Знаменитая коллекция BMW Art Cars представлена в дополненной реальности

BMW \u0438 Acute Art \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0432 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 BMW \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u044f \u0441 Acute Art \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0412\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u0430\u044f \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u044f BMW Art Cars \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0435\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0436\u0435\u043b\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0438\u0440\u0443 \u0438 \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438. \u0417\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u0441\u044f 21 \u0438\u044e\u043b\u044f \u0432 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 Acute Art. \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438 BMW Art Cars \u0431\u044b\u043b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d \u0432 1975 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043f\u043e \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f BMW Motorsport \u0419\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0430 \u041d\u0435\u0440\u043f\u0430\u0448\u0430 \u0438 \u0444\u0440\u0430\u043d\u0446\u0443\u0437\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u0430 \u042d\u0440\u0432\u0435 \u041f\u0443\u043b\u0435\u043d\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u044b\u043b \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430. \u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0441\u044f \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044b\u0439 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043a\u0443\u043b\u044c\u043f\u0442\u043e\u0440 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041a\u043e\u043b\u0434\u0435\u0440. 19 \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441\u043e \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043c\u0438\u0440\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d-\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 BMW. \u0412 \u043d\u0438\u0445 \u0432\u043e\u043f\u043b\u043e\u0449\u0435\u043d\u044b \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0441\u043c\u0435\u043b\u044b\u0435 \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043c\u044b\u0441\u043b\u044b, \u043e\u0442\u0440\u0430\u0436\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0438 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 BMW Art Cars \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0432 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435, \u0431\u0443\u0434\u044c \u0442\u043e \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0430\u044f \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u043b\u044e\u0431\u0430\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u043e \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f. \u041d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 21 \u0438\u044e\u043b\u044f, \u0432 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 Acute Art \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u0438\u0437\u0443\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 BMW Art Cars: BMW 3.0 CSL (\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041a\u043e\u043b\u0434\u0435\u0440, 1975), BMW M3 (\u041c\u0430\u0439\u043a\u043b \u0414\u0436\u0430\u0433\u0430\u043c\u0430\u0440\u0430 \u041d\u0435\u043b\u044c\u0441\u043e\u043d, 1989), BMW M3 (\u041a\u0435\u043d \u0414\u0430\u043d, 1989), BMW 535i (\u041c\u0430\u0442\u0430\u0446\u043e \u041a\u0430\u044f\u043c\u0430, 1990), BMW 525i (\u042d\u0441\u0442\u0435\u0440 \u041c\u0430\u043b\u0430\u043d\u0433\u0443, 1991), BMW M3 GT2 (\u0414\u0436\u0435\u0444\u0444 \u041a\u0443\u043d\u0441, 2010) \u0438 BMW M6 GTLM (\u0414\u0436\u043e\u043d \u0411\u0430\u043b\u0434\u0435\u0441\u0441\u0430\u0440\u0438, 2016). \u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0435 \u0434\u0432\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b BMW Art Cars, \u0430 \u043a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0443 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0432 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438. \u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 Acute Art \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 App Store \u0438 Google Play. \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0432 \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435 \u00abBMW Art Cars\u00bb \u0438 \u043d\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443 \u00abplace\u00bb. \u0412\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c BMW Group \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0443\u044e \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0443 \u0432 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0432\u043e\u0440\u0446\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0438\u0440\u0443 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432. \u0421\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u044b \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044f \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u0443\u044e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0443 \u0432 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0438\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u0438\u0438. \u041f\u0438\u0442\u0435\u0440 \u041d\u043e\u0442\u0430, \u0447\u043b\u0435\u043d \u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f BMW AG: \u00ab\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 BMW Art Cars \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u043e\u0442\u044a\u0435\u043c\u043b\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c\u044e \u0414\u041d\u041a \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432 BMW \u0441 50-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0435\u0439. \u041e\u0442\u043d\u044b\u043d\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0432 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439. \u042f \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0440\u0430\u0434 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443 \u0441 Acute Art, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u043d\u0430\u0448\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u044f\u0442\u0441\u044f \u043a \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u043c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u043c. \u041c\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u0435\u0440\u043f\u0438\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c BMW Art Cars \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0440\u0443\u043b\u044c \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430\u00bb. Acute Art \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0432\u0435\u0434\u0443\u0449\u0438\u043c\u0438 \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u043c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u043c. \u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u043e\u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0442\u044c \u0441\u043c\u0435\u043b\u044b\u0435 \u0442\u0432\u043e\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e, \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0438 \u0441\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0418\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0430 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u044b \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043e\u043a. \u0414\u0436\u0435\u0439\u043a\u043e\u0431 \u0414\u0435 \u0413\u0438\u0440, \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 Acute Art: \u00ab\u041c\u044b \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0440\u0430\u0434\u044b \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0443 \u0441 BMW \u2013 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0440\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c \u0438 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0443. \u0412 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Acute Art \u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 \u0438\u0434\u0435\u044f \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0430 \u0432 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430. \u0412 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043c\u044b \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0421\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441 BMW Group \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0442 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439, \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0438 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u043c\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043b\u0430\u043d\u0434\u0448\u0430\u0444\u0442\u044b \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0441 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435\u043c \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u043c\u043e\u0432 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0435\u0433\u043e \u0434\u043d\u044f\u00bb. \u0421\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 Art Cars \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0435 \u043c\u0438\u0440\u0430. \u0421 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a\u0430\u043a \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043f\u043e \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u044d\u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c, \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 BMW Art Cars \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043e\u0442\u0441\u043a\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0441\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u043e\u043c \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u0443\u044e \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439. \u0417\u0430\u0442\u0435\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0432\u043e\u0441\u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u044b \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 3D-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0432\u0438\u0437\u0443\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0412 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u043c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f Art Basel \u0432 \u0448\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u043c \u0411\u0430\u0437\u0435\u043b\u0435 BMW Group \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442 50-\u043b\u0435\u0442\u0438\u0435 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432 \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u043e\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 21 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u0432 \u0411\u0430\u0437\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u043c \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u043c\u0443\u0437\u0435\u0435. \u0413\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c BMW Art Car \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0430 \u041a\u043e\u043b\u0434\u0435\u0440\u0430, \u0430 \u0437\u043e\u043d\u0430 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 BMW Art Cars \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f Acute Art.