Audi разместила рекламу с девочкой с бананом

На фото изображена маленькая девочка с бананом в руке, прислонившаяся спиной к радиатору новой модели Audi RS 4.

“Красный цвет = эротика, спортивная машина = потенция, мини-платьице = сексуальность, банан = фаллический символ. Конечно, все это чистое совпадение…”, написал пользователь DjBeeTee.

“Маленькая девочка с фаллическим символом в руке. Супер…”, – возмутился [email protected]

Над фотографией был размещен рекламный слоган: “Пусть ваше сердце бьется быстрее – во всех отношениях”.

“Картинка ребенка с бананом во рту и рядом со скоростным автомобилем – неправильно во всех отношениях”, – прокомментировала пользователь Джейн Брэдфорд.

Другие указывали, что поза, в которой стоит девочка, опасна для ее жизни, поскольку водитель за рулем не смог бы ее увидеть из-за маленького роста.

Были и те, кому реклама показалась вполне уместной.

“Для меня посыл состоит в следующем: Audi RS4 = семейный автомобиль. Как при виде дочки ваше сердце бьется быстрее, так и при виде машины. Обе замечательны”, – написал инженер и блогер Марк Крейцер.

“Audi RS 4 – семейный автомобиль, оснащенный более чем 30 системами безопасности, включая экстренное торможение. Вот почему в рекламной кампании он представлен с разными членами семьи”, – объяснила в “Твиттере” фирма Audi.

We hear you and let’s get this straight: We care for children. The Audi RS 4 is a family car with more than thirty driver assistance systems including an emergency break system. That’s why we showcased it with various family members for the campaign. (1/3)

— AudiOfficial (@AudiOfficial) August 3, 2020