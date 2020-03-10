Porsche не интересны электрические гиперкары

Как объяснил в интервью изданию Autocar руководитель отдела дизайна Porsche Михаэль Мауэр, компании не интересны электрические гиперкары, которые в последнее время так часто появляются в автомобильных новостях. Причина заключается в снаряжённой массе, аккумуляторных батареях и аэродинамике.
«Я думаю, что с нынешней массой батарей крайне сложно найти компромисс между мощностью, управляемостью и массой автомобиля», — сказал дизайнер.«Эти гиперкары не только тяжёлые, их дизайн в значительной степени продиктован аэродинамикой, поэтому в конечном итоге все они выглядят очень похожими», – рассуждает Мауэр.
«Я думаю, что с нынешней массой батарей крайне сложно найти компромисс между мощностью, управляемостью и массой автомобиля», — сказал дизайнер.
«Эти гиперкары не только тяжёлые, их дизайн в значительной степени продиктован аэродинамикой, поэтому в конечном итоге все они выглядят очень похожими», – рассуждает Мауэр.
Поэтому, отмечает главный дизайнер Porsche, вместо очередного безликого электрогиперкара мощностью в пару тысяч лошадиных сил гораздо интереснее сделать лёгкий и компактный автомобиль с ярко выраженным акцентом на управляемость и, возможно, даже с гибридной силовой установкой.
Motor.ru
C 2014 года www.amsrus.ru
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