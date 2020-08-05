Audi разместила рекламу с девочкой с бананом

Audi разместила рекламу с девочкой с бананом
05 августа 19:11 2020

Германский автомобильный гигант отказался от использования рекламного фото

Причиной стали критические оценки рекламы в “Твиттере”, некоторые пользователи нашли сюжет непристойным

На фото изображена маленькая девочка с бананом в руке, прислонившаяся спиной к радиатору новой модели Audi RS 4.

“Красный цвет = эротика, спортивная машина = потенция, мини-платьице = сексуальность, банан = фаллический символ. Конечно, все это чистое совпадение…”, написал пользователь DjBeeTee.

“Маленькая девочка с фаллическим символом в руке. Супер…”, – возмутился [email protected]

Над фотографией был размещен рекламный слоган: “Пусть ваше сердце бьется быстрее – во всех отношениях”.

“Картинка ребенка с бананом во рту и рядом со скоростным автомобилем – неправильно во всех отношениях”, – прокомментировала пользователь Джейн Брэдфорд.

Другие указывали, что поза, в которой стоит девочка, опасна для ее жизни, поскольку водитель за рулем не смог бы ее увидеть из-за маленького роста.

Были и те, кому реклама показалась вполне уместной.

“Для меня посыл состоит в следующем: Audi RS4 = семейный автомобиль. Как при виде дочки ваше сердце бьется быстрее, так и при виде машины. Обе замечательны”, – написал инженер и блогер Марк Крейцер.

“Audi RS 4 – семейный автомобиль, оснащенный более чем 30 системами безопасности, включая экстренное торможение. Вот почему в рекламной кампании он представлен с разными членами семьи”, – объяснила в “Твиттере” фирма Audi.

“Мы слышим вас и заявляем со всей серьезностью: мы заботимся о детях”, – говорится в заявлении Audi. Тем не менее, компания извинилась за “бестактный образ”, обещала впредь его не использовать и разобраться, по чьей инициативе он возник.

В мае концерн Volkswagen, владеющий брендом Audi, вызвал возмущение социальных сетей, изобразив в рекламе автомобиля VW Golf маленького чернокожего человечка, которым всячески манипулируют большие белые женские руки. Тот ролик посчитали расистским.

Источник: BBC.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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