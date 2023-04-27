Kia установила рекорд по продажам в Европе

В первом квартале 2023 года объем продаж автомобилей Kia в Европе составил 148571 штук, что на 2,23% превышает результаты прошлого года.

Новые данные, опубликованные Европейской ассоциацией автопроизводителей, показывают, что Kia продемонстрировала лучшие продажи за всю историю бренда в первом квартале 2023 года, продав 148571 автомобиль. Это на 2,23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 30559 больше, чем в первом квартале 2021 года. В марте 2023 года было продано 63053 автомобиля, что на 6,9% больше, чем в марте прошлого года. Таким образом, рост продаж помог сохранить долю Kia на европейском рынке на уровне 4,6%.

Бестселлером Kia на рынках ЕС, ЕАСТ и Великобритании в первом квартале 2023 года стал новый Sportage (включая гибридные варианты и подключаемые модули) с тиражом 41275 шт. За ним последовало семейство Ceed (включая мягкогибридные и подключаемые гибридные силовые агрегаты) с 35207 агрегатами, а только электрифицированный Niro продался в количестве 19115.

Важно отметить, что гибридные автомобили Kia, подключаемые модули и электромобили (EV) составили 35% от общего объема продаж по всей Европе. Это свидетельствует о том, что спрос на электрифицированные автомобили Kia продолжает расти. Продажи электромобилей также были стимулированы успешным запуском EV6 и будут расти еще больше с выпуском EV9 позже в этом году. Kia продолжает трансформироваться в поставщика решений для устойчивой мобильности.