Поддержка от Chery жителям Турции

Когда восточные регионы Турции столкнулись с сильными землетрясениями, которые привели к большим жертвам и материальным потерям, компания Chery International оперативно запустила процесс по организации помощи.

Компания CHERY активно развивает направление благотворительности и проявляет свою социальную ответственность практическими действиями не только в Китае и России, но и в других странах. «Спасательный» механизм внутри компании был запущен в течение первого часа с момента появления в новостной повестке сообщений о катастрофической трагедии в Турции. Компания CHERY и её сотрудники не смогли остаться в стороне и оперативно организовали грузовики для доставки предметов помощи и поддержания жизни пострадавшим в турецких регионах. Автомобили проехали сотни километров, преодолевая трудности плохих дорожных условий и последствий мощных афтершоков. Отдельной благодарности заслуживают водители этих транспортных средств, которые мужественно преодолевали сложности и препятствия, чтобы доставить гуманитарную помощь турецкому населению.

CHERY всегда устремлялась на передний план перед лицом каждой крупной катастрофы. Будь то наводнения в китайской провинции Хэнань летом 2021 года, наводнения в Перу в 2017 году, сильное землетрясение в Эквадоре в 2016 году или сильное землетрясение в Чили в 2012 году, Chery пожертвовала средства на оказание помощи при стихийных бедствиях, а также организовала доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

Добрые поступки CHERY не зависят от масштаба. В преддверии нового учебного года в Казахстане компания CHERY объединилась с частным фондом Нурлана Смагулова, отправив ученикам исправительной школы-интерната N2 для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в Алматы подарки, такие как школьная форма, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Недавно, в Общественной палате РФ состоялся «День рождения Клуба приёмных семей», организованный благотворительным фондом «Арифметика Добра» при поддержке компании CHERY и других партнёров. CHERY внесла пожертвование в размере 11 500 000 рублей на получение дополнительного образования более ста российских детей-сирот.

Компания Chery будет и дальше продолжать активно практиковать улучшение общественного благосостояния, выполнять ответственно взятую на себя роль «глобального корпоративного гражданина» и искать точки соприкосновения между предпринимательством и социальным развитием.