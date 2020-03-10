Специальная акция от Hyundai на приобретение подписки в мобильном приложении Hyundai Mobility

Hyundai объявила о специальной акции на приобретение подписки в мобильном приложении Hyundai Mobility

При приобретении подписки по тарифам Freedom или Country в период с 6 по 11 марта 2020 года клиентам предоставляется дополнительный пробег. При этом активировать приобретенную подписку можно в период с 6 марта по 11 апреля 2020 года.

При покупке подписки на срок от 1 до 30 дней (тариф Country) к пробегу в 250 км в день, который уже включен в тариф, будут добавлены дополнительные 150 км за каждый день подписки. Таким образом, ограничение по пробегу в рамках акции составит 400 км в день. При подписке на несколько дней пробег за все дни суммируется, и клиент может тратить его в удобном темпе: например, превысить дневной лимит в один день и сэкономить в другой.

При покупке подписки на 12 месяцев и с ограничением по пробегу в 2 500 км (тариф Freedom), клиент получит 1 000 км пробега дополнительно. Этот пробег будет доступен уже в первый месяц подписки, но может быть использован в любой момент в течение срока ее действия.

Дополнительный пробег клиенты Hyundai Mobility могут потратить на путешествие, ведь правила сервиса позволяют свободно и без дополнительной платы передвигаться по всей территории РФ, а также выезжать за границу. Последнее возможно при отправке запроса через приложение.

Несмотря на то, что акция приурочена к женскому празднику, принять в ней участие могут все. В сервисе есть возможность добавить второго водителя.

Hyundai Mobility – это первая в России онлайн-подписка на автомобили. Сервис позволяет быстро взять автомобиль на период от 1 дня до года и использовать как свой собственный. Транспортный налог, страхование, техническое обслуживание, сезонные шины, некоторые аксессуары и помощь на дорогах 24/7 уже включены в стоимость. На период от 1 месяца каждый клиент получает только абсолютно новый автомобиль. Подробная информация о сервисе Hyundai Mobility доступна на сайте сервиса.