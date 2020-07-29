Матиас Хоссанн назначен директором по дизайну бренда Peugeot

\u041c\u0430\u0442\u0438\u0430\u0441 \u0425\u043e\u0441\u0441\u0430\u043d\u043d \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b \u0432 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0443 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Peugeot 28 \u0438\u044e\u043b\u044f, \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u0432 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443 \u0416\u0438\u043b\u044f \u0412\u0438\u0434\u0430\u043b\u044f \u041c\u0430\u0442\u0438\u0430\u0441 \u0425\u043e\u0441\u0441\u0430\u043d\u043d (Matthias Hossann) - \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442\u043b\u0438\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442 \u0438\u0437 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0430 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b PSA, \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u043b \u0448\u043a\u043e\u043b\u0443 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 Strate \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0448\u0435\u043b \u0432 \u0434\u0435\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u0432 2002 \u0433\u043e\u0434\u0443. \u0421 \u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, 5 \u043b\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0428\u0430\u043d\u0445\u0430\u044f \u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442\u044b \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u043c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u043c \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b. \u0421 2013 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Peugeot, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0442-\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0442 e-Legend, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 Peugeot - 208 \u0438 2008. \u0415\u0433\u043e \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Peugeot \u0434\u043e \u0435\u0433\u043e \u0432\u043e\u043f\u043b\u043e\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0439\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u0445 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0443 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0433\u043e\u0434\u044b. \u0416\u0430\u043d \u041f\u044c\u0435\u0440 \u041f\u043b\u0443\u044d, \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0443 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b PSA, \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b: \u00ab\u042f \u0440\u0430\u0434 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u044d\u0442\u0443 \u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044e \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442\u043b\u0438\u0432\u044b\u0445 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u043d\u0435\u0441 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Peugeot \u0438 \u043e\u0442\u043d\u044b\u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442 \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443\u00bb.