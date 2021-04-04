Lada: российские продажи в 1 квартале выросли

\u0412 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043d\u043e 33 779 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438 \u043b\u0451\u0433\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Lada, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 3% \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 LADA \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 83 908 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 5,4% \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0422\u041e\u041f-3 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043f\u043e \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436: \u0432 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043d\u043e 12 686 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 LADA Granta, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 9,1% \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 LADA Vesta \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 8 779 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u2013 LADA Largus \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u043c 3 888 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 (\u0441\u043e\u0432\u043e\u043a\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d\u043e\u0432). "\u041c\u044b \u0443\u0434\u043e\u0432\u043b\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u044b \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0430 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043b\u0435\u0439. \u041c\u044b \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0432\u0435 \u043d\u0430\u0448\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0436\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438: LADA Niva Travel \u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 LADA Largus. \u041e\u0431\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0447\u0440\u0435\u0437\u0432\u044b\u0447\u0430\u0439\u043d\u043e \u043b\u043e\u044f\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0435\u0439, \u0438 \u043d\u0430\u0448\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u0446\u0435\u043b\u044c \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0430 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0432 \u0438\u0445, \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0442\u043e, \u0437\u0430 \u0447\u0442\u043e \u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d\u044f\u0442, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c", - \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u041e\u043b\u0438\u0432\u044c\u0435 \u041c\u043e\u0440\u043d\u0435, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0446\u0435-\u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u043c \u0438 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0443.