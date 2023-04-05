Bentley запускает «Экстраординарные путешествия» Bentley запускает «Экстраординарные путешествия»

Bentley запускает «Необыкновенные путешествия» – серию курируемых путешествий по миру

Тщательно подобранное путешествие, включающее эксклюзивный доступ к самым вдохновляющим местам и впечатлениям в мире;

Серия стартует с трех направлений, доступных для бронирования уже сейчас – Скандинавия, Нью-Мексико и Великобритания, за которыми последуют другие;

Предоставление эксклюзивного доступа к некоторым из самых известных шеф-поваров и креативных личностей, лучшей сезонной кухне и экологически чистому роскошному проживанию;

Возможность, возможно, впервые прокатиться на различных моделях Bentley или для существующих клиентов испытать новые модели;

Команда Bentley Events предложит полный комплекс услуг консьержа, который позаботится обо всех потребностях гостей на протяжении всего пути;

Каждое путешествие отличается по продолжительности и будет проходить в разные даты и страны, начиная с 2023 года;

Открыто для энтузиастов Bentley по всему миру с ограниченным количеством мест.

В апреле 2023 года Bentley Motors представит глобальный календарь тщательно подобранных «Экстраординарных путешествий». Серия Exclusive Travel была разработана для того, чтобы предоставить возможность раз в жизни совершить автомобильные поездки, которые обеспечат эксклюзивный доступ к лучшим блюдам местной кухни, дизайну, архитектуре и оздоровлению в сочетании с незабываемыми впечатлениями от вождения среди множества потрясающих пейзажей.

Photo: James Lipman











Photo: James Lipman













Bentley запускает «Экстраординарные путешествия»

Bentley запускает «Экстраординарные путешествия»

Небольшая серия «Bentley speciality Travel Series» будет охватывать Великобританию, Нью-Мексико и Скандинавию, а в течение 2023 года будут объявлены новые места. Каждое необычное путешествие длится от трех до пяти дней впечатляющих поездок по живописным местам с ночевками в уникальных роскошных номерах.

На протяжении всей программы гостям будут подаваться экологически чистые, сезонные продукты местного производства. Открытия, дизайн, архитектура, благополучие и расслабление станут ключевой частью каждого путешествия. Каждое путешествие будет погружением в культуру региона и знакомством с местным опытом.

Например, «Необычное путешествие по Скандинавии» пройдет в лучшем месте Копенгагена, поскольку Дания отмечает свой Год архитектуры. Это будет включать в себя различные частные обеды и оздоровительные мероприятия, эксклюзивный доступ к известной архитектурной и дизайнерской студии, а также проживание в одном из лучших дизайн-отелей.

Переходя на движение по небольшим проселочным дорогам в окружении потрясающих пейзажей, гости смогут пообедать на берегу озера Веттерн на юге Швеции. За этим последует ночь в 5-звездочном отеле Forest, расположенном в нетронутом шведском лесу – роскошных люксах Treehouse Suites, которые сочетают в себе полноценный оздоровительный отдых с ужином в лесу от шеф-повара, специализирующегося на экологически чистых блюдах северной кухни.

Карен Йохнер (Caren Jochner), Руководитель отдела по работе с брендами Bentley Motors, сказала: «Мы хотим поделиться с нашими клиентами и поклонниками необыкновенным путешествием открытий, предлагая доступ к обычно частным и эксклюзивным впечатлениям, которые может предоставить только Bentley. Мы тесно сотрудничаем с партнерами-единомышленниками по всему миру, которые разделяют нашу страсть к совершенству, будь то в области кухни, дизайна, архитектуры или оздоровления – и все это с учетом принципов устойчивого развития. Это, в сочетании с нашим тщательно подобранной водительской практикой, дает нечто поистине уникальное – необыкновенное путешествие, которое бывает раз в жизни и дает возможность связать вас с единомышленниками – опыт, который нельзя купить только за деньги».

Цены варьируются в зависимости от пункта назначения. Для получения дополнительной информации, включая даты, контактную информацию клиента или для регистрации: https://www.bentleymotors.com/en/world-of-bentley/experiences/events/extraordinary-journey-overview.html