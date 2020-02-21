Total расширяет сотрудничество с китайскими брендами

TOTAL и FAW TRUCKS запускают проект по продвижению на российском рынке

ТОТАЛ ВОСТОК и ФАВ официально объявили о начале сотрудничества. Соглашение рассчитано на 3 года и затрагивает сегмент послепродажного обслуживания грузовых автомобилей FAW TRUCKS производства старейшей китайской автомобилестроительной компании. Рекомендации TOTAL разместят в сервисных книжках FAW, они будут носить эксклюзивный характер.

«В основу нашего сотрудничества с FAW TRUCKS легли общие ценности и схожий подход, включая внимание к деталям и заботу о безопасности. Это стратегическое партнерство позволит TOTAL и FAW TRUCKS расширить горизонты и увеличить присутствие на рынке, повышая узнаваемость брендов», — прокомментировал Паскаль Риго.

«Мы рады заручиться поддержкой эксперта в области производства и разработки инновационных смазочных материалов. Для FAW это отличная возможность подтвердить высокий уровень качества при доступности продукта. Мы уверены, что, консолидируя научный потенциал, технический опыт и операционную практику двух брендов, вместе мы добьемся великолепных результатов», — отметил господин Цзян Ханьсян.

В дальнейшем в рамках партнерства планируется охватить проект «Первой заливки»: как один из лидеров рынка в премиальном сегменте смазочных материалов, TOTAL будет сопровождать автомобили FAW TRUCKS на протяжении всего цикла эксплуатации, начиная с первой заливки при сборке на локализованном производстве.

Автоконцерны уделяют особое внимание маслам первой заливки, которые проходят испытания, подтверждающие соответствие спецификациям и одобрениям, а также техническим требованиям, обусловленным особенностями конструкции двигателей, узлов и агрегатов автомобилей конкретной марки и модели. Смазочные материалы TOTAL идеально соответствуют требованиям грузового парка FAW, представленного линейкой самосвалов, седельных тягачей и специальной техники.