Genesis представил кроссовер GV70 и спорт-седан G70

На территории технопарка «Сколково» состоялась презентация новых продуктов и сервисов бренда Genesis

В рамках презентации были представлены две новинки Genesis – динамичный среднеразмерный кроссовер GV70 и обновленный спорт-седан G70

В 2021 году на базе официального российского сайта Genesis начнет работу новая онлайн-платформа продаж автомобилей

Genesis сконцентрируется на развитии новой дилерской сети и инновационных продуктов, продвижении телематических сервисов Genesis Connected Services и предложении современного модельного ряда

В Москве состоялся официальный российский дебют двух новинок Genesis – среднеразмерного кроссовера GV70 и обновленного спорт-седана G70.

Российская премьера моделей состоялась в рамках масштабного мероприятия, посвященного запуску новых продуктов и сервисов бренда: Brand new day.

Гости презентации, прошедшей в инновационном пространстве «Матрешка» на территории технопарка «Сколково», стали свидетелями атмосферного шоу с погружением в историю бренда Genesis. Гости познакомились с историей развития и достижений бренда, представленные в проекционной галерее.

Кульминацией презентации Genesis стала официальная российская премьера двух моделей бренда – динамичного городского кроссовера GV70 и обновленного спорт-седана G70.





Помимо российской премьеры нового кроссовера GV70 и обновленного спорт-седана G70 в рамках презентации были представлены основные стратегические направления развития бренда на ближайший год.

Одним из важнейших шагов для Genesis, который играет ключевую роль для устойчивого развития бренда на территории России, станет формирование новой дилерской сети. Ранее автомобили Genesis продавались в специальных зонах в рамках существующих автосалонов Hyundai, сейчас это – отдельно стоящие дилерские центры, созданные с применением уникальных архитектурных решений и в особой фирменной стилистике бренда.

В 2021 году началось формирование новой дилерской сети Genesis. В настоящее время в нее входят партнеры бренда из трех городов России. Каждый дилерский центр Genesis – это особое пространство, выполненное с учетом высоких требований в соответствии с элегантной и минималистичной стилистикой бренда. Посетителей новых шоурумов Genesis всегда ожидает персональный подход – высококвалифицированные консультанты, готовы провести подробную презентацию автомобилей и помочь сделать выбор. В дальнейшем география дилерской сети будет расширяться – до конца 2021 года в нее войдут более десяти центров нового типа.

Помимо развития дилерской сети и внедрения высоких стандартов клиентского обслуживания, представители Genesis также сфокусируются на развитии новых сервисов и инструментов, которые лягут в основу концепции новой премиальной мобильности. В ближайшее время начнет работу новая онлайн-платформа.

Новая платформа позволит клиентам приобрести автомобили Genesis онлайн. Покупатели смогут выбрать модель, модификацию, комплектацию, пакет и цвет, оформить кредит или приобрести страховой продукт. База доступных автомобилей будет регулярно пополняться.

Также важным шагом для Genesis станет запуск нового продукта – «Гарантированная мобильность». Новый продукт «Гарантированная мобильность» будет доступен для новых клиентов Genesis. В случае негарантийного ремонта или при ДТП клиенты Genesis не останутся без автомобиля. Им будет предоставлен G80 нового поколения из специального парка.

Также Genesis делает более удобным сервисное обслуживание своих автомобилей. Теперь клиенты бренда могут записаться на сервис онлайн, выбрав удобный дилерский центр и доступный временной интервал.

Другой важной новинкой Genesis стали телематические сервисы Genesis Connected, появившиеся у бренда впервые. Благодаря новым сервисам клиенты Genesis получили уникальные возможности удаленного взаимодействия со своим автомобилем. Еще одним важным событием для бренда станет развитие специальной программы привилегий Genesis Moments. В рамках программы клиенты Genesis смогут получить эксклюзивные приглашения на культурные и бизнес-мероприятия, приходящие при поддержке бренда, тест-драйвы новинок, партнерские программы. В дальнейшем Genesis планирует расширять и обновлять набор доступных привилегий.

