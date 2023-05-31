Changan объявляет о начале продаж своего нового седана Eado Plus

Официальные дилеры Changan в России начали принимать заказы на новый седан Changan Eado Plus, который стал 11-й моделью в линейке бренда на российском рынке.

Цены на новинку начинаются от 2 209 900 рублей.

Автомобиль имеет размеры 4730х1820х1505 мм и колесную базу 2700 мм. Он оснащен 1,4-литровым бензиновым двигателем с турбонагнетателем мощностью 155 л.с. и максимальным крутящим моментом 225 Нм. Двигатель способен работать на топливе Аи-92 и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа, передающей мощность на переднюю ось.

Передняя подвеска седана – независимая, типа McPherson, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска выполнена в виде полузависимой торсионной балки.

Дизайн Changan Eado Plus сочетает в себе спортивный и элегантный стиль, подчеркнутый резкими выступами на кузове, массивной решеткой радиатора, острыми фарами, двойными патрубками выхлопной системы и стремительным силуэтом.

Салон автомобиля разработан с учетом максимального комфорта и эргономики для водителя и пассажиров, а также обеспечивает широкий спектр ассистентов и систем безопасности для их защиты. В интерьере используется комбинированная отделка из перфорированной экокожи, а панели, включая центральную консоль, выполнены из мягких тактильных материалов.

Новый седан предлагается в двух вариантах комплектации: LX и DLX. По умолчанию автомобиль оснащен светодиодной оптикой, включая фары головного света и дневные ходовые огни, а также стильными двухцветными 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и антенной в форме акульего плавника.

Мультифункциональное рулевое колесо с адаптивным электроусилителем регулируется по вылету и высоте. На нем также расположены клавиши управления круиз-контролем. Водителю предлагается выбрать из трех режимов езды – экономичный, стандартный и спортивный.

Удобство и комфорт в пути обеспечиваются автоматическим датчиком освещения, электромеханическим люком в крыше и климатической установкой. Для безопасных маневров на парковке предусмотрен парковочный ассистент и камера заднего вида с динамической разметкой. Во время поездки можно насладиться мультимедийно-развлекательной системой с 10-дюймовым сенсорным экраном, функцией Hands Free с шумоподавлением, Bluetooth-модулем и аудиосистемой с четырьмя динамиками. Кроме того, в салоне расположены три USB-порта: два спереди и один сзади.

В дополнение ко всему, седан оснащен системой бесключевого доступа в салон и возможностью запуска двигателя с помощью кнопки. Интеллектуальный смарт-ключ позволяет управлять автомобилем удаленно и находить его на парковке. Удобство при использовании багажника добавляет функция сенсорного открытия: достаточно подойти к задней части Eado Plus с ключом в кармане, и багажник откроется автоматически.

Среди умных ассистентов, предназначенных для помощи во время вождения, есть электронная система контроля сцепления, функция помощи при движении на подъеме, системы экстренного торможения и контроля давления в шинах.

За безопасность водителя и пассажиров отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, энергопоглощающая рулевая колонка и автоматическая разблокировка дверей при ДТП, а также задний индикатор предупреждения при экстренном торможении, электронная система курсовой устойчивости и терминал вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Для безопасности маленьких пассажиров предусмотрены автоматически блокирующиеся двери при движении, замок с защитой от детей и крепления для детских кресел ISOFIX.

В топовой комплектации DLX, седан Changan Eado Plus дополняется 17-дюймовыми колесными дисками, интегрированным видеорегистратором, бортовым компьютером с 10-дюймовым экраном, мощной шестидинамической аудиосистемой и электроскладывающимися боковыми зеркалами заднего вида.

Кроме того, версия DLX имеет систему кругового обзора, предупреждение и предотвращение фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и возможность удаленного запуска двигателя. Передние сиденья оборудованы вентиляцией и водительское сиденье имеет электрорегулировки в шести направлениях. На заднем ряду есть центральный подголовник и подлокотник с двумя удобными отсеками для стаканов и бутылок. Кресла второго ряда могут быть складываемыми в пропорции 40:60. Версия DLX также оснащена большой панорамной крышей с электроприводом и дистанционным управлением.

Цена нового седана Changan Eado Plus с максимальной комплектацией составляет 2 279 900 рублей. Корпоративным клиентам доступны специальные условия как по стоимости, так и по расширенной гарантии. Заказ на новинку можно оформить в любом из 140 официальных дилерских центров Changan по всей стране. Гарантийный срок на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит раньше.