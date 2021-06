Мировая премьера нового Multivan

Мировая премьера нового Multivan — автомобильный образ жизни, завоевывающий будущее

Полностью электрический в городе: новый Multivan — первый Bulli с технологией plug-in-hybrid

Еще более безопасное и простое управление: впервые Multivan может управляться в полуавтоматическом режиме с помощью ассистента IQ.DRIVE Travel Assist

До 25% легче: раздельные сиденья сзади можно свободно перемещать с помощью новой системы направляющих

Многофункциональность: новый столик в салоне можно перемещать между всеми рядами сидений и использовать спереди как центральную консоль

Исчезла рукоятка рычагов селектора и ручного тормоза: применение цифровых технологий в салоне позволило увеличить пространство для водителя и переднего пассажира

Немногие из современных автомобилей имеют статус культовых. Один из них — Multivan. Марка Volkswagen Коммерческие автомобили представляет новое поколение бестселлера, однако на этот раз в основе минивэна лежит абсолютно новая концепция. Новый Bulli впервые базируется на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя. Таким образом, с технической точки зрения это огромный шаг вперед: теперь в портфеле систем привода появился новый вариант — с гибридной технологией plug-in-hybrid. Это значит, что Multivan на некоторое время может стать автомобилем с нулевым уровнем выбросов. Впервые в модельном ряду представлены новые передовые вспомогательные системы и современные информационно-развлекательные системы. Также был повышен уровень пассивной безопасности. ДНК уникального дизайна Bulli совершенствовалась на протяжении всей его эволюции: ни один другой минивэн не производился более 70 лет. Его внешний вид от поколения к поколению, словно обрабатываемый алмаз, становился все более совершенным. Кроме того, в новом Multivan мгновенно распознается преемник легендарного T1.

Мировая премьера седьмого поколения Bulli знаменует собой переход марки Volkswagen Коммерческие автомобили в новую эпоху. Это десятилетие будет определяться многоуровневой электрификацией привода и началом использования автоматизированного вождения. В связи с этим в будущем линейка Bulli будет развиваться в трех основных направлениях: модельный ряд Multivan и Transporter 6.1, а также серийные версии ID.BUZZ, выпуск которых начнется в 2022 году. Каждое из этих направлений имеет фундаментальное значение: T6.1 остается образцовым коммерческим автомобилем подобно Transporter и Caravelle, а также культовым кемпером California. В будущем две полностью электрические модели — разработанный с учетом образа жизни минивэн ID.BUZZ и адаптированный к городской среде грузовой фургон ID.BUZZ — покорят новые сегменты. Между тем, начиная с этого года, новый Multivan примерит на себя роль талантливого многофункционального автомобиля: Multivan с технологией eHybrid на ограниченное время может стать автомобилем с нулевым уровнем выбросов. В то же время впечатляющий общий запас хода делает его идеальным минивэном для дальних путешествий. Багажное отделение объемом до 4 053 литров позволяет удобно размещать на ровной поверхности и перевозить практически любое спортивное оборудование, кроме планеров или яхт. Однако благодаря тяговому усилию до 2 000 кг новый Multivan может взять с собой и их. Новое поколение Multivan появится на рынке во второй половине 2021 года.

Многофункциональный автомобиль — одно транспортное средство с бесконечными возможностями

С этим семиместным автомобилем, доступным в комплектациях Multivan, Life и Style, марка Volkswagen Коммерческие автомобили переносит особое автомобильное ощущение жизни в подключенное и цифровое настоящее и будущее. Этот многоцелевой автомобиль, созданный прежде всего для семей и людей, ведущих активный образ жизни, и получивший совершенно новую систему сидений и пространства для грузов, идеально подходит для многочисленных сценариев поездок. Наряду со стандартной версией новый Multivan будет предлагаться с удлиненным кузовом, с еще большим пространством. Кроме того, ожидается, что благодаря своему комфортному и высококачественному салону, напоминающему роскошную зону для отдыха, новый Bulli также завоюет долю рынка в сегменте бизнес-минивэнов и эксклюзивных шаттлов.

Нулевые выбросы на дороге — первый Multivan с технологией plug-in-hybrid

Одним из наиболее важных пунктов, зафиксированных в проектной спецификации, был выпуск нового Multivan, который, в отличие от предшественника, оснащался бы технологией plug-in-hybrid. Причина в том, что только этот тип привода позволяет совмещать движение по городу с нулевым уровнем выбросов и большой общий запас хода при низком расходе топлива. Multivan с технологией plug-in-hybrid получил название eHybrid. Общая мощность электродвигателя и бензинового двигателя с турбонаддувом (TSI) составляет 218 л.с.

Благодаря литий-ионной аккумуляторной батарее емкостью 1 кВт⋅ч Multivan eHybrid позволяет совершать повседневные поездки исключительно на электричестве. В Германии, например, исследование1 Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры показало, что 95% повседневных поездок на автомобиле не превышают 50 километров. Концепция технологии plug-in-hybrid такова, что Multivan eHybrid по умолчанию начинает движение исключительно на электроэнергии и, таким образом, автоматически совершает короткие поездки без вредных выбросов. Экономичный бензиновый двигатель с турбонаддувом TSI вступает в дело только на скорости выше 130 км/ч.

Три четырехцилиндровых двигателя с турбонаддувом: два бензиновых и один дизельный

Помимо варианта с технологией plug-in-hybrid, переднеприводный Multivan будет доступен с двумя четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Они развивают мощность 136 л.с. и 204 л.с. соответственно. В следующем году также появится четырехцилиндровый дизельный двигатель TDI с турбонаддувом мощностью 150 л.с.

