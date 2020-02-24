Porsche Ventures инвестирует в американского разработчика программного обеспечения DSP Concepts

Таким образом, совокупный объем инвестиций в компанию, основанную в 2003 году, превысил 25 млн долларов США (23 млн евро). Возглавил новый раунд финансирования венчурный фонд Taiwania Capital. Помимо Porsche Ventures в компанию также вложили средства такие компании и фонды, как BMW iVentures, Innovation Growth Ventures/Sony Innovation Fund, MediaTek Ventures, а также ARM IoT.
DSP Concepts специализируется на создании аудиоалгоритмов и разработке программного обеспечения для обработки аудиосигналов. Компания предлагает платформу для аудиоразработок, способную облегчить и оптимизировать процесс создания аудиоалгоритмов. Эта платформа, получившая название Audio Weaver, является инновационным независимым от аппаратного обеспечения решением, предназначенным для создания собственных аудиоалгоритмов. В настоящее время это программное обеспечение используется в более чем 40 миллионах устройств автомобильного и бытового сектора, включая продукты Porsche. DSP Concepts также разработала интеллектуальное программное обеспечение TalkTo, обеспечивающее надежное голосовое управление даже при значительном уровне фонового шума.
Штаб-квартира компании расположена в Санта-Кларе, штат Калифорния. Кроме этого ее подразделения также работают в Бостоне, Штутгарте и Шанхае. DSP Concepts планирует направить привлеченные средства на расширение своего международного присутствия. Открытие нового офиса в Тайване в этом году знаменует собой начало этого процесса.
«Всем известно, что двигатели внутреннего сгорания Porsche отличаются уникальным звуком. Теперь мы наделили аналогичной уникальной особенностью и наши электрические силовые установки – в частности, привод нашего первого полностью электрического спорткара Taycan. Технология DSP Concepts позволила нашим инженерам разработать для Taycan индивидуальную акустическую концепцию и создать уникальный характерный звук двигателя Porsche, – отмечает вице-президент Porsche по разработке электрической и электронной техники Оливер Зайферт. – В этой связи мы намерены продолжать укрепление сотрудничества с высокопрофессиональной командой DSP Concepts».
«Процесс разработки решений в области акустической среды в 1990-е годы значительно затормозился. Однако при этом сегодня роль аудиовпечатлений в успехе тех или иных технологических продуктов высока как никогда, – подчеркивает один из основателей и генеральный директор DSP Concepts Чин Бекман. – Платформа Audio Weaver работает в режиме реального времени, обеспечивая возможность параллельной оптимизации конечного продукта сразу для нескольких линеек процессоров. Благодаря этому наши клиенты могут сконцентрироваться на разработке функций, обеспечивающих им конкурентные преимущества».«Мы позиционируем Audio Weaver как инструментальный пакет для акустических разработок: наша продуктовая линейка насчитывает свыше 400 компонентов. В их число, в частности, входят модули для поддержки любых высокоэффективных умных устройств, вплоть до автомобильных систем класса ультра-премиум», – отмечает еще один сооснователь и технический директор DSP Concepts Пол Бекман.
«Процесс разработки решений в области акустической среды в 1990-е годы значительно затормозился. Однако при этом сегодня роль аудиовпечатлений в успехе тех или иных технологических продуктов высока как никогда, – подчеркивает один из основателей и генеральный директор DSP Concepts Чин Бекман. – Платформа Audio Weaver работает в режиме реального времени, обеспечивая возможность параллельной оптимизации конечного продукта сразу для нескольких линеек процессоров. Благодаря этому наши клиенты могут сконцентрироваться на разработке функций, обеспечивающих им конкурентные преимущества».
«Мы позиционируем Audio Weaver как инструментальный пакет для акустических разработок: наша продуктовая линейка насчитывает свыше 400 компонентов. В их число, в частности, входят модули для поддержки любых высокоэффективных умных устройств, вплоть до автомобильных систем класса ультра-премиум», – отмечает еще один сооснователь и технический директор DSP Concepts Пол Бекман.
C 2014 года www.amsrus.ru
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