Opel снижает цену на Zafira Life

Версия Innovation вне зависимости от выбранной длины кузова имеет следующий набор штатного оборудования:
Стоимость версии Innovation: 2 549 900 (M) и 2 599 900 рублей (L).
Opel Zafira Life в любом оснащении оборудован дизельным 2-х литровым двигателем (2.0HDi) на 150 л.с. и 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.
Новые комплектации будут доступны к заказу у всех 11 дилеров Opel в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь.
C 2014 года www.amsrus.ru
А я пропустил, когда Опель в Россию вернулся?
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