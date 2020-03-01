Безопасность детей в автомобилях Škoda

Автомобили ŠKODA по праву завоевали популярность среди семей с детьми благодаря просторному салону и высокой функциональности

Однако маленьких пассажиров необходимо всегда перевозить в подходящих детских креслах, получивших соответствующее одобрение, чтобы обеспечить максимальную защиту в случае аварии. Заднее сиденье является самым безопасным для ребенка местом, но существуют решения, позволяющее перевозить малышей и на переднем пассажирском кресле. Каталог оригинальных аксессуаров ŠKODA предлагает целую линейку кресел, подходящих для детей любого возраста.

При перевозке детей в автомобиле безопасность играет первостепенную роль, ведь мышцы и кости ребенка еще растут – они не так прочны, как у взрослых. Именно поэтому жизненно важно обеспечить надежную защиту маленьких пассажиров перед каждой поездкой. Согласно универсальной рекомендации дети ростом до 1,5 м и весом до 36 кг должны ездить в специальном кресле. В России действует ограничение по возрасту: перевозить в автокресле необходимо детей младше 12 лет.

Как правило, наиболее безопасным местом для установки детского кресла считается заднее сиденье автомобиля со стороны тротуара, поскольку такое расположение снижает риски при посадке и высадке, а также во время пристегивания ребенка ремнями безопасности. Также маленьким пассажирам разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля в кресле, установленном против хода движения, но при условии, что соответствующая фронтальная подушка безопасности отключена. Установка автокресла по ходу движения также возможна в случае, если его модель официально одобрена для соответствующего применения. Эту информацию можно найти в инструкции по эксплуатации детского кресла или автомобиля либо уточнить у официального дилера. Перед покупкой автокресла необходимо убедиться, что оно подходит для вашего автомобиля: например, ремень безопасности может оказаться слишком коротким или кресло – слишком большим.

Детское кресло можно закрепить, используя стандартный трехточечный ремень безопасности автомобиля или систему ISOFIX. Последняя состоит из двух креплений на автокресле, которые вставляются в разъемы ISOFIX, расположенные между подушкой и спинкой сиденья. Система ISOFIX обеспечивает высокий уровень безопасности, а простота ее использования минимизирует риск неправильного крепления. Для того, чтобы максимально надежно зафиксировать детское кресло, система имеет дополнительную третью точку крепления, которая обычно расположена в зоне ног перед сиденьем. На автомобилях ŠKODA в качестве этой третьей точки фиксации предусмотрены верхние якоря креплений на задних сиденьях.

Оставаясь верным концепции ŠKODA FAMILY, чешский бренд заботится о самом главном – безопасности и комфорте всех членов семьи, поэтому для маленьких путешественников ŠKODA предлагает целую линейку детских автокресел. Все они соответствуют современным европейским стандартам безопасности (ECE) и прошли ряд серьезных испытаний, включая краш-тесты Euro NCAP и проверку на пожарную безопасность.

Автокресла группы 0 и 0+: ŠKODA BABY-SAFE Plus

Детские автокресла делятся на пять групп. Группа 0 и 0+ предназначена для новорожденных и младенцев весом до 13 кг. Эти кресла-люльки устанавливаются исключительно против хода движения, обеспечивая наибольшую защиту спины и шеи младенца в случае экстренного торможения. Сначала необходимо зафиксировать ребенка в кресле, а само кресло закрепить на сиденье автомобиля с помощью ремня безопасности. Ремень, в свою очередь, нужно продеть через специальные пазы и защелкнуть в замке, после чего протянуть позади люльки и затянуть. Ручку автокресла следует зафиксировать в позиции для переноски. Затем нужно резко покачать люльку, чтобы убедиться, что ремень правильно установлен и затянут достаточно сильно. Альтернативный вариант – закрепить детское кресло группы 0 и 0+ на предварительно установленную базу ISOFIX, которая входит в комплект ŠKODA BABY-SAFE Plus.

Автокресла группы 1: ŠKODA ISOFIX DUO с верхним креплением

Эти кресла предназначены для детей от 9 месяцев до 4 лет. Обычно они устанавливаются по ходу движения автомобиля и обеспечивают превосходную защиту в случае аварии, поглощая энергию удара и сохраняя особо уязвимые части тела, такие как голова и шея, невредимыми. Кроме того, кресло защищает ребенка от вещей, которые могут летать по салону при аварии. При выборе автокресла ключевым фактором является его размер – если он подобран правильно, маленький пассажир будет чувствовать себя комфортно. Установка детских кресел этой группы также начинается со вставления креплений в соответствующие разъемы ISOFIX. Верхнее крепление присоединяется к соответствующей якорной точке на

задней части спинки детского кресла. После этого ребенка необходимо пристегнуть при помощи пятиточечного ремня безопасности. При этом малыша не следует одевать в слишком объемную одежду, например, толстую зимнюю куртку – однако ее можно расстегнуть и продеть ремни под ней в достаточной близости от тела. Это обеспечит надежную фиксацию в случае экстренной остановки автомобиля. В качестве кресел группы 1 ŠKODA предлагает линейку ISOFIX DUO с верхним креплением.

Автокресла группы 2 и 3: ŠKODA Kidfix XP и ŠKODA Kidfix XP II

Кресла, относящиеся к группам 2 и 3, разработаны для детей возрастом от 4 лет и весом до 36 кг. В эту группу также попадают так называемые «бустеры», однако только полноценные кресла со спинками и боковыми валиками, такие как ŠKODA Kidfix XP и ŠKODA Kidfix XP II, обеспечивают максимальную защиту от серьезных травм в случае аварии – особенно это касается шеи и головы. Детское кресло необходимо установить на сиденье, посадить в него ребенка и пристегнуть ремнем безопасности. Кроме того, возможно дополнительное крепление при помощи ISOFIX. Выбирая автокресло этой группы, необходимо уделить особое внимание комфорту ребенка в поездке, а также при посадке в автомобиль и высадке из него.