Hyundai представила дизайн новой SONATA

Новый дизайн воплощает “спортивность” благодаря длинному капоту и широкой передней части, в которую встроен фонарь Horizon для создания более агрессивного образа

Hyundai SONATA N-Line / 2023

Новая Sonata не просто обновила внешний вид, она революционизирует имидж старой Sonata, выпущенной в 2019 году, и возрождается как динамичная, прогрессивная новая модель с низкой посадкой, элегантными пропорциями, более агрессивным стилем и технологиями, ориентированными на будущее.

Hyundai SONATA N-Line / 2023

Новая Sonata представляет новый взгляд на четырехдверное купе, которое отражает суть философии дизайна Hyundai Motor “Чувственная спортивность”.

Дизайн экстерьера воплощает “спортивность”

SONATA подчеркивает свой отличительный имидж дизайном экстерьера на базе N Line, который передает стиль спортивного купе с длинным капотом, низкой передней частью и линией крыши fastback.

Hyundai SONATA N-Line / 2023

Низкая посадка кузова SONATA является примером прогрессивного автомобильного дизайна и воплощает “спортивность” благодаря горизонтальной компоновке передней части, которая объединяет фирменный бесшовный фонарь Hyundai Horizon, скрытые фары, широкую решетку радиатора и воздухозаборник для придания более динамичного и агрессивного внешнего вида. Бесшовный фонарь Horizon и широко расставленные скрытые фары создают впечатляющий световой эффект, подчеркивая широкую посадку автомобиля и придавая ему футуристический оттенок.

Hyundai SONATA N-Line

Динамичный дизайн подчеркивается контрастом между четкими линейными элементами и чистыми, гибкими поверхностями. Черная отделка по низу кузова поднимается к задней части, придавая SONATA сильный характер.

Hyundai SONATA N-Line

Новые задние H-фонари (H-lights) еще больше подчеркивают высокотехнологичный имидж Sonata и ее широкую осанку. Откидывающаяся крышка багажника в форме спойлера и заднее украшение в форме глушителя на стандартной модели усиливают впечатление о высокопроизводительном спортивном седане, в то время как добавление заднего спойлера и двойных глушителей twin-tip вместе с эксклюзивными 19-дюймовыми колесными дисками на N Line еще больше усиливают этот образ.

Hyundai SONATA N-Line / 2023

Дизайн интерьера воплощает в себе ощущение мобильности будущего

Интерьер новой Sonata может похвастаться планировкой, ориентированной на водителя, которая соответствует более спортивному внешнему виду, а также воплощает в себе ощущение мобильности будущего с помощью тонких высокотехнологичных деталей в поддержку современного образа жизни.

Впервые в модели Hyundai Sonata оснащена панорамным изогнутым дисплеем, который сочетает в себе 12,3-дюймовые информационные блоки для водителя и 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему AVN в современной и простой компоновке приборной панели, подчеркивающей горизонтальные линии и расширяющее ощущение пространства. Сенсорный блок климат-контроля, установленный на приборной панели, усиливает атмосферу высоких технологий.

Hyundai SONATA N-Line / 2023

Интерьер претерпел значительные обновления для улучшения качества обслуживания пассажиров, а со вкусом подобранные цветовые сочетания интерьера усиливают ощущение спортивности и премиум-характера одновременно.

“Плавающая” тема интерьера Sonata создает футуристическое настроение. Применение проводного контроллера переключения передач колонкового типа за рулевым колесом создает больше пространства в области центральной консоли. Центральная консоль дополнительно дополнена подставкой для рук, которая обеспечивает больший комфорт для водителя за счет удлинения подлокотника, чтобы опереться на ладонь. Подстаканник и поднос большого размера обеспечивают дополнительное удобство.