Знаменитая коллекция BMW Art Cars представлена в дополненной реальности

Знаменитая коллекция BMW Art Cars представлена в дополненной реальности
23 июля 14:11 2021
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BMW и Acute Art представляют первую в истории выставку в дополненной реальности

BMW объединяет усилия с Acute Art для создания уникальной выставки

Впервые в истории знаменитая коллекция BMW Art Cars будет представлена в дополненной реальности, что сделает ее доступной для всех желающих по всему миру и в любой момент времени. Запуск проекта состоится 21 июля в бесплатном приложении Acute Art.

Первый автомобиль серии BMW Art Cars был разработан в 1975 году по инициативе основателя BMW Motorsport Йоргена Нерпаша и французского автогонщика Эрве Пулена, который был большим ценителем искусства. Созданием этого автомобиля занимался знаменитый американский скульптор Александр Колдер.

19 художников со всего мира представили собственные дизайн-проекты на основе различных моделей BMW. В них воплощены самые смелые художественные замыслы, отражающие культурное и историческое развитие искусства, дизайна и технологий.

Автомобили BMW Art Cars входят в цифровое измерение и могут быть виртуально представлены в любом месте, будь то помещение, открытая местность или любая другая локация по желанию наблюдателя.

Начиная с 21 июля, в бесплатном приложении Acute Art можно будет визуализировать следующие автомобили BMW Art Cars: BMW 3.0 CSL (Александр Колдер, 1975), BMW M3 (Майкл Джагамара Нельсон, 1989), BMW M3 (Кен Дан, 1989), BMW 535i (Матацо Каяма, 1990), BMW 525i (Эстер Малангу, 1991), BMW M3 GT2 (Джефф Кунс, 2010) и BMW M6 GTLM (Джон Балдессари, 2016).

Каждые две недели в приложение будут добавляться новые проекты BMW Art Cars, а к началу выставки в виртуальном виде будут представлены все автомобили этой серии. Бесплатное приложение Acute Art доступно в магазинах App Store и Google Play.

Чтобы разместить виртуальный автомобиль в желаемой локации, необходимо запустить приложение, выбрать модель в разделе «BMW Art Cars» и нажать кнопку «place».

Виртуальную модель можно вращать и масштабировать

BMW Group стремится поддерживать и развивать мировую культуру в сотрудничестве с известными творцами и учреждениями и объединяет людей по всему миру с помощью культурных инициатив. Совместный проект раздвигает физические границы искусства, позволяя исследовать культурную среду в совершенно новом измерении.

Питер Нота, член правления BMW AG: «Автомобили BMW Art Cars являются неотъемлемой частью ДНК культурных инициатив BMW с 50-летней историей. Отныне они входят в цифровое измерение, где с ними может познакомиться каждый. Я очень рад сотрудничеству с Acute Art, поскольку наши компании стремятся к инновациям и передовым технологиям. Мне не терпится разместить BMW Art Cars в своей гостиной и попасть за руль этих исключительных произведений искусства».

Acute Art работает с ведущими художниками современности, обеспечивая доступ к передовым технологиям. Это позволяет воплощать смелые творческие решения в новых цифровых пространствах, включая виртуальную, дополненную и смешанную реальности. Иммерсивные медиа открывают широкие возможности для создания и распространения произведений искусства, а появление технологий дополненной реальности делает возможными совершенно новые форматы выставок.

Джейкоб Де Гир, глава Acute Art: «Мы очень рады партнерству с BMW – компанией, которая десятилетиями демонстрирует исключительную приверженность технологическим инновациям и искусству. В основе компании Acute Art лежит идея демократизации искусства и его переноса в недоступные ранее места. В это непростое время мы должны искать новые решения. Сотрудничество с BMW Group усилит обмен знаниями в области технологий, дизайна и искусства. Вместе мы будем исследовать ландшафты будущего с участием самых новаторских умов сегодняшнего дня».

Сотрудничество впервые сделало автомобили Art Cars доступными в цифровой форме в любой точке мира. С помощью мобильного приложения они могут отображаться как одновременно, так и по отдельности. Чтобы это стало возможным, настоящие автомобили BMW Art Cars были отсканированы со всех сторон методом фотограмметрии, которая зафиксировала каждую деталь на поверхности автомобилей. Затем автомобили были воссозданы в виде 3D-моделей для последующей визуализации в дополненной реальности.

В ходе мероприятия Art Basel в швейцарском Базеле BMW Group отметит 50-летие культурных инициатив уникальной интерактивной выставкой, которая будет организована 21 сентября в Базельском художественном музее. Гостям будет представлен автомобиль BMW Art Car Александра Колдера, а зона дополненной реальности позволит увидеть цифровые модели BMW Art Cars с помощью приложения Acute Art.Дополненная реальность

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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