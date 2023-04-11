Exeed подарил консерватории орган

В Рахманиновском зале состоялась презентация уникального органа, приобретенного Exeed

Exeed и Московская консерватория провели концерт-презентацию нового музыкального инструмента, который прежде не был замечен в фондах лучшего музыкального вуза нашей страны. Орган Accent Grandioso Cantabile был привезен из Словении, он обладает 32 регистрами, 2 мануалами и 5 октавами.

Орган Accent Grandioso Cantabile

Благодаря своим компактным размерам высотой всего 230 см, он сможет принимать участие не только в образовательном процессе, но и в концертной деятельности консерватории на всей территории нашей страны. Органные концерты теперь могут проводиться даже в самых отдаленных уголках, что, способствует задачам просветительства и развития классической музыки.

Ректор консерватории, профессор Александр Сергеевич Соколов, отмечает, что в Рахманиновском зале исторически не было органа, и конечно, они мечтали о том, чтобы наполнить это пространство органной музыкой. Фактически, подарок, который им сделал бренд EXEED, определяет новую музыкальную традицию, которую они будут развивать.

На концерте, который был организован под темой «Орган из века в век: от барокко до киномузыки», прозвучали произведения Баха, Крейслера, Рахманинова, Бернстайна в исполнении органа, арфы, скрипки, саксофона и меццо-сопрано.

Этот концерт открывает масштабную благотворительную программу бренда EXEED – «Рожден для жизни». «Этот орган является воплощением того, как многовековые традиции обогащаются возможностями новых технологий», – сказал директор EXEED и член Попечительского совета Московской консерватории Геннадий Баранов. «Мы стремимся дать новый импульс для развития студентам и способствовать просветительской деятельности консерватории.

«Традиционный слоган EXEED – «Born for more» – это наш традиционный слоган, который символизирует стремление к постоянному развитию и превосходству. Однако, специально для нашего благотворительного проекта, мы решили изменить его на «Born for life» – «Рожден для жизни». Это потому, что мы убеждены, что жизнь невозможна без творчества и искусства», подчеркнул Геннадий Баранов, директор EXEED и член Попечительского совета Московской консерватории.

Стратегическое партнерство между EXEED и Московской консерваторией будет продолжено не только всероссийским конкурсом для молодых исполнителей, но и последующим расширением фонда редких инструментов. Это позволит консерватории приобретать новые, редкие инструменты и расширять возможности обучения студентов.

Концерт, проведенный EXEED и Московской консерваторией, стал ярким событием в мире классической музыки и благотворительности. Он продемонстрировал, как новые технологии могут помочь сохранить традиции и обогатить их новыми возможностями. И, конечно, он стал знаковым событием для Московской консерватории, которая получила в подарок новый, уникальный орган-позитив, который станет не только украшением Рахманиновского зала, но и важным инструментом для развития музыкального образования в России.