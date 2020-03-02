Land Rover вошел в тройку лидеров по доле корпоративных продаж в 2019 году

При составлении рейтинга эксперты агентства «Автостат» учитывали результаты 22 брендов, реализовавших корпоративным клиентам в 2019 году свыше 1000 новых легковых автомобилей.
Доля корпоративных продаж Land Rover в 2019 году составила 37,4%, что позволило бренду улучшить позиции по сравнению с 2018 годом, поднявшись с четвертой позиции рейтинга на третью. Данный показатель также обеспечил Land Rover первое место среди всех премиальных брендов и второе место среди иностранных брендов, представленных на российском рынке. При этом доля корпоративных продаж по некоторым моделям Land Rover достигла 49%.
Рост продаж через официальных партнеров по программе лизинга Jaguar Land Rover Financial Services в 2019 году составил 9%.
Развивая различные виды сотрудничества с корпоративными клиентами, в 2019 году компания запустила программу по аренде автомобиля по системе «Всё включено», которая позволяет выбрать любой новый автомобиль Jaguar или Land Rover с фиксированным ежемесячным платежом на срок до 5 лет. Пакет услуг, включающий полное страхование, все ТО и ремонтные работы, замену шин и хранение резины, круглосуточную помощь на дороге и услугу поддержки клиентов, предлагается по фиксированной цене от 41 000 рублей в месяц.
Полные результаты рейтинга доступны по ссылке.
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