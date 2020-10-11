Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера

Mazda \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0443\u0431\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 MX-30. \u041f\u043e\u043a\u0430 \u043e\u043d \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u044f\u043f\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441 \u043c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 "\u043c\u044f\u0433\u043a\u0438\u0439 \u0433\u0438\u0431\u0440\u0438\u0434", \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434 \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044c 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437 MX-30 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0435 \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e \u0432 2019 \u0433\u043e\u0434\u0443. \u041e\u043d \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0435\u043c\u043e\u0433\u043e \u0441 2019-\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 CX-30, \u043d\u043e \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c \u0441\u0442\u0438\u043b\u0435, \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u0438, \u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u043c\u0443 \u0440\u044f\u0434\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0430\u0445\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0445\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0434\u0432\u0435\u0440\u0438. \u0413\u0438\u0431\u0440\u0438\u0434\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0443 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430 MX-30 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 2,0-\u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c (\u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c - 156 \u043b.\u0441., \u043a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 - 199 \u041d\u043c) \u0438 24-\u0432\u043e\u043b\u044c\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0435\u0440-\u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 (6,9 \u043b.\u0441. \u0438 49 \u041d\u043c). \u041a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0430 - \u0431\u0435\u0437\u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 6-\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u044b\u0439 "\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442", \u043d\u043e \u0442\u0438\u043f \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c - \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439. \u0414\u043b\u0438\u043d\u0430, \u0448\u0438\u0440\u0438\u043d\u0430, \u0432\u044b\u0441\u043e\u0442\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 4395, 1795 \u0438 1550 \u043c\u043c \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043d\u0430\u044f \u0431\u0430\u0437\u0430 - 2655 \u043c\u043c, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0430\u043c \u043e\u043d \u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043c \u0441 Kia Seltos. \u0426\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 Mazda MX-30 \u0432 \u042f\u043f\u043e\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 2 420 000 \u0438\u0435\u043d (\u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 1 768 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439). \u0415\u0436\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e Mazda \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0435\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043f\u043e 12 000 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d. \u0412 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432\u044b\u0439\u0434\u0435\u0442 \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f MX-30, \u0430 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u044d\u043a\u0437\u043e\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0433\u0438\u0431\u0440\u0438\u0434, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0440\u043e\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e-\u043f\u043e\u0440\u0448\u043d\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0414\u0412\u0421 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u0430\u043c\u0438 - \u0435\u0433\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0442\u044c \u0442\u044f\u0433\u043e\u0432\u0443\u044e \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u044e, \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a.