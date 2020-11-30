АвтоВАЗ представит обновленную Lada Niva в январе

Фото: колеса.ру

АвтоВАЗ представит обновленную Lada Niva в январе
30 ноября 16:11 2020

Стало известно о том, что российский бренд АвтоВАЗ во второй половине декабря 2020 года официально представит обновленную Lada Niva

Через небольшое время, в январе 2021 года, внедорожник представят окончательно с объявлением ценников, сообщает Про кроссоверы.

Также отметим, что реализация обновлённой Niva начнется у дилеров в феврале 2021 года. Внедорожник уже проходит последние тесты. На дочернем предприятии «Лада Запад Тольятти» не так давно был выпуск тестового образца Niva. Машина получила иную оптику, капот, другие крылья, накладками, а ещё измененный бампер.

Уже скоро в Тольятти выпустят несколько дополнительных экземпляров обновленной Niva, которые подвергнут тестам в вазовский НТЦ и на дорогах города. Так что закамуфлированные прототипы новинки скоро сфотографируют и рассекретят в интернете.

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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Сергей Сергеевич
    30 ноября, 16:43 #1 Сергей Сергеевич

    Хоть бы рафик второй срисовали…

  2. Mikhail Bogolepov
    01 декабря, 01:40 #2 Mikhail Bogolepov

    В комплекте будет “бушлат-шумоизолятор” с вазовским лого? Ну, тот, что обычно кидают на рычаги раздатки.

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