Автоматическая коробка передач — новый Multivan в стандартной комплектации оснащается коробкой передач с двойным сцеплением (DSG)

Она по умолчанию используется во всех вариантах привода. Шестиступенчатая коробка передач DSG версии eHybrid — это коробка передач DQ400E, специально разработанная для автомобилей с технологией plug-in hybrid и образующая единое целое с электродвигателем. Коробка передач, предназначенная для версии с TSI и более поздних версий с TDI, представляет собой 7-ступенчатую коробку передач DSG. Впервые в Multivan переключение передач осуществляется с помощью технологии shift-by-wire. Для этого используется небольшая кнопка селектора коробки передач DSG на передней панели.

Полуавтоматическое вождение — первый Bulli с ассистентом IQ.DRIVE Travel Assist

В новом Multivan используется намного больше вспомогательных систем. В зависимости от комплектации сейчас доступно более 20 ассистентов водителя. В стандартный набор опций входят система Car2X, ассистент контроля дистанции спереди Front Assist (в том числе автоматическая функция экстренного торможения в городе), ассистент объезда с новой функцией ассистента поворота Turn-off Assist, ассистент распознавания дорожных знаков Dynamic Road Sign Display, ассистент движения по полосе Lane Assist и круиз-контроль. К новым ассистентам относится IQ.DRIVE Travel Assist, обеспечивающий полуавтоматическое вождение на скорости до 210 км/ч. Ассистент IQ.DRIVE Travel Assist объединяет новый интеллектуальный адаптивный круиз-контроль ACC (управление линейными маневрами) и ассистента движения по полосе Lane Assist в новую систему, которая значительно повышает легкость и безопасность вождения в поездках на средние и большие расстояния.

Харизматичный внешний вид — ДНК минивэна с самым известным дизайном

Новый дизайн, в котором мгновенно узнается Multivan. Он остался уникальным, поскольку происхождение этой модельной линейки также уникально. «В новом Multivan узнаются черты минивэна с самым известным дизайном в мире, — говорит Альберт Кирцингер, руководитель отдела дизайна Volkswagen Коммерческие автомобили. — Совершенно очевидно, что ДНК его предшественников сыграла ключевую роль при разработке дизайна нового Multivan. Несмотря на большой шаг вперед, мы сделали этот культовый минивэн еще более узнаваемым, сохранив при этом верность облику Bulli. Мы сознательно используем, например, горизонтальную рельефную линию, проходящую по всему кузову T3», — добавил Кирцингер. Начиная с комплектации Style, эта рельефная облицовка предлагается с отделкой хромом. Контрастируя с лакокрасочным покрытием, она подчеркивает рельефность облицовки даже сильнее, чем на T3 — третьем поколении Bulli и в то же время первом Multivan. Если новый Multivan заказывается с двухцветной окраской кузова, рельефная линия разделяет цвета.

Новый минивэн также унаследовал конструктивную особенность, представленную в T4 и моделях Multivan второго поколения: лаконичный капот, продолжающий линию лобового стекла. «Философия, многократно отраженная в предыдущих поколениях серии T, продолжает жить в совершенно новом Multivan, который при этом на первый взгляд выглядит как типичный Bulli с его самобытным, привлекательным внешним видом и четким, неподвластным времени дизайном», — продолжает Альберт Кирцингер.

Поразительные размеры — увеличенная колесная база, ширина и длина

Пропорции нового Multivan изменились. По сравнению с предшественником базовая версия стала длиннее и шире. В то же время дизайнеры марки Volkswagen Коммерческие автомобили немного уменьшили высоту минивэна. Однако с новой панорамной стеклянной крышей пространство над головой даже увеличилось. Так, ширина нового Multivan — 1 941 мм без учета опциональных складывающихся зеркал заднего вида с электроприводом (+37 мм по сравнению с Multivan 6.1), длина — 4 973 мм (+69 мм), высота — до 1 903 мм (-47 мм). Колесная база равна 3 124 мм (+124 мм), а Multivan снова доступен в удлиненной версии. При одинаковой колесной базе ее длина от бампера до бампера равна 5 173 мм, благодаря чему новый Multivan на 131 мм компактнее предшественника.

Новые опции: автоматическое открывание и интерактивное освещение

Кузов Multivan был не только переработан, но и технически переосмыслен. Например, впервые в Bulli в качестве опции можно открывать заднюю дверь багажного отсека с помощью жестов («Easy open & close») простым движением ноги. То же самое применимо и к сдвижным дверям, которые по умолчанию электрически открываются и закрываются, начиная с комплектации Style. Для комплектаций Multivan и Life, которые в стандартном варианте оснащаются двумя сдвижными дверями с ручным управлением (включая доводчики сдвижных и задней дверей в комплектации Life), эта функция доступна в качестве опции. Сдвижные двери с автоматическим открыванием с помощью жестов также можно открыть снаружи с помощью движения ноги. Изнутри, а также с помощью соответствующих переключателей на ручке, их также можно открывать и закрывать нажатием на кнопки, расположенные на передней панели справа от информационно-развлекательной системы.

Еще одна новая опция Multivan — интерактивные светодиодные матричные фары IQ.LIGHT, которые также можно заказать вместо стандартных светодиодных фар. Светодиодные матричные фары IQ.LIGHT оснащаются ассистентом динамического освещения Dynamic Light Assist (постоянный дальний свет, не ослепляющий встречных водителей) и системой динамического адаптивного освещения Dynamic Cornering Lights (освещение, точно повторяющее траекторию движения на повороте). Светодиодные матричные фары IQ.LIGHT отличаются еще одной особенностью: светодиодная боковая панель с подсветкой в решетке радиатора выступает в качестве дополнительного элемента дневных ходовых огней. Комплектация Style, конечно, включает такую решетку радиатора с подсветкой. Светодиодными задними фонарями оснащаются все новые модели Multivan в базовой комплектации.