Новинки российского рынка: динамичный кроссовер Genesis GV70 и стильный спорт-седан G70

Кульминацией мероприятия, стала российская премьера сразу двух новинок – нового среднеразмерного кроссовера GV70 и обновленного спортивного седана G70.

Genesis GV70 — долгожданный второй кроссовер бренда с ярким спортивным дизайном. Динамичная внешность Genesis GV70 отражает фирменную концепцию дизайна «Атлетичная элегантность». В салоне Genesis GV70, созданном в соответствии с корейской архитектурной философией «Красоты свободного пространства», наибольшее внимание уделяется максимальному комфорту водителя.

В России Genesis GV70 доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (249 л. с.) и 3,5 л (379 л. с.), а также с 2,2-литровым дизельным агрегатом (199 л. с.) в сочетании с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода. Новый Genesis GV70 предлагается на российском рынке в пяти различных комплектациях по максимальной рекомендованной розничной цене от 4 150 000 рублей. Кроссовер GV70 — первая модель бренда с поддержкой телематических сервисов Genesis Connected Services, открывающих новые возможности взаимодействия с автомобилем. Благодаря Genesis Connected Services владелец GV70 может получать важную информацию об автомобиле прямо на экране своего смартфона и дистанционно управлять целым рядом функций.

Владелец нового GV70 может с помощью смартфона запустить двигатель автомобиля, прогреть или охладить салон, включить подогрев и вентиляцию сидений первого или второго ряда, заблокировать и разблокировать двери, а также открыть и закрыть окна. В дальних поездках телематические сервисы Genesis Connected Services позволят получать в реальном времени информацию о загруженности дорог, прогнозе погоды, местоположении ближайших АЗС и точек интереса (POI),. Также владелец всегда информирован о результате автоматической диагностике систем автомобиля и может получить информацию о неисправностях, может найти автомобиль на загруженной парковке и посмотреть изображение с камер кругового обзора. Для покупателей Genesis GV70 сервисы Genesis Connected Services бесплатны в течение трех лет после приобретения автомобиля. В дальнейшем сервисы Genesis Connected будут доступны также покупателям других моделей бренда.

Другой новинкой российского рынка, также представленной в рамках мероприятия, стал обновленный спорт-седан Genesis G70 — модель с прогрессивным дизайном в духе философии «Атлетичной элегантности», впечатляющими динамическими характеристиками и передовыми системами безопасности. Genesis G70 – автомобиль, в котором главный приоритет отдан интересам водителя. Стильный минималистичный салон спортивного седана отличается тщательно продуманной эргономикой, элегантными элементами и приятной на ощупь отделкой.

После обновления спортивный седан Genesis G70 предлагается в пяти различных комплектациях с бензиновым 3,3-литровым агрегатом V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 370 л. с., а также с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым силовым агрегатом T-GDI, доступным в 197-сильной и 247-сильной версиях. Максимальная рекомендованная розничная цена обновленного седана G70 в России начинается от 3 100 000 рублей.

Динамичный городской кроссовер Genesis GV70 и обновленный спорт-седан Genesis G70 уже доступны для заказа в России как в бренд-пространстве Genesis Lounge, так и в официальных дилерских центрах.

В ближайшее время мы представим наш партнерский видео-обзор этих двух новинок от Genesis.

Новый формат премиальной мобильности Genesis

Официальная презентация и начало продаж нового Genesis GV70 и обновленного G70 подчеркивает важность российского рынка для бренда. Genesis в России обладает современным модельным рядом, полностью соответствующим высоким стандартам и ценностям бренда. Создание эксклюзивной дилерской сети и запуск цифровых сервисов станут основным направлением развития бренда Genesis и позволят достичь высоких результатов продаж, а также обеспечат уникальный опыт взаимодействия с клиентами. Genesis сконцентрируется на развитии бренда и продолжит реализовывать программу, направленную на создании впечатлений, соответствующих фирменной философии бренда.

