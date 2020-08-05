Audi разместила рекламу с девочкой с бананом

\u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0433\u0438\u0433\u0430\u043d\u0442 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u043e\u0442\u043e \u041f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u0432 "\u0422\u0432\u0438\u0442\u0442\u0435\u0440\u0435", \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0441\u044e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u044b\u043c \u041d\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0430 \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0430\u044f \u0434\u0435\u0432\u043e\u0447\u043a\u0430 \u0441 \u0431\u0430\u043d\u0430\u043d\u043e\u043c \u0432 \u0440\u0443\u043a\u0435, \u043f\u0440\u0438\u0441\u043b\u043e\u043d\u0438\u0432\u0448\u0430\u044f\u0441\u044f \u0441\u043f\u0438\u043d\u043e\u0439 \u043a \u0440\u0430\u0434\u0438\u0430\u0442\u043e\u0440\u0443 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 Audi RS 4. "\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0432\u0435\u0442 \u044d\u0440\u043e\u0442\u0438\u043a\u0430, \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f, \u043c\u0438\u043d\u0438-\u043f\u043b\u0430\u0442\u044c\u0438\u0446\u0435 \u0441\u0435\u043a\u0441\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0431\u0430\u043d\u0430\u043d \u0444\u0430\u043b\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b. \u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u2026", \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c DjBeeTee. "\u041c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0430\u044f \u0434\u0435\u0432\u043e\u0447\u043a\u0430 \u0441 \u0444\u0430\u043b\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u043e\u043c \u0432 \u0440\u0443\u043a\u0435. \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u2026", - \u0432\u043e\u0437\u043c\u0443\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f Shiri@home. \u041d\u0430\u0434 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0435\u0439 \u0431\u044b\u043b \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u043e\u0433\u0430\u043d: "\u041f\u0443\u0441\u0442\u044c \u0432\u0430\u0448\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u0431\u044c\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u0435 - \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445". "\u041a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0441 \u0431\u0430\u043d\u0430\u043d\u043e\u043c \u0432\u043e \u0440\u0442\u0443 \u0438 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c - \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445", - \u043f\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0414\u0436\u0435\u0439\u043d \u0411\u0440\u044d\u0434\u0444\u043e\u0440\u0434. \u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0430, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0434\u0435\u0432\u043e\u0447\u043a\u0430, \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0435\u0435 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0437\u0430 \u0440\u0443\u043b\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0431\u044b \u0435\u0435 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430. \u0411\u044b\u043b\u0438 \u0438 \u0442\u0435, \u043a\u043e\u043c\u0443 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439. "\u0414\u043b\u044f \u043c\u0435\u043d\u044f \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u043c: Audi RS4 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c. \u041a\u0430\u043a \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0434\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0432\u0430\u0448\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u0431\u044c\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u0435, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b. \u041e\u0431\u0435 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b", - \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440 \u0438 \u0431\u043b\u043e\u0433\u0435\u0440 \u041c\u0430\u0440\u043a \u041a\u0440\u0435\u0439\u0446\u0435\u0440. "Audi RS 4 - \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c, \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c 30 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0412\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u043d \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0441 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0447\u043b\u0435\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0435\u043c\u044c\u0438", - \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0432 "\u0422\u0432\u0438\u0442\u0442\u0435\u0440\u0435" \u0444\u0438\u0440\u043c\u0430 Audi. https:\/\/twitter.com\/AudiOfficial\/status\/1290242181148618752 "\u041c\u044b \u0441\u043b\u044b\u0448\u0438\u043c \u0432\u0430\u0441 \u0438 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c \u0441\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e: \u043c\u044b \u0437\u0430\u0431\u043e\u0442\u0438\u043c\u0441\u044f \u043e \u0434\u0435\u0442\u044f\u0445", - \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 Audi. \u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0437\u0430 "\u0431\u0435\u0441\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437", \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b\u0430 \u0432\u043f\u0440\u0435\u0434\u044c \u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043f\u043e \u0447\u044c\u0435\u0439 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u0435 \u043e\u043d \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a. \u0412 \u043c\u0430\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u043d Volkswagen, \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u043c Audi, \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043b \u0432\u043e\u0437\u043c\u0443\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0442\u0435\u0439, \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u0432 \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f VW Golf \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u0440\u043d\u043e\u043a\u043e\u0436\u0435\u0433\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u0447\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u0432\u0441\u044f\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043c\u0430\u043d\u0438\u043f\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0435 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0440\u0443\u043a\u0438. \u0422\u043e\u0442 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u0438\u043c. \u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: BBC.