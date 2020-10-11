Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера

Фото: пресс-служба Mazda

Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера
11 октября 17:11 2020

Mazda начала продавать новый субкомпактный кроссовер MX-30. Пока он доступен только на родном для компании японском рынке

Продажи начались с модификации “мягкий гибрид”, выход чисто электрической версии отложили на январь 2021 года.

Первый показ MX-30 состоялся на автосалоне в Токио в 2019 году. Он построен на базе выпускаемого с 2019-го паркетника CX-30, но имеет полностью оригинальный кузов в спортивном стиле, у него нет центральной стойки, а доступ к заднему ряду открывают распахивающиеся против хода полудвери.

Mazda MX-30

Фото: пресс-служба Mazda

Гибридная система у доступного сейчас варианта MX-30 включает 2,0-литровый бензиновый двигатель (мощность – 156 л.с., крутящий момент – 199 Нм) и 24-вольтовый стартер-генератор (6,9 л.с. и 49 Нм). Коробка – безальтернативный 6-ступенчатый “автомат”, но тип привода можно выбрать – передний или полный.

Mazda MX-30

Фото: пресс-служба Mazda

Длина, ширина, высота кроссовера составляют 4395, 1795 и 1550 мм соответственно, колесная база – 2655 мм, то есть по размерам он сопоставим с Kia Seltos.

Цены на Mazda MX-30 в Японии начинаются от 2 420 000 иен (около 1 768 000 рублей). Ежегодно Mazda планирует продавать на домашнем рынке по 12 000 таких машин.

Mazda MX-30

Фото: пресс-служба Mazda

В 2021 году выйдет чисто электрическая версия MX-30, а в 2022 году появится экзотический последовательный гибрид, в котором роторно-поршневой ДВС не будет иметь связи с колесами – его используют только для того, чтобы через генератор заряжать тяговую батарею, сообщает источник.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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