Салон Multivan — больше адаптивности и цифровых технологий, чем когда-либо

Первое поколение Multivan всегда оказывало влияние на концепцию интерьера его преемников. Это относится и к новому Multivan: двигатель моделей T3 располагался сзади, а не спереди, как это было, начиная с поколения T4. В результате у минивэнов Т3 был очень короткий передний свес. Таким образом, водитель в T3 ощущал, что находится над передней осью. В результате перехода T4 на компоновку с передним расположением двигателя, а впоследствии из соображений безопасности, с каждым последующим поколением передняя часть минивэнов становилась несколько длиннее, а водитель смещался назад. Тем не менее типичное ощущение от посадки в Multivan сохранилось. То же самое и с новой моделью: высокая посадка водителя, выдвинутое вперед сиденье водителя, при самом высоком в истории модели уровне безопасности.

Подобно экстерьеру, салон был также переосмыслен. Была полностью переработана передняя панель, в результате чего появилось эргономичное и тщательно продуманное пространство с дисплеями. В базовой комплектации доступна цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система Ready 2 Discover. Интегрированы онлайн-сервисы We Connect и We Connect Plus (последний действует сроком от одного до 3 лет, по истечении которого сервис может быть продлен за доплату). Большинство элементов управления выполнено в виде цифровых сенсорных клавиш и кнопок. Важный аспект: дизайнеры марки Volkswagen Коммерческие автомобили систематически используют цифровые технологии и для того, чтобы повысить практичность Bulli в повседневной жизни. Одним из примеров является проход между передними сиденьями, через который можно получить доступ к задней части салона: у Multivan никогда не будет обычной центральной консоли, поскольку это сделало бы невозможным такой практичный и естественный доступ. Как упоминалось ранее, здесь впервые используется цифровая и, благодаря этому, компактная система переключения передач с технологией shift-by-wire для коробки передач с двойным сцеплением, не требующая механического рычага КПП, входящая в базовую комплектацию. Стояночный тормоз также электрический. Эти два решения создают еще больше пространства для прохода назад между сиденьями водителя и переднего пассажира.

Новая система направляющих — облегченные задние сиденья и многофункциональный столик

Несмотря на то, что они используются в Multivan впервые, отделения для хранения вещей в компактной центральной консоли очень практичны. То же можно сказать про столик, расположенный в задней части салона, — неотъемлемой части каждого поколения Multivan. Поэтому дизайнеры марки Volkswagen Коммерческие автомобили просто изобрели их заново и объединили. В результате появился многофункциональный столик, интегрированный в систему направляющих сидений, конструкция которой также была изменена. Благодаря инновационной системе блокировки этот многофункциональный элемент можно использовать в качестве центральной консоли между сиденьями водителя и переднего пассажира или в качестве раскладного столика с подстаканниками и ящиками для хранения вещей во втором или третьем ряду сидений.

Multivan — мастерское использование пространства. И так было всегда. В новом Multivan пространство можно использовать более эффективно, чем когда-либо до этого. На это есть несколько причин. Во-первых, теперь в задней части будут только отдельные сиденья: было решено отказаться от единого многоместного сиденья третьего ряда. Во-вторых, новые отдельные сиденья второго и третьего рядов с практичными откидными столиками стали на 25% легче. В зависимости от комплектации и расположения в салоне они весят 23–29 кг. Поэтому теперь их стало еще проще снимать, устанавливать и перемещать внутри с помощью новой системы направляющих. Поскольку трехместный задний «диван» уступил место раздельным сиденьям, впервые появилась возможность снимать сиденья только с одной стороны автомобиля, например, для перевозки электрических велосипедов. Как разместить пять сидений в задней части салона, теперь каждый решает сам. Наиболее точное решение любой транспортной задачи — характерная черта Multivan. Так как направляющие подключены к бортовому электричеству, крайние задние сиденья можно опционально оборудовать подогревом. Таким же образом реализуется важная функция определения занятости сиденья; это позволяет водителю понять, все ли пассажиры сзади пристегнуты. Соответствующий сигнал передается по беспроводной сети.

Невероятный объем багажного отделения — от 469 до 4 053 литров

В Multivan в базовой комплектации, загруженном до потолка за третьим рядом сидений, объем багажного отделения равен 469 литрам; при сложенном третьем ряде сидений этот показатель увеличивается до 1 844 литров (1 850 литров с панорамной стеклянной крышей). Полный объем для грузов от потолка до первого ряда сидений составляет 3 672 литра. Соответствующие показатели для удлиненной версии составляют 763, 2 171 и 4 005 литров (4 053 литра с панорамной стеклянной крышей).

Залитый светом — первый Multivan с панорамной стеклянной крышей

В качестве новой опции Multivan предлагается с двухсекционной панорамной стеклянной крышей, через которую открывается отличный вид на звездное небо или огни большого города. Днем же солнце легко проникает через прозрачную крышу и наполняет салон светом; покрытие LowE (низкоэмиссионное/теплоотражающее стекло) на многослойном безопасном стекле уменьшает проникновение теплового излучения на 44%. Спереди ширина прозрачной области составляет 913 мм при длине 403 мм. Над вторым рядом сидений ширина панорамной крыши варьируется от 900 до 910 мм и имеет внушительную длину — 1 284 мм. Благодаря панорамной стеклянной крыше максимальная высота салона Multivan даже больше, чем у его предшественников. В качестве опции и в зависимости от комплектации функция эстетической подсветки также дает возможность создавать особую световую атмосферу в салоне.

