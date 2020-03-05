Датчики оповещения о нарушении ПДД хотят установить на все российские авто

Автомобили, собранные в России, предложили оснастить системой оповещения водителя о возможном нарушении ПДД. До октября будет разработан специальный ГОСТ о требованиях к данным комплексам, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение Росстандарта

Как отмечается, установленная на транспортные средства система позволит автомобилям распознавать дорожную разметку, знаки и светофоры. При этом многие машины могут делать это уже сейчас, так как обладают соответствующими техническими возможностями, информирует «МИР24».

По словам экспертов, рынок подобных устройств оценивается в 40–60 миллиардов рублей. Речь идет о наборе специальных камер и вычислительного модуля, который будет посылать информацию о дорожных объектах на экран авто или подаст звуковой сигнал. Гаджет будет работать при скорости машины до 150 километров в час.

Эти системы можно будет устанавливать на транспорт категорий M (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики). При этом использовать данное оборудование можно будет как на обычных машинах, так и на транспорте с автопилотом.

Ранее сообщалось, что в России появились новые правила ГОСТ для ретроавтомобилей. Глава Росстандарта Алексей Абрамов пояснил, что теперь у владельцев раритетов появится документ, свидетельствующий о статусе их авто. По итогам экспертизы владелец может получить заключение о раритетности транспорта.