Renault представляет электрический концепт-кар Morphoz

Renault MORPHOZ – это футуристичный автомобиль, иллюстрирующий представление компании об электрическом транспорте для персонального и общего пользования после 2025 года

Он использует преимущества будущей модульной электрической платформы Alliance CMF-EV, которая может предложить несколько конфигураций мощности, емкости и диапазона, а также опций, внутреннего пространства и объема багажного отделения.

Концепция MORPHOZ является частью ДНК бренда Renault и воплощает представление о «Семье» в рамках философии «Life Flower», основанной на этапах жизни человека. Однако это не просто исследовательское видение мобильности: дизайн, детали и интерьер MORPHOZ также предвосхищают и появление нового семейства электрических моделей Renault в ближайшие годы.

«Необычная в своей модульности, инновационная в своем дизайне, ориентированная на человека, концепция MORPHOZ прекрасно воплощает новую философию LIVINGTECHTM в дизайне Renault. Технологии во всех их формах – дизайн, бортовой интеллект, связь, внутренняя планировка – обеспечивают всем пользователям транспортного средства новые впечатления как в повседневных поездках, так и в длительных путешествиях. Концепция MORPHOZ – это действительно живой опыт», – Лоренс ван ден Акер, исполнительный вице-президент Группы Renault по корпоративному дизайну.