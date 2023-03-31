Suzuki заключила соглашение о разработке платформы автономного электромобиля с Applied EV

Suzuki заключила соглашение о разработке платформы автономного электромобиля с Applied EV
31 марта 22:21 2023

Applied EV — компания из Австралии, которая занимается разработкой программного обеспечения и электроники для автономных транспортных средств. С 2021 года компания Suzuki инвестирует в Applied EV через свой корпоративный фонд Suzuki Global Ventures

Одним из продуктов, разработанных компанией Applied EV, является Blanc RobotТМ – автономное транспортное средство, которое может быть использовано для различных коммерческих целей, таких как доставка товаров и промышленная логистика. В рамках совместного проекта Blanc RobotТМ будет интегрирована в лонжеронную раму автомобиля Suzuki Jimny, чтобы обеспечить возможность автономного управления. Рама будет работать на электричестве и управляться центральной системой Digital BackboneТМ.

Такая инновационная технология расширяет возможности программного обеспечения и функциональности автомобиля, снижая при этом сложность управления. Digital Backbone™ — это революционное решение, разработанное для создания нового поколения автономных электромобилей. Совместное партнерство между Suzuki и Applied EV создает бесконечные возможности, которые соответствуют потребностям клиентов в более безопасных, экологически чистых и эффективных транспортных решениях.

Основная стратегия сотрудничества компаний заключается в том, чтобы довести производство Blanc RobotТМ до финальной стадии и начать интеграцию технологии в автомобиль Suzuki Jimny, а также расширить внедрение автономных электромобилей. С помощью такой технологии компании намерены усовершенствовать автомобильную промышленность, следуя концепции безопасности, устойчивости и эффективности автономного электромобиля, который будет разрабатываться для дорожных и внедорожных условий.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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