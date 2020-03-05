Ford анонсировал электрический Transit

Ford опубликовал первое тизерное изображение грузового фургона Transit нового поколения. Автомобиль получит электрическую силовую установку

Все подробности о проекте пока держатся в секрете. На данный момент известно только то, что электрический фургон предложат в нескольких конфигурация с разными вариантами кузова. Также пока неизвестно поступит ли машина в продажу в Европе.

В то же время уже ясно, что в США и Канаде продажи новинки начнутся в 2022 году. Официальная премьера машины скорее всего состоится в следующем году. Напомним, что в России нынешний Transit оснащается 2,2-литровым турбодизелем, развивающим 125 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и приводом на передние колеса.

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