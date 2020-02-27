Совершенно новая “Газель” уже колесит по дорогам страны Фото: www.gazelleclub.ru

Снимки абсолютно новой нижегородской “Газели” появились в Сети. “Живой” автомобиль проходит финальные ходовые испытания

Фотографии новой “Газели NN” опубликованы на форуме gazelleclub.ru. По версии “Российской Газеты”, на снимках мы видим предсерийный экземпляр машины, которая встанет на конвейер после всех доводок и испытаний. Машина перемещается по дорогам общего пользования без какой-либо маскировки.

Под капотом цельнометаллического фургона, по всей видимости, находится турбодизель Volkswagen 2,0 серии ЕА189 мощностью 136 л. с. (340 Нм крутящего момента). В трансмиссии применена российская шестиступенчатая коробка передач с тросиковым приводом. Также есть вероятность, что в движение новая “Газель” приводится бензиновым движком УМЗ Evotech или китайским турбодизелем Huadong (Cummins).

Запечатлённый на снимках автомобиль имеет односкатную ошиновку сзади и колёсную формулу 4х4. На задней оси применены дисковые тормоза. Передняя часть кузова автомобиля полностью изменена. Интерьер также будет оригинальным. В частности, водительское кресло получит 20 регулировок, а рулевое колесо будет обшито кожей и снабжено обогревом. Уже известно, что “Газель NN” обзаведётся современным приборным щитком и мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином. Появятся даже подушки безопасности и камеры кругового обзора.

Серийный выпуск “Газели NN” должен стартовать в конце 2020 года. Стоимость автомобиля по отношению к актуальному поколению повысится примерно на 100 тыс. рублей. Старая модель будет сходить с конвейера параллельно с новой.

Премьера прототипа “Газели NN” состоялась на выставке Comtrans-2019. Модель назвали в честь “Нижнего Новгорода”, но есть ещё один вариант – New Next. На платформе будущей “Газели” в перспективе будет разработана более широкая, нежели на платформе “Газели Next”, модельная линейка легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесным базами и вариантами спецтехники. Первенцем станет низкопольный городской каркасный автобус GAZelle City. Модель уже прошла сертификацию и в данный момент на Горьковском автозаводе налаживается её производство.