Рессора от грузовика влетела в лобовое стекло и чудом не задела водителя

Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения – по счастливой случайности мужчина остался жив, не получив травм после того, как в его автомобиль на полном ходу влетела рессора

Инцидент произошел, когда автомобилист двигался в сторону Москвы по Минскому шоссе в Одинцовском районе. Со встречной полосы в лобовое стекло легковушки “прилетел” внушительный кусок от рессоры ехавшего впереди грузовика.

Металлическая пластина ударилась о капот машины и почти полностью влетела в салон, не долетев до водителя буквально несколько сантиметров. Видео произошедшего запечатлел видеорегистратор иномарки.

Подобные случаи везения происходят не только на российских дорогах, но и под землей. Ранее в московском метро мужчина чудом выжил, после падения под колеса поезда. Мужчина отделался только переломом носа.

Источник Комсомольская правда.