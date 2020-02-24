Porsche Ventures инвестирует в американского разработчика программного обеспечения DSP Concepts

Компания Porsche приобрела долю в компании DSP Concepts из Кремниевой долины. В ходе раунда инвестиций серии B американский разработчик программного обеспечения привлек 14,5 млн долларов США (13,4 млн евро)

Таким образом, совокупный объем инвестиций в компанию, основанную в 2003 году, превысил 25 млн долларов США (23 млн евро). Возглавил новый раунд финансирования венчурный фонд Taiwania Capital. Помимо Porsche Ventures в компанию также вложили средства такие компании и фонды, как BMW iVentures, Innovation Growth Ventures/Sony Innovation Fund, MediaTek Ventures, а также ARM IoT.

DSP Concepts специализируется на создании аудиоалгоритмов и разработке программного обеспечения для обработки аудиосигналов. Компания предлагает платформу для аудиоразработок, способную облегчить и оптимизировать процесс создания аудиоалгоритмов. Эта платформа, получившая название Audio Weaver, является инновационным независимым от аппаратного обеспечения решением, предназначенным для создания собственных аудиоалгоритмов. В настоящее время это программное обеспечение используется в более чем 40 миллионах устройств автомобильного и бытового сектора, включая продукты Porsche. DSP Concepts также разработала интеллектуальное программное обеспечение TalkTo, обеспечивающее надежное голосовое управление даже при значительном уровне фонового шума.

Штаб-квартира компании расположена в Санта-Кларе, штат Калифорния. Кроме этого ее подразделения также работают в Бостоне, Штутгарте и Шанхае. DSP Concepts планирует направить привлеченные средства на расширение своего международного присутствия. Открытие нового офиса в Тайване в этом году знаменует собой начало этого процесса.

«Всем известно, что двигатели внутреннего сгорания Porsche отличаются уникальным звуком. Теперь мы наделили аналогичной уникальной особенностью и наши электрические силовые установки – в частности, привод нашего первого полностью электрического спорткара Taycan. Технология DSP Concepts позволила нашим инженерам разработать для Taycan индивидуальную акустическую концепцию и создать уникальный характерный звук двигателя Porsche, – отмечает вице-президент Porsche по разработке электрической и электронной техники Оливер Зайферт. – В этой связи мы намерены продолжать укрепление сотрудничества с высокопрофессиональной командой DSP Concepts».