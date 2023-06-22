Летняя привилегия для владельцев Exeed

С 19 июня и до конца лета владельцы автомобилей Exeed могут воспользоваться эксклюзивной привилегией проезда по платным участкам автомобильных дорог и получить полное возмещение затрат.

Привилегия распространяется на трассы М-1 “Беларусь”, М-11 “Нева” и М-4 “Дон”.

Санкт-Петербург и Сочи традиционно являются популярными направлениями для летних путешествий в России. Для владельцев Exeed они стали еще более привлекательными благодаря акции “Путешествую первым классом с Exeed”, организованной совместно с компанией “Автодор-Платные Дороги”.

С 19 июня по 31 августа владельцы Exeed смогут полностью компенсировать стоимость проезда по платным участкам автомобильных дорог М-1 “Беларусь”*, М-11 “Нева”** и М-4 “Дон”, управляемым Государственной компанией “Автодор”.

Программа компенсации проезда для трассы М-11 “Нева” будет доступна с 22 июня по 30 июля, а для трасс М-1 “Беларусь” и М-4 “Дон” – с 1 июля по 31 августа.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в личном кабинете владельца Exeed, перейти в раздел “Привилегии” на странице exeederclub и заполнить заявку в разделе “свободный проезд”. У зарегистрированного участника должен быть непрерывно работающий персонифицированный Транспондер T-pass “Автодор-Платные Дороги”, который можно приобрести или взять в аренду. При регистрации необходимо выбрать трехнедельный период, в который планируется поездка.

Exeed помогает своим клиентам активно использовать современные автомобильные трассы России для комфортных путешествий. Например, на участке Москва-Краснодар можно сэкономить почти 1,5 часа времени.

В прошлом году в акции приняло участие около 5000 автомобилей.