Что слушают российские водители за рулем

\u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0443 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 \u0440\u0430\u0434\u0438\u043e \u2014 \u0442\u0430\u043a \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u2014 68%. 16% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438, \u0430 5% \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u043a\u043d\u0438\u0433\u0438. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0444\u043e\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u0443\u0447\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043a\u0443\u0440\u0441\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0432\u0443\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u044b, \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 1%. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 4% \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0438 \u043e\u0431\u0449\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u043c. \u0410 3% \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u043b\u0435\u043c. \u0421\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443 \u2014 \u044d\u0444\u0438\u0440\u044b \u0440\u0430\u0434\u0438\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c 23% \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 \u0441 \u0444\u043b\u0435\u0448\u043a\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 USB-\u043f\u043e\u0440\u0442. \u0421 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e bluetooth \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 18,5% \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430, \u0430 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 AUX-\u043a\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c \u2014 6,3%. \u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 \u0432 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 \u0441\u043e \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438 Apple \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0447\u0443\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u00ab\u0410\u043d\u0434\u0440\u043e\u0438\u0434\u0435\u00bb \u2014 3,3% \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 2,9%. \u0423 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043a\u0442-\u0434\u0438\u0441\u043a\u0438: \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 6% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u041d\u0430\u0448\u043b\u0438\u0441\u044c \u0438 \u0442\u0435, \u043a\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u043a\u0430\u0441\u0441\u0435\u0442\u044b \u2014 0,6%. FM-\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0442\u0442\u0435\u0440 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e 1% \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 36% \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 \u0441\u043e \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u043b\u0435\u0448\u0435\u043a \u0441\u043a\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0437 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438. \u0421\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c \u043e\u0442\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 13% \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0430 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 7,5% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. AppleCarPlay \u0438 AndroidAuto \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b \u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u041f\u043e\u0447\u0442\u0438 58% \u0430\u0432\u0442\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u044d\u0442\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u0442 \u0432 \u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u0445. \u0420\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 18,5% \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0438\u0437\u0440\u0435\u0434\u043a\u0430 \u2014 9,4%. \u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u043e\u0431 AppleCarPlay \u0438 AndroidAuto 14,5% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u041e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435 \u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b \u0441 14 \u043f\u043e 21 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044f, \u0432 \u043d\u0435\u043c \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 7,5 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a.