Единственный в своем роде, Multivan переносит образ жизни своих предшественников в современную эпоху

Новый Multivan — самый прогрессивный Multivan в истории модели. Он создан для водителей, которым нравится харизматичный дизайн, максимальная адаптивность, передовые решения, подключенные развлечения, интеллектуальные вспомогательные системы и новейшие технологии привода. Привод экономично справляется с большими расстояниями и в то же время работает с очень низким уровнем выбросов или, как в случае с технологией plug-in hybrid, позволяет передвигаться по городу без выбросов. Новый Multivan переносит ощущение автомобильного образа жизни в современную эпоху. Он по-прежнему идеально подходит для активных людей, больших семей, любителей спорта и путешествий.

Внешний вид – подробно о дизайне и размерах

Дизайнеры марки Volkswagen Коммерческие автомобили пошли на смелый шаг, полностью переработав Multivan. Он впервые построен на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Изменениям подверглись конструкция и внешний вид автомобиля, воплощающего одну из самых универсальных и оригинальных концепций на рынке. И все же в основе дизайна нового поколения Multivan лежит ДНК его культовых предшественников. «Мы совершили важный шаг вперед и придали новые черты узнаваемому характеру этого автомобиля, сохранив при этом особенности линейки Bulli. Мы сознательно используем, например, горизонтальную рельефную линию, которая проходила вдоль всего кузова T3», — говорит Кирцингер. Таким образом, монолитный дизайн — это еще и дань уважения первому поколению Multivan, появившемуся на рынке более 35 лет назад. Новый Multivan также унаследовал конструктивную особенность, представленную в T4, в моделях второго поколения: лаконичный капот, продолжающий линию лобового стекла.

Новые размеры и очень хороший показатель коэффициента аэродинамического сопротивления (Cx)

По сравнению с предыдущей моделью (базовая версия со стандартной колесной базой) колесная база нового Multivan была увеличена. И поэтому пропорции минивэна также заметно изменились. В частности, ширина нового Multivan — 1 941 мм без учета боковых зеркал заднего вида (+37 мм по сравнению с Multivan 6.1), длина — 4 973 мм (+69 мм), а высота — до 1 903 мм (-47 мм). Колесная база равна 3 124 мм (+124 мм). Multivan снова доступен в удлиненном варианте. При идентичной колесной базе ее длина от бампера до бампера составляет 5 173 мм, что делает Multivan на 131 мм компактнее его предшественника. Дизайнеры марки Volkswagen Коммерческие автомобили также улучшили аэродинамику минивэна: показатель Сx равен всего 0,3. Благодаря этому снижается потребление энергии и увеличивается запас хода.

Харизматичная передняя часть и матричные светодиодные фары IQ.LIGHT

Новый Multivan отличается харизматичным и привлекательным дизайном передней части. При приближении нового минивэна становится сразу понятно, что перед вами всемирно известный автомобиль нового поколения. Лобовое стекло теперь получило больший размер и меньший наклон, оно простирается до передних стоек, подчеркивая ширину Multivan. А в более низком «ярусе» верхняя часть нового капота имеет область, позаимствованную у T4 и горизонтально примыкающую к стеклу. Благодаря этому визуальный центр тяжести Multivan смещен вниз. Ближе к решетке радиатора капот декорирован яркой горизонтальной линией, которая проходит над светодиодными фарами, входящими в базовую комплектацию, и также подчеркивает ширину минивэна.

Между самими новыми фарами в тонкой решетке радиатора установлена хромированная планка, которая продолжается в прозрачных трехмерных корпусах фар и, таким образом, также подчеркивает ширину Multivan. В базовой комплектации фары отделаны черной глянцевой накладкой. Multivan впервые оснащается светодиодными матричными фарами IQ.LIGHT — интерактивной системой освещения. В этом случае декоративная накладка выполнена из алюминия с особой отделкой. В комплектации Style в сочетании со светодиодными матричными фарами IQ.LIGHT подсвечивается и вся боковая планка внутри решетки радиатора, идущая слева и справа от эмблемы Volkswagen вплоть до корпуса фары. Она используется как элемент светодиодных дневных ходовых огней и служит уникальной световой подписью. Новый Multivan — первая модель марки Volkswagen Коммерческие автомобили с такой функцией.

Под решеткой радиатора расположен плоский бампер. Вся эта область окрашивается в цвет автомобиля. Дизайнеры решили отказаться от черных боковых областей для воздухозаборников, которые были типичной особенностью предыдущей модели. Таким образом, передняя часть Multivan демонстрирует смену парадигмы не только визуально, но и технически: в целом уменьшенные в размерах и очень узкие воздухозаборники создают визуальный переход в мир частично электрического гибридного привода. В то же время они служат отсылкой к первым трем поколениям Bulli, у которых не было воздухозаборников или они были очень узкими и находились спереди, поскольку из-за двигателей с воздушным охлаждением, расположенных сзади, с технической точки зрения в них просто не было необходимости.

Удлиненный силуэт с узнаваемой хромированной линией

Благодаря более длинной колесной базе новый Multivan выглядит более вытянутым, чем предыдущие модели. Это впечатление только усиливается за счет уменьшения высоты кузова несмотря на то, что высота салона здесь такая же, как в Multivan 6.1. И спереди, и сзади внимание привлекают короткие свесы кузова, которыми автомобиль обязан длинной колесной базе. В частности, это придает дополнительную прочность передней части боковин. Между тем у более длинного варианта кузова свес увеличен на 200 мм. Благодаря этому минивэн становится еще длиннее, отчего пространство для грузов только выигрывает.

