Land Rover вошел в тройку лидеров по доле корпоративных продаж в 2019 году

Согласно результатам рейтинга, составленного аналитическим агентством «Автостат», Land Rover занял третье место по доле корпоративных продаж на российском рынке по итогам 2019 года

При составлении рейтинга эксперты агентства «Автостат» учитывали результаты 22 брендов, реализовавших корпоративным клиентам в 2019 году свыше 1000 новых легковых автомобилей.

Доля корпоративных продаж Land Rover в 2019 году составила 37,4%, что позволило бренду улучшить позиции по сравнению с 2018 годом, поднявшись с четвертой позиции рейтинга на третью. Данный показатель также обеспечил Land Rover первое место среди всех премиальных брендов и второе место среди иностранных брендов, представленных на российском рынке. При этом доля корпоративных продаж по некоторым моделям Land Rover достигла 49%.

Рост продаж через официальных партнеров по программе лизинга Jaguar Land Rover Financial Services в 2019 году составил 9%.

Развивая различные виды сотрудничества с корпоративными клиентами, в 2019 году компания запустила программу по аренде автомобиля по системе «Всё включено», которая позволяет выбрать любой новый автомобиль Jaguar или Land Rover с фиксированным ежемесячным платежом на срок до 5 лет. Пакет услуг, включающий полное страхование, все ТО и ремонтные работы, замену шин и хранение резины, круглосуточную помощь на дороге и услугу поддержки клиентов, предлагается по фиксированной цене от 41 000 рублей в месяц.

Полные результаты рейтинга доступны по ссылке.