В Узбекистане начались продажи седана Kia K8

\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d Kia K8 \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u043b \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0443 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0432 \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435 \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d Kia Russia & CIS \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u0430 Kia \u041a8. \u0420\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0438 Kia \u0432 \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435 \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0448\u0430\u0433\u043e\u043c \u043f\u043e \u0443\u043a\u0440\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0439 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u0421\u041d\u0413. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 K8 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0432 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430\u0445 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u044c\u044e\u0442\u043e\u0440\u0430 Kia \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Roodell \u0432 \u0422\u0430\u0448\u043a\u0435\u043d\u0442\u0435. \u0414\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0436\u0435\u043d\u043e \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0435 ADM-Jizzakh \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0437\u043e\u043d\u0435 \u0414\u0436\u0438\u0437\u0430\u043a (\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 \u0414\u0436\u0438\u0437\u0430\u043a, \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430 \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d). \u041f\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0443 \u041a8 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0438 \u0421\u041d\u0413 \u0432 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043d\u0435\u0442. \u0421\u0435\u0434\u0430\u043d \u041a8 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u044e \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435: \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u044b Soul, Seltos \u0438 Sorento, \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u0432\u044d\u043d Carnival, \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0441\u0435\u0434\u0430\u043d \u041a5 \u0438 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0441\u0442\u0431\u0435\u043a Stinger. K8 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u044e Kia, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430. \u041e\u043d \u0431\u044b\u043b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435 \u0438\u0434\u0435\u0439, \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0435\u043d \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f\u043e\u043c \u0438 \u0432\u043e\u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0438\u043b\u044c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430. \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0448\u0430\u0433\u043e\u043c \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u043e\u0432, \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u044f \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445 Kia \u041a7 (\u043d\u0430 \u0440\u044f\u0434\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0431\u044b\u043b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u043a\u0430\u043a Kia Cadenza). \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0437\u0438\u043b\u043e \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0448\u0430\u0433 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0438. \u041d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u041a8, \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u043c \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c Smartstream 3,5 GDI (300 \u043b.\u0441.) \u0441 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 8-\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u043e\u043c. \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u043c \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u043e\u043c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Drive Wise, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e-\u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0441 \u0435\u0434\u0438\u043d\u044b\u043c \u043f\u0430\u043d\u043e\u0440\u0430\u043c\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0441\u043f\u043b\u0435\u0435\u043c, \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0438 \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430. \u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 Kia \u0434\u043b\u044f \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0436\u0435\u043d\u043e \u0441 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0435 ADM-Jizzakh \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Roodell. \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0440\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 Seltos \u0438 \u041a5. \u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u0435 Kia K8, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0431\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0435 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 kia.uz.