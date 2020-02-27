Совершенно новая “Газель” уже колесит по дорогам страны

Фото: www.gazelleclub.ru
Фотографии новой “Газели NN” опубликованы на форуме gazelleclub.ru. По версии “Российской Газеты”, на снимках мы видим предсерийный экземпляр машины, которая встанет на конвейер после всех доводок и испытаний. Машина перемещается по дорогам общего пользования без какой-либо маскировки.
Под капотом цельнометаллического фургона, по всей видимости, находится турбодизель Volkswagen 2,0 серии ЕА189 мощностью 136 л. с. (340 Нм крутящего момента). В трансмиссии применена российская шестиступенчатая коробка передач с тросиковым приводом. Также есть вероятность, что в движение новая “Газель” приводится бензиновым движком УМЗ Evotech или китайским турбодизелем Huadong (Cummins).
Запечатлённый на снимках автомобиль имеет односкатную ошиновку сзади и колёсную формулу 4х4. На задней оси применены дисковые тормоза. Передняя часть кузова автомобиля полностью изменена. Интерьер также будет оригинальным. В частности, водительское кресло получит 20 регулировок, а рулевое колесо будет обшито кожей и снабжено обогревом. Уже известно, что “Газель NN” обзаведётся современным приборным щитком и мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином. Появятся даже подушки безопасности и камеры кругового обзора.
Серийный выпуск “Газели NN” должен стартовать в конце 2020 года. Стоимость автомобиля по отношению к актуальному поколению повысится примерно на 100 тыс. рублей. Старая модель будет сходить с конвейера параллельно с новой.
Премьера прототипа “Газели NN” состоялась на выставке Comtrans-2019. Модель назвали в честь “Нижнего Новгорода”, но есть ещё один вариант – New Next. На платформе будущей “Газели” в перспективе будет разработана более широкая, нежели на платформе “Газели Next”, модельная линейка легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесным базами и вариантами спецтехники. Первенцем станет низкопольный городской каркасный автобус GAZelle City. Модель уже прошла сертификацию и в данный момент на Горьковском автозаводе налаживается её производство.
ГАЗ представил новую “Газель”. Фото: Юрий Зубко/РГ
C 2014 года www.amsrus.ru
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