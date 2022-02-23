Что слушают российские водители за рулем

Что слушают российские водители за рулем
23 февраля 22:11 2022

Авто Mail.ru спросил у читателей, что они обычно слушают в автомобиле

Российские водители предпочитают слушать в машине радио — так ответили больше половины опрошенных — 68%.

16% респондентов ограничиваются новостями, а 5% выбирают аудиокниги. При этом тех, кто включает фоном обучающие курсы или звуки природы, меньше 1%. Больше 4% читателей Авто Mail.ru вместо музыки общаются с пассажиром. А 3% опрошенных ответили, что вообще ничего не слушают за рулем.

Самый распространенный источник аудио в автомобиле согласно опросу — эфиры радиостанций. При этом 23% водителей воспроизводят музыку с флешки через USB-порт. С телефона по bluetooth это делают 18,5% участников опроса, а через AUX-кабель — 6,3%.

Примечательно, что тех, кто слушает музыку в машине со смартфона среди владельцев продукции Apple оказалось чуть больше, чем пользователей моделей на «Андроиде» — 3,3% против 2,9%.

У некоторых автомобилистов все еще в ходу компакт-диски: таких оказалось почти 6% респондентов. Нашлись и те, кто слушает аудиокассеты — 0,6%. FM-трансмиттер использует всего 1% водителей.

Больше 36% читателей Авто Mail.ru слушает в машине со смартфонов и флешек скачанные из интернета записи. Стриминговым сервисам отдают предпочтение около 13% опрошенных, а купленную музыку включают менее 7,5% респондентов.

AppleCarPlay и AndroidAuto не популярны у российских водителей. Почти 58% автовладельцев вообще не пользуются этими системами или их нет в их автомобилях. Регулярно включают через них музыку 18,5% опрошенных и изредка — 9,4%. Вообще не знают об AppleCarPlay и AndroidAuto 14,5% респондентов.

Опросе Авто Mail.ru проходил с 14 по 21 февраля, в нем приняли участие почти 7,5 тысячи человек.

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Авто Mail.ruмузыка в машине
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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