Характерная облицовка в виде линии с опциональной отделкой хромом визуально делит силуэт на верхнюю и нижнюю части, придавая боковым сторонам особый шарм. Эффект усиливается, если при выборе комплектации автомобиля остановиться на одном из трех вариантов двухцветного покрытия. Верхнюю часть, которую дизайнеры из-за большой площади остекления называют «теплицей», довершает длинная линия крыши с выходящим за крышку багажного отсека спойлером (минимизирующим завихрения воздуха и улучшающим аэродинамику) и вытянутая линия боковых стекол.

Спереди боковины нового Multivan отличаются от предыдущей модели, в частности, передней стойкой с дополнительным боковым стеклом. Она улучшает обзорность. Между тем обе модели объединяет то, что проекция передней стойки визуально нацелена на центр переднего колеса: это типичная конструктивная особенность модельного ряда со времен T4. Эмблема Multivan или Bulli теперь перемещена под новое треугольное окно на уровне передней стойки (на предыдущей модели она находилась спереди рядом с фарой).

Область кузова, расположенная ниже характерной «разделительной» линии, получила выразительный дизайн: ее высота немного увеличивается в сторону задней части, отчетливо разделяя части боковин, находящиеся над порогами. Новый элемент дизайна разделяет дверь в горизонтальной плоскости на две части, визуально снижая центр тяжести и создавая ощущение невероятной динамики, присущей электромобилям. Крылья и колесные арки приобрели четкие очертания и стали более заметными, чем у предыдущей модели. Теперь Multivan оснащается колесными дисками размером 19 дюймов (в предыдущем поколении максимальный размер дисков составлял 18 дюймов). Сдвижные двери, входящие в стандартную комплектацию, гармонично вписаны в силуэт автомобиля.

Мощная задняя часть со светодиодными задними габаритными огнями в стандартной комплектации

В дизайне задней части Multivan используются новые решения. Особенно заметны три элемента: спойлер крыши, заднее стекло и задние фонари. Спойлер крыши стал частью крышки багажного отсека и стал более длинным. Сверху спойлер окрашен в цвет кузова, снизу — в черный. Визуально черная поверхность спойлера крыши продолжает линию заднего стекла, занимающего практически всю ширину нового минивэна. Сбоку используются накладки, играющие роль аэродинамических элементов, которые вместе со спойлером крышки багажного отсека улучшают аэродинамические показатели задней части кузова. Благодаря этим элементам, задние стойки визуально сильнее, чем на предыдущей модели, смещены назад, что подчеркивает особый характер задней части минивэна.

Дизайнеры также изменили конфигурацию задних светодиодных ходовых огней, состоящих из двух частей. Они продолжают боковую линию вплоть до задней части кузова, поскольку хромированная линия продолжается в верхней части креплений задних фонарей. Внутренние элементы задних фонарей, состоящих из двух частей, встроены в крышку багажного отсека, поэтому новый Multivan еще сильнее отличается от предыдущего и практически от всех конкурентов, у которых фонари, как правило, цельные и расположены вертикально.

В каждом из трех двухцветных вариантов Multivan задняя часть под хромированной задней планкой подсветки окрашивается в контрастный цвет. Четко очерченная крышка багажного отсека переходит в окрашенный бампер. Высота кромки багажного отсека составляет всего 580 мм, поэтому по сравнению с предыдущей моделью погрузочная высота уменьшилась.

Интерьер – цифровизация и максимальная адаптивность

Multivan — поистине мастер трансформации: это и семейный минивэн, и удивительно просторный автомобиль для перевозки спортивного инвентаря, и фургон для переездов, и кемпер со спальными местами — его возможности почти безграничны. Эта концепция использовалась уже в Multivan T3 первого поколения 1985 года и по-прежнему сохраняется в каждом поколении этих минивэнов. С каждым новым поколением возможности для организации внутреннего пространства в Multivan расширялись. В салоне нового Multivan с бесконечными возможностями адаптации масса электроники — такого у Bulli еще не было. При этом салон стал еще уютнее и эргономичнее. Ничто не остается неизменным. И все же этот интерьер сразу узнают все, кто хотя бы раз находился за рулем Multivan.

1-й ряд сидений: типичный Bulli

Сиденье уже привычно высокое, так что рулевое колесо сразу оказывается в руках водителя. Истинный Multivan. Большую роль в этой характерной для Multivan особенности играют удобные передние сиденья, дополненные подлокотниками, начиная с комплектации Life. В этот Multivan марка Volkswagen Коммерческие автомобили интегрировала множество цифровых дисплеев и органов управления.

Цифровая приборная панель и проекционный дисплей

Чтобы вывести на новый уровень удобство, эргономичность и диапазон функций Multivan, марка Volkswagen Коммерческие автомобили активнее использует цифровые технологии. Однако в первую очередь бросается в глаза дизайн рабочего места водителя: его стиль и качество в стандартной комплектации теперь находятся на одном уровне с аналогичными моделями самого высокого класса. Это подчеркивается ощущаемым качеством материалов отделки. Более того, все ключевые органы управления в новом Multivan находятся на одной линии взгляда и управления. На втором уровне находятся элементы управления функциями, которые намеренно были отделены от других, чтобы взаимодействие с новым Multivan было предельно простым и интуитивным.

