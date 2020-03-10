Porsche не интересны электрические гиперкары

Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр рассказал, что компания не собирается выпускать электрогиперкар мощностью в пару тысяч лошадиных сил

Как объяснил в интервью изданию Autocar руководитель отдела дизайна Porsche Михаэль Мауэр, компании не интересны электрические гиперкары, которые в последнее время так часто появляются в автомобильных новостях. Причина заключается в снаряжённой массе, аккумуляторных батареях и аэродинамике.

«Я думаю, что с нынешней массой батарей крайне сложно найти компромисс между мощностью, управляемостью и массой автомобиля», — сказал дизайнер. «Эти гиперкары не только тяжёлые, их дизайн в значительной степени продиктован аэродинамикой, поэтому в конечном итоге все они выглядят очень похожими», – рассуждает Мауэр.

Поэтому, отмечает главный дизайнер Porsche, вместо очередного безликого электрогиперкара мощностью в пару тысяч лошадиных сил гораздо интереснее сделать лёгкий и компактный автомобиль с ярко выраженным акцентом на управляемость и, возможно, даже с гибридной силовой установкой.

Motor.ru