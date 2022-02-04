В Узбекистане начались продажи седана Kia K8

В Узбекистане начались продажи седана Kia K8
04 февраля 21:11 2022

Премиальный спортивный седан Kia K8 пополнил линейку бренда в Республике Узбекистан

Kia Russia & CIS сообщает, что в Узбекистане начались продажи премиального спортивного седана Kia К8. Расширение модельной линейки Kia в Республике Узбекистан стало новым шагом по укреплению позиций бренда на рынках стран СНГ.

Новый K8 представлен в салонах официального дистрибьютора Kia компании Roodell в Ташкенте. Для покрытия спроса на рынке Узбекистана налажено локальное производство модели на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне Джизак (город Джизак, Республика Узбекистан). Планов по выводу К8 на другие рынки СНГ в настоящий момент нет.

Седан К8 стал седьмой моделью бренда, представленной в стране: ранее на рынок Узбекистана вышли кроссоверы Soul, Seltos и Sorento, кроссвэн Carnival, бизнес-седан К5 и спортивный фастбек Stinger.

 

Автомобиль Kia К8

K8 стал также первой моделью Kia, представленной в 2021 году после объявления о начале трансформации бренда. Он был создан на основе устремленных в будущее идей, отмечен новым логотипом и воплощает новый дизайнерский стиль бренда. Модель стала решительным шагом в стремлении получить превосходство в сегменте спортивных седанов, развивая успех Kia К7 (на ряде рынков был представлен как Kia Cadenza). Изменение названия модели отразило качественный шаг на новый уровень премиального исполнения и динамики.

На рынке Узбекистана представлен К8, оснащенный мощным двигателем Smartstream 3,5 GDI (300 л.с.) с автоматической 8-ми ступенчатой трансмиссией и передним приводом. Модель обладает широким набором систем безопасности Drive Wise, передовой информационно-развлекательной системой с единым панорамным дисплеем, премиальной аудиосистемой и инновационными решениями в оснащении интерьера.

Производство моделей Kia для рынка Узбекистана налажено с ноября 2020 года на заводе ADM-Jizzakh компании Roodell. Первыми моделями локальной сборки стали Seltos и К5.

Подробная информация о седане Kia K8, а также обо всей модельной линейке бренда на рынке Узбекистана представлена на сайте kia.uz.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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