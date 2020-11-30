АвтоВАЗ представит обновленную Lada Niva в январе

\u0421\u0442\u0430\u043b\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434 \u0410\u0432\u0442\u043e\u0412\u0410\u0417 \u0432\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e Lada Niva \u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, \u0432 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0432\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 \u041f\u0440\u043e \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u044b. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0439 Niva \u043d\u0430\u0447\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f \u0443 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0412\u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0441\u0442\u044b. \u041d\u0430 \u0434\u043e\u0447\u0435\u0440\u043d\u0435\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0438 \u00ab\u041b\u0430\u0434\u0430 \u0417\u0430\u043f\u0430\u0434 \u0422\u043e\u043b\u044c\u044f\u0442\u0442\u0438\u00bb \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a \u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0446\u0430 Niva. \u041c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0438\u043d\u0443\u044e \u043e\u043f\u0442\u0438\u043a\u0443, \u043a\u0430\u043f\u043e\u0442, \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u0440\u044b\u043b\u044c\u044f, \u043d\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0430 \u0435\u0449\u0451 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043c\u043f\u0435\u0440. \u0423\u0436\u0435 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0432 \u0422\u043e\u043b\u044c\u044f\u0442\u0442\u0438 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f\u0442 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u044d\u043a\u0437\u0435\u043c\u043f\u043b\u044f\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 Niva, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0433\u043d\u0443\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0430\u043c \u0432 \u0432\u0430\u0437\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u041d\u0422\u0426 \u0438 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u043a\u0430\u043c\u0443\u0444\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u0442\u0438\u043f\u044b \u043d\u043e\u0432\u0438\u043d\u043a\u0438 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0441\u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u044f\u0442 \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435.