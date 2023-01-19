На российских автомобильных границах появилось электронное бронирование очереди

Россия впервые внедрила единую систему электронного бронировании очереди для автомобилей. Цифровое решение, разработанное компанией «СофтТелематика» (входит в концерн «Телематика») для Министерства транспорта РФ, значительно сократит время ожидания водителей и перевозчиков на пропускных пунктах.

В зависимости от международного направления ожидание в очереди на границе может составлять от нескольких часов до суток. Создаваемая единая система бронирования очереди кардинально ускорит время прохождения границы и повысит пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП). Услуга будет предоставляться бесплатно для физических и юридических лиц. После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет лишь выбрать свободную дату и время для проезда, подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом будет возможно через сайт Госуслуги или по прибытию в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.

Цифровизация очереди упорядочит процесс прохождения границы, окажет положительный эффект на развитие товарооборота, в целом укрепит транзитный потенциал страны, а также ускорит процессы импорта и экспорта по стратегическим важным направлениям. Благодаря системе повысится прогнозируемость сроков прибытия грузов и снизятся расходы транспортных компаний, связанные с потерей времени в очередях.

«Километровые очереди из автомобилей на границах исчезнут в ходе распространения применения системы водителями. Заблаговременная регистрация не только повысит комфорт прохождения границы, но и сократит время ожидания на МАПП минимум на 25%, так как все будут приезжать к назначенному часу. Первый электронный пункт уже начал свою работу на российско-литовской границе «МАПП – Чернышевское». В перспективе планируется масштабировать технологическое решение на остальные международные пункты пропуска на территории России», – рассказал Дмитрий Казаринов, генеральный директор компании «Софт Телематика» (входит в концерн «Телематика»).

Система электронного бронирования включает информационный контур безопасности и строгий порядок формирования индивидуальных временных слотов, которые обеспечат высокий уровень защиты от DDoS-атак, фрод-активностей, а также махинаций с покупкой мест в очереди.