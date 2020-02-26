В обновлённое семейство Hyundai i30 вошли умеренные гибриды

Рестайлинг принёс Hyundai i30 расширенную решётку и более агрессивные бамперы

Фары сохранили форму, но обзавелись новой диодной начинкой и ходовыми огнями с V-образной световой подписью, которая повторяется в фонарях. Появились дополнительные варианты колёсных дисков на 16, 17, 18 дюймов и три цвета кузова: Dark Night, Silky Bronze и Sunset Red. Отделка N Line отныне распространяется на всё семейство. Больше с дизайном экстерьера ничего не произошло, зато есть другие новшества.

Из моторной гаммы уволены 1.4 MPI (100 л.с., 134 Н•м) и 1.4 T-GDI (140 л.с., 242 Н•м). Базовым считается новый атмосферник 1.5 DPi (110 л.с., 144 Н•м) с шестиступенчатой «механикой». Следом идёт турботройка 1.0 T-GDI (120 л.с., 172 Н•м), доступная «на ручке» и с семидиапазонным «роботом» 7DCT. Отдача 48-вольтового умеренного гибрида с этим двигателем, но при интеллектуальной «механике» 6iMT, ровно такая же.

Свежая турбочетвёрка 1.5 T-GDi (160 л.с., 253 Н•м) идёт только с гибридной надстройкой и 6iMT. Дизель 1.6 CRDi утратил самую слабую версию и выдаёт минимум 115 л.с., 280/300 Н•м с ручной/роботизированной коробкой. Замыкает перечень тот же 1.6 CRDi на 136 л.с., 280/320 Н•м, которому помогают 6iMT и 7DCT. Таким образом, в стане «ай-тридцатых» завелось три умеренных гибрида: 1.0 T-GDi 48V, 1.5 T-GDi 48V, 1.6 CRDi 48V.

Новый медиацентр Bluelink распознаёт голосовые команды, дружит с Apple CarPlay и Android Auto, может «отзеркалить» смартфон без проводов, предлагает широкий спектр онлайновых сервисов. За безопасность отвечает комплекс SmartSense, дополненный пятью функциями: LFA (машина автоматически удерживается в центре полосы), RCA (защита от ударов сзади), LVDA (оповещение о том, что впередиидущий автомобиль начал движение), BCA (мониторинг слепых зон), FCA (автоторможение отныне узнаёт и велосипедистов). Продажи Hyundai i30 в Европе начнутся летом. В России семейство не предлагается.

Источник ДРАЙВ.