На центральной линии взгляда и управления расположены цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем и 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. В Multivan впервые на дисплей информационно-развлекательной системы выводится изображение системы кругового обзора Area View (предлагается в качестве опции). Это значительно облегчает выполнение парковки и сложных маневров. По центру между цифровой приборной панелью и дисплеем информационно-развлекательной системы или на общей черной глянцевой поверхности расположен новый компактный переключатель с технологией shift-by-wire коробки передач с двойным сцеплением.

Информационно-развлекательные онлайн-системы и сервисы We Connect в стандартной комплектации

В стандартную комплектацию всех версий минивэна входит информационно-развлекательная система Ready 2 Discover. Через онлайн-блок управления (OCU) со встроенной картой eSIM (поставляется бесплатно) система Ready 2 Discover обеспечивает важные функции безопасности, такие как система аварийного вызова eCall, и полезные онлайн-услуги. Доступ к различным услугам осуществляется с помощью сервисов We Connect и We Connect Plus. Сервисами We Connect можно пользоваться в течение неограниченного времени. В числе услуг: возможность вызова технической помощи, сервис «Состояние автомобиля» (позволяет узнавать техническое состояние Multivan) и место парковки (отображается в приложении).

Сервисы We Connect Plus доступны бесплатно в течение трех лет, затем могут быть продлены за дополнительную плату. Эти сервисы позволяют управлять функциями «Запирание» и «Отпирание» автомобиля или «Автономным онлайн-отопителем» на расстоянии с помощью смартфона. Помимо опциональных навигационных систем Discover Media и Discover Pro, We Connect Plus включает в себя сервисы, связанные с навигацией. Среди них «Обновление карт онлайн» и «Информация о ситуации на дорогах онлайн», которые значительно облегчают движение по маршруту. Для Multivan eHybrid предлагаются дополнительные онлайн-сервисы We Connect Plus: с помощью приложения для смартфона можно, например, установить температуру в салоне автомобиля (заранее прогрев или охладив его) или проследить за процессом зарядки аккумуляторной батареи.

Для бизнес-клиентов марка Volkswagen Коммерческие автомобили предлагает сервис We Connect Fleet — это система управления автопарком. В нее интегрированы следующие функции: «Автоматизированное управление техническим обслуживанием», «GPS-отслеживание и трекинг маршрута», «Электронный журнал поездок» и «Электронный журнал расходов».

Приложение App Connect или Wireless App Connect на смартфоне также позволяет воспользоваться навигацией благодаря входящей в стандартную комплектацию системе Ready 2 Discover. Кроме того, эта информационно-развлекательная система позволяет в любой момент ретроспективно использовать функцию онлайн-навигации с помощью сервиса We Upgrade. Благодаря этому двигаться по маршруту можно даже без смартфона. Навигационные данные также поступают на интерактивную приборную панель Active Info Display (только в комплектации с цифровой приборной панелью Digital Cockpit Pro). Более того, в сочетании с опциональным проекционным дисплеем, который впервые предлагается в модели марки Volkswagen Коммерческие автомобили, навигационные пиктограммы при желании могут выводиться на ветровое стекло.

Акустическая система Harman Kardon мощностью 840 Вт

В качестве опции для нового Multivan предлагаются улучшенные навигационные системы Discover Media и Discover Pro. Все три информационно-развлекательные системы могут работать со специально разработанной для Multivan аудиосистемой Harman Kardon. В дополнение к 14 динамикам уровня high-end, 16-канальному усилителю Ethernet с выходной мощностью 840 Вт и четырем звуковым настройкам система впервые настроена в соответствии с так называемой «звуковой дифракцией Фраунгофера». Алгоритм позволяет создавать невероятный звук за счет разделения отдельных источников звука в ходе создания стереозаписей и их равномерного распределения по U-образной акустической сцене. Все это дополняет роскошный внешний вид: тонкие стальные панели динамиков изготовлены с использованием недавно разработанной высокоточной лазерной технологии.

С технологией shift-by-wire и электромеханическим стояночным тормозом в салоне стало просторнее

Благодаря уже привычному для Multivan сочетанию электроники и программного обеспечения классическую рукоятку рычага селектора передач удалось превратить в небольшой переключатель, благодаря чему увеличилось пространство между передними сиденьями. В основе лежит технология shift-by-wire, т. е. электронная передача сигнала при переключении передач посредством простого нажатия кнопки. Благодаря технологии shift-by-wire переключать передачи стало проще, а переключения стали более надежными. Например, режим «D» можно выбрать даже при маневрировании задним ходом, при этом переход из режима «R» в режим «D» (т. е. с передачи заднего хода в режим движения передним ходом) происходит только тогда, когда скорость Multivan достаточно низка. Переключатель занимает эргономичное положение между рулевым колесом и дисплеем информационно-развлекательной системы. При этом привычный рычаг ручного тормоза, который обычно расположен дальше под рукой, также отсутствует. Теперь стояночный тормоз активируется электроникой с помощью кнопки или автоматически. Так, доступ назад стал еще более удобным. Рядом с клавишей выключателя стояночного тормоза расположены два разъема USB-C (в стандартной комплектации) и лоток для беспроводной зарядки смартфона (опция).

Сенсорное управление освещением, меню, звуковыми настройками и микроклиматом в салоне

В Multivan встроено сенсорное электронное управление освещением и обзором в зоне, расположенной слева от рулевого колеса; еще один модуль, расположенный под информационно-развлекательной системой с кнопочным управлением, предоставляет прямой доступ к различным функциям меню и органам управления системы кондиционирования для регулировки температуры в салоне. Обогрев сиденья также включается с помощью сенсорных выключателей. При наличии системы Climatronic громкость звука можно регулировать с помощью ползунковых переключателей. Было доработано и многофункциональное рулевое колесо, входящее в стандартную комплектацию.

