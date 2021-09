LADA предлагает взглянуть на сезон по-новому

Бесплатная диагностика, выгодные условия на фирменные аксессуары и рассрочка на сервис

LADA объявляет сезон специальных условий на обслуживание и аксессуары во всех официальных дилерских центрах. С 15 сентября до 31 декабря 2021 года каждый владелец LADA имеет возможность провести бесплатную профессиональную диагностику своего автомобиля по 30 пунктам при условии покупки запасных частей и услуг по их замене у дилера, проводящего проверку. В этот период также можно получить 10% скидку на приобретение и установку системы LADA Connect или 20% выгоды при покупке набора оригинальных ковриков.

Кроме этого, в рамках предложения действует скидка 15% на средства по уходу за автомобилем бренда LeCar и продолжается программа рассрочки на 4 месяца на услуги сервиса и запасные части.

В поддержку сезонной акции была запущена масштабная рекламная кампания, в которой впервые будет использована обновленная айдентика бренда – современный взгляд на знакомые формы. Начиная с 15 сентября, во всех рекламных и коммуникационных материалах марки будет использоваться обновленный двухмерный логотип (вместо трехмерного), получивший более простую форму с плавными и чистыми линиями, а также обновленный, более простой для восприятия шрифт написания LADA.

Компания подчеркивает, что у нее нет планов по изменению логотипов LADA, устанавливаемых на автомобили или используемых на фасадах дилерских центров. Обновленный лого будет применяться только в коммуникационных материалах.

