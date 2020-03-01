Opel снижает цену на Zafira Life

Opel снижает цену на Zafira Life
01 марта 18:11 2020

2 марта 2020 года бренд Opel запускает производство еще двух комплектаций пассажирского микроавтобуса Zafira Life на заводе ПСМА Рус в Калужской области и объявляет старт продаж. Максимальная комплектация Cosmo L теперь дополнилась более доступными вариантами Innovation M и Innovation L

Версия Innovation вне зависимости от выбранной длины кузова имеет следующий набор штатного оборудования:

  • Бортовой компьютер
  • Ксеноновые фары
  • Светодиодные дневные ходовые огни
  • Передние противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота
  • Электрорегулировка, обогрев и электропривод складывания наружных зеркал
  • Подогрев сиденья водителя и пассажира
  • Двухзонным климат-контроль
  • Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне
  • Передние и задние датчики парковки
  • Камера заднего вида
  • Система мониторинга слепых зон
  • Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки
  • Системы помощи при старте на подъёме (Hill assist) и экстренном торможении (BOS)
  • Догреватель дизельного двигателя WEBASTO
  • Защита картера двигателя
  • Полноразмерное запасное колесо
  • Крепления для детского кресла ISOFIX на 2-м и 3-м рядах
  • Сенсорный 7″ дисплеем с 8-ю динамиками, Bluetooth, USB, поддержкой Apple CarPlay и Android AUTO

Стоимость версии Innovation: 2 549 900 (M) и 2 599 900 рублей (L).

Opel Zafira Life в любом оснащении оборудован дизельным 2-х литровым двигателем (2.0HDi) на 150 л.с. и 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.

Opel Zafira Life – 2.0HDi (150) AT6Цена (руб.)
Innovation M2 549 900
Innovation L2 599 900

Новые комплектации будут доступны к заказу у всех 11 дилеров Opel в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь. Opel Zafira Life

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Михаил Готесман
    01 марта, 18:20 #1 Михаил Готесман

    А я пропустил, когда Опель в Россию вернулся?

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