Второй и третий ряды: новая система сидений

В новом Multivan будут использоваться только практичные раздельные задние сиденья: от тяжелого полноразмерного многоместного дивана в третьем ряду решили отказаться. В то же время новые раздельные сиденья второго и третьего рядов стали на 25% легче. Здесь используются съемные сиденья без встроенных ремней безопасности (ремни, как обычно, вытягиваются из облицовок боковин стенок) и средние сиденья со встроенными ремнями безопасности. В зависимости от типа сиденья масса составляет от 23 до 29 кг. Теперь их можно быстро переместить, легко снять и установить на место. Это стало возможно благодаря тому, что специалисты марки Volkswagen Коммерческие автомобили переработали систему направляющих. Теперь сиденья можно перемещать по всей длине салона от последнего до второго ряда. Таким образом сиденья расположены удобнее, чем когда-либо. Поскольку трехместный задний диван заменили раздельными сиденьями, в будущем можно будет просто снять кресла с одной стороны автомобиля для перевозки, например, велосипедов. Можно также немного сдвинуть среднее сиденье третьего ряда вперед, чтобы оно практически касалось передних кресел. Еще одной возможностью является вариант установки сидений «лицом к лицу», доступный по заказу.

Столик в задней части автомобиля становится многофункциональным инструментом

Столик в задней части салона был особенностью еще самых первых моделей Multivan, выпущенных более 35 лет назад. С тех пор это неизменный компонент каждого поколения многофункциональных минивэнов марки. С годами в его конструкцию вносилось все больше инновационных изменений, и теперь новый Multivan получит самый гибкий столик в истории. Впрочем, его сложно назвать просто столиком. Конструкторы марки Volkswagen Коммерческие автомобили полностью переосмыслили этот элемент салона и разработали многофункциональную систему, которую также можно использовать в качестве центральной консоли в любом ряду сидений.

Благодаря усовершенствованной системе рельсовых направляющих в новейших моделях Multivan столик можно перемещать по салону и устанавливать в задней его части различными способами. И это еще не все! Поскольку рельсы проходят по полу автомобиля прямо до пространства между сиденьями переднего пассажира и водителя, столик также можно использовать в качестве центральной консоли в первом ряду сидений. Эта возможность появилась в Multivan впервые.

Новый многофункциональный столик устанавливается на модернизированную рельсовую систему в средней части автомобиля. По умолчанию две откидные половины столика спрятаны, а сам он опущен. В этом положении элемент служит в качестве центральной консоли, которую, можно разместить в любом ряду сидений. В верхнюю часть этой консоли встроены три подстаканника и контейнер для хранения. Многофункциональный столик можно поднять нажатием на большую кнопку — теперь появляется доступ к дополнительным вещевым отсекам, например для хранения игрушек или больших бутылок с напитками. Также в поднятом положении можно вытащить и развернуть две половинки столика. Две ручки в основании позволяют с легкостью извлечь столик при необходимости. Используя только одну из этих ручек, можно перемещать многофункциональный столик по салону.

Если столик использовался в качестве центральной консоли между сиденьями водителя и переднего пассажира, его можно с легкостью переместить во второй или третий ряд сидений, чтобы освободить характерное для Multivan пространство для доступа в заднюю часть салона. Так или иначе, благодаря гибкой рельсовой системе и усовершенствованному столику в новом Multivan впервые одновременно доступны как центральная консоль, так и удобный проход в заднюю часть салона.

Вспомогательные системы – полуавтоматическое управление на скорости до 210 км/ч

По сравнению с предыдущей моделью набор вспомогательных систем был значительно увеличен. В топовой комплектации Multivan оснащается более чем 34 такими системами помощи водителю, повышающими безопасность, комфорт и простоту вождения. В базовую комплектацию всегда входит ассистент контроля дистанции спереди Front Assist, в том числе автоматическая функция торможения в городе City Emergency Braking, помощь при объезде с новым ассистентом поворота Turn-off Assist, ассистент распознавания дорожных знаков Dynamic Road Sign Display и ассистент движения по полосе Lane Assist. Электромеханический усилитель рулевого управления облегчает работу вспомогательных систем помощи, отвечающих за поперечные маневры, таких как ассистент движения по полосе.

К новым системам относятся Car2X (локальная связь с другими транспортными средствами и инфраструктурой автомагистралей для передачи предупреждений о любой опасности), ассистент смены полосы движения Side Protection (помощь при маневрировании), ассистент движения при боковом ветре Cross Wind Assist, ассистент поворота Turn-off Assist (предупреждает о любом встречном движении при поворотах через другие полосы проезжей части), система предупреждения при открывании двери Exit Warning System (часть ассистента смены полосы движения Side Assist, которая предупреждает при открывании двери о приближении сзади велосипедов или автомобилей) и ассистент IQ.DRIVE Travel Assist. Последняя система облегчает полуавтоматическое управление на скорости от 0 до 210 км/ч. Ассистент IQ.DRIVE Travel Assist объединяет прогностический адаптивный круиз-контроль ACC и полуавтоматическое управление продольными маневрами минивэна с ассистентом движения по полосе Lane Assist (отвечающим за поперечные маневры) в новую систему, которая значительно упрощает вождение и повышает безопасность движения в дальних поездках.

Обзор всех вспомогательных систем

Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go (ACC)

Система кругового обзора (Area View) с четырьмя камерами

Ассистент выезда с парковки Rear Traffic Alert, включая пересечение полосы

Ассистент трогания на подъеме Hill Start Assist

Car2X (локальная система оповещения)

Частичное управление автомобилем в экстренной медицинской ситуации Emergency Assist

Система контроля курсовой ESC устойчивости с системами ABS, ASR и EDS

Боковая защита Side protection

Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist с автоматической функцией торможения в городе City Emergency Braking System

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Система помощи IQ.DRIVE Travel Assist (автоматизированное вождение, уровень 2)

Ассистент движения по полосе Lane Assist

Ассистент управления дальним светом Light Assist

Система распознавания усталости водителя Driver Alert

Функция автоматического торможения при аварии Automatic Post-Collision Braking System

Парковочный ассистент Park Assist

Система помощи при парковке ParkPilot (предупреждение о приближении к препятствиям)

Превентивная система безопасности

Камера заднего вида Rear View

Система контроля давления в шинах

Ассистент стабилизации при боковом ветре Cross Wind Assist

Ассистент смены полосы Side Assist, включая предупреждение при открывании двери

Ассистент маневрирования с прицепом Trailer Assist

Ассистент распознавания дорожных знаков Dynamic Road Sign Display

Привод: гибридный привод и двигатели с турбонаддувом

Четыре варианта системы привода: один гибридный, две модификации с бензиновыми двигателями TSI с турбонаддувом и один с дизельным двигателем TDI с турбонаддувом

Новый Multivan будет предлагаться в этом году с двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом (TSI) и впервые с технологией plug-in-hybrid. Двигатели TSI развивают мощность 136 л.с. и 204 л.с. Общая мощность Multivan с системой привода eHybrid составляет 218 л.с. Multivan будут предлагаться с передним приводом. Все варианты систем привода в базовой комплектации оснащаются коробкой передач DSG. Шестиступенчатая коробка передач DSG версии eHybrid была специально разработана для автомобилей с технологией plug-in-hybrid. Она образует единое целое с электродвигателем. Коробка передач, используемая для модификаций с бензиновыми двигателями TSI, представляет собой 7-ступенчатую DSG. Впервые в Multivan выбор передачи осуществляется электронно с помощью небольшого селектора DSG, расположенного на передней панели. В следующем году появится дизельный двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом (TDI) мощностью 150 л.с.

Новые двигатели TSI в Multivan: детали

Отправной точкой для нового Multivan служит передовой бензиновый двигатель с турбонаддувом линейки EA211evo. Четырехцилиндровый двигатель с непосредственным впрыском развивает максимальную мощность 100 кВт / 136 л.с. при объеме двигателя 1 498 см3. Максимальный крутящий момент двигателей TSI составляет 220 Нм. Как и все двигатели Multivan, этот бензиновый силовой агрегат мощностью 136 л.с. также соответствует экологическому классу EU6 AP. Multivan 1.5 TSI в базовой комплектации оснащается 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Крутящий момент передается на передние колеса.

Рабочий объем самого мощного двигателя TSI нового Multivan равен 1 984 см3. Четырехцилиндровый двигатель мощностью 204 л.с. входит в линейку EA888. Силовые агрегаты этой линейки являются одними из самых мощных четырехцилиндровых двигателей в концерне Volkswagen и также устанавливаются на некоторые легковые автомобили марки Volkswagen. В Multivan этот эффективный двигатель развивает максимальный крутящий момент, равный 320 Нм. В этом случае также используются 7-ступенчатая коробка передач DSG и передний привод.

Новый Multivan eHybrid в деталях

Первый Multivan с технологией plug-in-hybrid: мощность электродвигателя составляет 116 л.с.; четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1 395 см3 развивает мощность 150 л.с. Общая мощность системы привода достигает 218 л.с. Общий максимальный крутящий момент системы — 350 Нм.

На практике технология plug-in-hybrid позволяет получать в поездках за рулем Multivan совершенно новые ощущения: сначала водитель нажимает кнопку START. Среди индикаторов, которые теперь отображаются на цифровой приборной панели, есть индикатор READY, оповещающий о готовности к началу движения и отображающий уровень топлива в баке и заряд аккумуляторной батареи. На приборной панели с классическими приборами с круглыми шкалами вместо тахометра появился измеритель запаса электроэнергии. В левой половине этого прибора индикатор показывает, использует ли водитель электроэнергию (Power / синяя область) или энергия поступает в ходе рекуперации в аккумуляторную батарею (Charge / зеленая область); в правой части шкалы находится тахометр TSI. Теперь при нажатии кнопки электронного селектора включается режим «D» 6-ступенчатой коробки передач DSG (DQ400E), разработанной специально для модификаций с технологией plug-in-hybrid; при нажатии педали акселератора переднеприводный минивэн бесшумно трогается. Так и есть — бесшумно работает с учетом современных требований: всегда, когда это возможно, Multivan eHybrid запускается в «электрическом режиме», т. е. работает полностью на электричестве без выбросов (исключения: температура аккумуляторной батареи ниже минус 10 градусов или слишком низкий уровень зарядки).

Благодаря литий-ионной аккумуляторной батарее емкостью 13 кВт⋅ч, расход электроэнергии позволяет совершать повседневные поездки без выбросов. В Германии, например, исследование1 Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры показало, что 95% повседневных поездок на автомобиле не превышают 50 километров. Только при скорости выше 130 км/ч или низком уровне заряда аккумуляторной батареи в дело вступает бензиновый двигатель. Для семиместного Multivan технология plug-in-hybrid — идеальное решение, поскольку наряду с нулевыми выбросами в городских условиях она дает возможность совершать дальние поездки, в том числе в отпуск, с минимальным количеством остановок.