Новая коллекция аксессуаров для гольфа от Bentley

Новая коллекция аксессуаров для гольфа от Bentley
28 февраля 22:11 2020
  • Новая коллекция эргономичных клюшек для гольфа от Bentley позволит любителям и профессионалам вложить в каждый свой удар максимум точности и силы
  • Инновационная коллекция Tech Collection демонстрирует уникальный подход Bentley, сочетающий высочайший уровень мастерства и новейшие технологии
  • Источником вдохновения при создании коллекции клюшек для гольфа стал исключительный Bentley Continental GT

В преддверии весны бренд Bentley Golf представляет Tech Collection – новую впечатляющую линейку клюшек для гольфа

Источником вдохновения при создании коллекции стал новый роскошный Bentley Continental GT. За любимой игрой гольфисты по достоинству оценят инновационный дизайн клюшек – безупречное сочетание высочайшего мастерства исполнения и самых современных технологий, опережающих время.

Tech Collection выполнена из материалов высочайшего качества, чтобы клюшки максимально эффективно передавали силу удара. С ними и новичок, и опытный профессионал смогут показать свой лучший результат.

Лицевая поверхность айронов выполнена из титана, а тыльная – из карбонового волокна, что позволяет достичь максимальной эффективности удара и оптимальной управляемости. Оба веджа отличают фрезерованные борозды на лицевой поверхности и углубления на обратной стороне. Скругленная подошва клюшки позволит добиться наилучших результатов на любой местности. Паттер изготовлен из сочетания высокопрочной стали и мягкого алюминиевого сплава. Для отдельных элементов клюшки использовано карбоновое волокно. Такая конструкция позволяет корректировать удары, смещенные от центра, производимые даже неопытными игроками. Новая коллекция аксессуаров для гольфа от Bentley

Превосходное сочетание традиций и современных тенденций – непростая задача, но не для дизайнеров Tech Collection. Клюшки во многом повторяют впечатляющий дизайн модели Continental GT, например, рукоять и лицевая поверхность украшены фирменным рельефом Bentley. Кроме того, очертания свода и подошвы вудов повторяют узнаваемые линии задней части кузова новой модели Bentley. Головка винта с фирменным логотипом Bentley также расположена исключительно точно. В рукояти и головке вудов также прослеживается отпечаток великого наследия Bentley: на них изображена копия колесного центра легендарного EXP Speed 8 – автомобиля-победителя гонки Ле-Мана. Внешний вид клюшек одновременно отражает современный подход Bentley к дизайну и богатое наследие марки.

Дизайнер Bentley Крис Кук так описывает коллекцию:

«Создатели Tech Collection вдохновлялись прошлым, настоящим и будущим марки. Каждый элемент является неотъемлемой частью целого. Коллекция воплощает философию Bentley: высочайший уровень мастерства и непревзойденный дизайн».

Клюшки для гольфа Bentley изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами марки и идеально подойдут игрокам, которые ценят мастерство исполнения в сочетании с прогрессивными технологиями. Они придутся по вкусу гольфистам, которые разделяют ценности Bentley.

Бренд Bentley Golf был впервые представлен в 2016 году с запуском линейки Classic Collection, в которую вошли клюшки, изготовленные по традиционной японской технологии, из цельного куска металла. Bentley Golf Centenary Collection была представлена в 2019 году в честь 100-летия британской марки – всего было выпущено 100 комплектов.Новая коллекция аксессуаров для гольфа от Bentley

Коллекция Tech Collection, являющая собой образец роскошного стиля и непревзойденных характеристик, предназначена для гольфистов, которые ценят передовые технологии и современные материалы, а также требуют от своего инвентаря максимальной функциональности. Любой игрок может гордиться клюшкой Bentley Golf Tech Collection. Уникальный дизайн привлечет всеобщее внимание на поле, а высочайшее качество позволит продемонстрировать лучшие результаты.

Tech Collection – это сочетание всего лучшего, что есть в прошлом, будущем и настоящем Bentley: непревзойденного мастерства, современного дизайна и высокотехнологичных материалов.

Коллекция была впервые представлена на выставке PGA Merchandise Show в Орландо в январе 2020 года и поступит в продажу весной. Любой предмет коллекции станет идеальным подарком для всех любителей этого вида спорта.Новая коллекция аксессуаров для гольфа от Bentley

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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