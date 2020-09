8″ дисплей и предустановленные сервисы Яндекс в новой серии KIA Edition Plus

В России стартовали продажи автомобилей KIA новой ограниченной специальной серии Edition Plus на базе моделей Soul, Cerato и Sportage

Основная особенность автомобилей специальной серии – оснащение мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, предустановленными сервисами Яндекс, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

Предусмотрены также дополнительные экстерьерные дизайн-пакеты и уникальные пакеты отделки салона, расширенный список опций комфорта, эксклюзивные знаки специальной серии и брендированные аксессуары

Edition plus – продолжение традиции KIA предлагать автомобили специальных серий, оснащенных расширенным пакетом опций по выгодной для клиента цене

Москва, 3 сентября 2020 г. – Компания KIA Motors Russia and CIS HQ сообщает, что 3 сентября 2020 года все официальные дилеры бренда на территории Российской Федерации начали продажи автомобилей новой специальной серии Edition Plus. Специальная серия создана ограниченным тиражом на базе популярного седана Cerato, стильного городского кроссовера Soul и одного из лидеров продаж KIA – кроссовера Sportage.

Основными преимуществами новой специальной серии стало то, что по выгодной цене клиенты получают дополнительные мультимедийные возможности, опции комфорта, уникальные дизайн-пакеты для экстерьера и интерьера автомобиля, а также брендированные аксессуары. На все, без исключения, автомобили Edition Plus установлена мультимедийная система с дисплеем 8″, предустановленными сервисами Яндекс, поддержкой Apple Carplay и Android Auto. В число дополнительных аксессуаров, также (в обязательном порядке) включены коврики Edition Plus и дорожный набор Edition Plus. Автомобили специальной серии отмечены эксклюзивным бейджем Edition Plus.

KIA Soul Edition Plus

Автомобили специальной серии подготовлены на базе комплектаций 1,6 АТ Comfort и 2,0 АТ Luxe. Помимо новой мультимедийной системы, в список опций комфорта KIA Soul 1,6 АТ Comfort Edition Plus (1 244 900 рублей) дополнительно вошли система бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, и электрообогрев руля. Эти автомобили отличаются светодиодными дневными ходовыми огнями и интерьерным пакетом: эксклюзивными вставками панелей дверей и прострочкой отделки элементов салона. KIA Soul 2,0 АТ Luxe Edition Plus (1 434 900 рублей) внешне отличаются наличием рейлингов на крыше, колесными легкосплавными дисками 18” эксклюзивного дизайна и уникальным экстерьерным пакетом (накладки на пороги, двери, арки и передний бампер). Салон имеет комбинированную отделку, эксклюзивные вставки панелей дверей и прострочку отделки элементов.

KIA Cerato Edition Plus

KIA Cerato предлагается в исполнении Edition Plus на базе комплектации Luxe с обоими вариантами силовых агрегатов – 1,6 АТ и 2,0 АТ, по цене 1 309 900 и 1 354 900 рублей соответственно. От базовых эти автомобили внешне отличаются светодиодными фарами и легкосплавными колесными дисками 17″.

KIA Sportage Edition Plus

Для кроссовера Sportage специальная версия подготовлена на базе комплектации Comfort для спецификаций 2,0 АТ, 2,0 АТ 4WD, 2,4 АТ 4WD. KIA Sportage Comfort в версии Edition Plus отличается полностью светодиодными фарами, датчиком света и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки. Стоимость автомобиля составит 1 745 900 рублей за 2-литровую версию с передним приводом, 1 825 900 рублей за модификацию с тем же мотором и полным приводом. Sportage Edition Plus 2,4 AWD будет предлагаться по цене 1 935 900 рублей.

Преимущества автомобилей специальной серии Edition Plus подкреплены традиционной для KIA в России длительной гарантией – 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию об автомобилях KIA Soul, Cerato и Sportage в исполнении Edition Pus, а также всей российской модельной линейке бренда KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте.