Porsche не интересны электрические гиперкары

Porsche не интересны электрические гиперкары
10 марта 16:11 2020

Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр рассказал, что компания не собирается выпускать электрогиперкар мощностью в пару тысяч лошадиных сил

Как объяснил в интервью изданию Autocar руководитель отдела дизайна Porsche Михаэль Мауэр, компании не интересны электрические гиперкары, которые в последнее время так часто появляются в автомобильных новостях. Причина заключается в снаряжённой массе, аккумуляторных батареях и аэродинамике.

«Я думаю, что с нынешней массой батарей крайне сложно найти компромисс между мощностью, управляемостью и массой автомобиля», — сказал дизайнер.

«Эти гиперкары не только тяжёлые, их дизайн в значительной степени продиктован аэродинамикой, поэтому в конечном итоге все они выглядят очень похожими», – рассуждает Мауэр.

Поэтому, отмечает главный дизайнер Porsche, вместо очередного безликого электрогиперкара мощностью в пару тысяч лошадиных сил гораздо интереснее сделать лёгкий и компактный автомобиль с ярко выраженным акцентом на управляемость и, возможно, даже с гибридной силовой установкой.

Porsche не интересны электрические гиперкары

Motor.ru

На тему:

  Article "tagged" as:
Porscheгиперкарэлектрокары
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Стартовали продажи Nissan Qashqai с автопилотом

Стартовали продажи Nissan Qashqai с автопилотом 0

25 тысяч двигателей

25 тысяч двигателей 2

В Москве состоялась российская премьера двигателя JLE-4G18TD второго поколения

В Москве состоялась российская премьера двигателя JLE-4G18TD второго поколения 3

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.