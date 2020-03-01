Opel снижает цену на Zafira Life

2 марта 2020 года бренд Opel запускает производство еще двух комплектаций пассажирского микроавтобуса Zafira Life на заводе ПСМА Рус в Калужской области и объявляет старт продаж. Максимальная комплектация Cosmo L теперь дополнилась более доступными вариантами Innovation M и Innovation L

Версия Innovation вне зависимости от выбранной длины кузова имеет следующий набор штатного оборудования:

Бортовой компьютер

Ксеноновые фары

Светодиодные дневные ходовые огни

Передние противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота

Электрорегулировка, обогрев и электропривод складывания наружных зеркал

Подогрев сиденья водителя и пассажира

Двухзонным климат-контроль

Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне

Передние и задние датчики парковки

Камера заднего вида

Система мониторинга слепых зон

Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки

Системы помощи при старте на подъёме (Hill assist) и экстренном торможении (BOS)

Догреватель дизельного двигателя WEBASTO

Защита картера двигателя

Полноразмерное запасное колесо

Крепления для детского кресла ISOFIX на 2-м и 3-м рядах

Сенсорный 7″ дисплеем с 8-ю динамиками, Bluetooth, USB, поддержкой Apple CarPlay и Android AUTO

Стоимость версии Innovation: 2 549 900 (M) и 2 599 900 рублей (L).

Opel Zafira Life в любом оснащении оборудован дизельным 2-х литровым двигателем (2.0HDi) на 150 л.с. и 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.

Opel Zafira Life – 2.0HDi (150) AT6 Цена (руб.) Innovation M 2 549 900 Innovation L 2 599 900

Новые комплектации будут доступны к заказу у всех 11 дилеров Opel в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь.