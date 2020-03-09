Российские водители распробовали удобство платных дорог

По итогам 2019 года автомобилисты совершили 132 млн. 600 проездов через пункты оплаты проезда. Это больше, чем годом ранее, на 19,7%

“Более половины владельцев легковых машин, а именно 50,8%, проехали через пункты взимания платы с помощью транспондера. Рост проездов по транспондерам по сравнению с 2018 годом составил 6,8%. Почти все водители грузового транспорта – их доля составила 90 процентов – использовали для проезда транспондер”, – говорится в сообщении ведомства.

По информации от Quto, ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предусматривающий серьезный штраф за бесплатный проезд по платным дорогам России. Депутаты предлагают штрафовать “зайцев” на 5,5 тыс. рублей.