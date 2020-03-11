Рессора от грузовика влетела в лобовое стекло и чудом не задела водителя

Инцидент произошел, когда автомобилист двигался в сторону Москвы по Минскому шоссе в Одинцовском районе. Со встречной полосы в лобовое стекло легковушки “прилетел” внушительный кусок от рессоры ехавшего впереди грузовика.
Металлическая пластина ударилась о капот машины и почти полностью влетела в салон, не долетев до водителя буквально несколько сантиметров. Видео произошедшего запечатлел видеорегистратор иномарки.
Подобные случаи везения происходят не только на российских дорогах, но и под землей. Ранее в московском метро мужчина чудом выжил, после падения под колеса поезда. Мужчина отделался только переломом носа.
Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения. Фото: очевидец
Источник Комсомольская правда.
C 2014 года www.amsrus.ru
Было у меня такое один раз, стекло пробило, но в салон рессора не попала. Правда, стеклом все засыпало по заднюю полку, хорошо в очках был
Все беды на дорогах от грузовиков.
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