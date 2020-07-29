Матиас Хоссанн назначен директором по дизайну бренда Peugeot

Матиас Хоссанн назначен директором по дизайну бренда Peugeot
29 июля 09:11 2020

Матиас Хоссанн вступил в должность директора по дизайну бренда Peugeot 28 июля, сменив на этом посту Жиля Видаля

Матиас Хоссанн (Matthias Hossann) – талантливый специалист из отдела дизайна Группы PSA, окончил школу дизайна Strate и пришел в департамент дизайна Группы в 2002 году. С тех пор занимал различные должности, 5 лет работал в центре дизайна Шанхая и использовал свои таланты в работе с каждым брендом Группы. С 2013 года отвечает за разработку дизайна будущих моделей бренда Peugeot, в том числе концепт-каров, включая последний концепт e-Legend, а также принимал участие в разработке дизайна последних моделей Peugeot – 208 и 2008. Его назначение позволит двигаться от разработки стратегического видения дизайна бренда Peugeot до его воплощения на серийных моделях и поддерживать динамику бренда в последующие годы.

Матиас Хоссанн

Матиас Хоссанн вступил в должность директора по дизайну бренда Peugeot

Жан Пьер Плуэ, директор по дизайну Группы PSA, заявил:

«Я рад доверить эту миссию одному из самых талантливых дизайнеров своего поколения, который внес значительный вклад в будущее компании Peugeot и отныне сможет использовать свой талант в служении бренду».

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AMSRUS
AMSRUS

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