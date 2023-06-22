Летняя привилегия для владельцев Exeed

Летняя привилегия для владельцев Exeed
22 июня 15:11 2023
  • С 19 июня и до конца лета владельцы автомобилей Exeed могут воспользоваться эксклюзивной привилегией проезда по платным участкам автомобильных дорог и получить полное возмещение затрат.
  • Привилегия распространяется на трассы М-1 “Беларусь”, М-11 “Нева” и М-4 “Дон”.

Санкт-Петербург и Сочи традиционно являются популярными направлениями для летних путешествий в России. Для владельцев Exeed они стали еще более привлекательными благодаря акции “Путешествую первым классом с Exeed”, организованной совместно с компанией “Автодор-Платные Дороги”.

С 19 июня по 31 августа владельцы Exeed смогут полностью компенсировать стоимость проезда по платным участкам автомобильных дорог М-1 “Беларусь”*, М-11 “Нева”** и М-4 “Дон”, управляемым Государственной компанией “Автодор”.

Программа компенсации проезда для трассы М-11 “Нева” будет доступна с 22 июня по 30 июля, а для трасс М-1 “Беларусь” и М-4 “Дон” – с 1 июля по 31 августа.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в личном кабинете владельца Exeed, перейти в раздел “Привилегии” на странице exeederclub и заполнить заявку в разделе “свободный проезд”. У зарегистрированного участника должен быть непрерывно работающий персонифицированный Транспондер T-pass “Автодор-Платные Дороги”, который можно приобрести или взять в аренду. При регистрации необходимо выбрать трехнедельный период, в который планируется поездка.

Exeed помогает своим клиентам активно использовать современные автомобильные трассы России для комфортных путешествий. Например, на участке Москва-Краснодар можно сэкономить почти 1,5 часа времени.

В прошлом году в акции приняло участие около 5000 автомобилей.

*- за исключением участка М-1 «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» («Северный обход Одинцова»

**- за исключением участка км15–км58 Москва – Солнечногорск

На тему:
  Article "tagged" as:
Exeed
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новый дизайн фигурки «Дух экстаза» для самого аэродинамичного Rolls-Royce в истории

Новый дизайн фигурки «Дух экстаза» для самого аэродинамичного Rolls-Royce в истории 0

Mercedes рассекретил фрагменты нового электромобиля

Mercedes рассекретил фрагменты нового электромобиля 0

В США арестованы россияне по обвинению в мошенничестве

В США арестованы россияне по обвинению в мошенничестве 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.