Новая коллекция аксессуаров для гольфа от Bentley

Новая коллекция эргономичных клюшек для гольфа от Bentley позволит любителям и профессионалам вложить в каждый свой удар максимум точности и силы

Инновационная коллекция Tech Collection демонстрирует уникальный подход Bentley, сочетающий высочайший уровень мастерства и новейшие технологии

Источником вдохновения при создании коллекции клюшек для гольфа стал исключительный Bentley Continental GT

В преддверии весны бренд Bentley Golf представляет Tech Collection – новую впечатляющую линейку клюшек для гольфа

Источником вдохновения при создании коллекции стал новый роскошный Bentley Continental GT. За любимой игрой гольфисты по достоинству оценят инновационный дизайн клюшек – безупречное сочетание высочайшего мастерства исполнения и самых современных технологий, опережающих время.

Tech Collection выполнена из материалов высочайшего качества, чтобы клюшки максимально эффективно передавали силу удара. С ними и новичок, и опытный профессионал смогут показать свой лучший результат.

Лицевая поверхность айронов выполнена из титана, а тыльная – из карбонового волокна, что позволяет достичь максимальной эффективности удара и оптимальной управляемости. Оба веджа отличают фрезерованные борозды на лицевой поверхности и углубления на обратной стороне. Скругленная подошва клюшки позволит добиться наилучших результатов на любой местности. Паттер изготовлен из сочетания высокопрочной стали и мягкого алюминиевого сплава. Для отдельных элементов клюшки использовано карбоновое волокно. Такая конструкция позволяет корректировать удары, смещенные от центра, производимые даже неопытными игроками.

Превосходное сочетание традиций и современных тенденций – непростая задача, но не для дизайнеров Tech Collection. Клюшки во многом повторяют впечатляющий дизайн модели Continental GT, например, рукоять и лицевая поверхность украшены фирменным рельефом Bentley. Кроме того, очертания свода и подошвы вудов повторяют узнаваемые линии задней части кузова новой модели Bentley. Головка винта с фирменным логотипом Bentley также расположена исключительно точно. В рукояти и головке вудов также прослеживается отпечаток великого наследия Bentley: на них изображена копия колесного центра легендарного EXP Speed 8 – автомобиля-победителя гонки Ле-Мана. Внешний вид клюшек одновременно отражает современный подход Bentley к дизайну и богатое наследие марки.

Дизайнер Bentley Крис Кук так описывает коллекцию:

«Создатели Tech Collection вдохновлялись прошлым, настоящим и будущим марки. Каждый элемент является неотъемлемой частью целого. Коллекция воплощает философию Bentley: высочайший уровень мастерства и непревзойденный дизайн».

Клюшки для гольфа Bentley изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами марки и идеально подойдут игрокам, которые ценят мастерство исполнения в сочетании с прогрессивными технологиями. Они придутся по вкусу гольфистам, которые разделяют ценности Bentley.

Бренд Bentley Golf был впервые представлен в 2016 году с запуском линейки Classic Collection, в которую вошли клюшки, изготовленные по традиционной японской технологии, из цельного куска металла. Bentley Golf Centenary Collection была представлена в 2019 году в честь 100-летия британской марки – всего было выпущено 100 комплектов.

Коллекция Tech Collection, являющая собой образец роскошного стиля и непревзойденных характеристик, предназначена для гольфистов, которые ценят передовые технологии и современные материалы, а также требуют от своего инвентаря максимальной функциональности. Любой игрок может гордиться клюшкой Bentley Golf Tech Collection. Уникальный дизайн привлечет всеобщее внимание на поле, а высочайшее качество позволит продемонстрировать лучшие результаты.

Tech Collection – это сочетание всего лучшего, что есть в прошлом, будущем и настоящем Bentley: непревзойденного мастерства, современного дизайна и высокотехнологичных материалов.

Коллекция была впервые представлена на выставке PGA Merchandise Show в Орландо в январе 2020 года и поступит в продажу весной. Любой предмет коллекции станет идеальным подарком для всех любителей этого вида спорта.