Рессора от грузовика влетела в лобовое стекло и чудом не задела водителя

11 марта 14:11 2020

Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения – по счастливой случайности мужчина остался жив, не получив травм после того, как в его автомобиль на полном ходу влетела рессора

Инцидент произошел, когда автомобилист двигался в сторону Москвы по Минскому шоссе в Одинцовском районе. Со встречной полосы в лобовое стекло легковушки “прилетел” внушительный кусок от рессоры ехавшего впереди грузовика.

Металлическая пластина ударилась о капот машины и почти полностью влетела в салон, не долетев до водителя буквально несколько сантиметров. Видео произошедшего запечатлел видеорегистратор иномарки.

Подобные случаи везения происходят не только на российских дорогах, но и под землей. Ранее в московском метро мужчина чудом выжил, после падения под колеса поезда. Мужчина отделался только переломом носа.

Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения. Фото: очевидец

Водителю белой KIA теперь можно отмечать второй День рождения. Фото: очевидец

Источник Комсомольская правда.

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KIAгрузовикДТПМинское шоссе
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Alexey Karpov
    11 марта, 14:32 #1 Alexey Karpov

    Было у меня такое один раз, стекло пробило, но в салон рессора не попала. Правда, стеклом все засыпало по заднюю полку, хорошо в очках был

  2. Павел Сенькин
    11 марта, 15:14 #2 Павел Сенькин

    Все беды на дорогах от грузовиков.

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