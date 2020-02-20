Toyota Camry S-Edition уже доступна в дилерских центрах

Специальная серия Toyota Camry S-Edition с популярным двигателем объёмом 2,5 л и мощностью 181 л.с. доступна в официальных дилерских центрах Тойота по всей России

Уникальный спортивный дизайн с красными акцентами делает Camry S-Edition лучшим выбором для тех, кто готов идти своим путем и предпочитает быть в центре внимания

При покупке Toyota Camry S-Edition доступна программа «Активация уверенности», которая подключает дополнительный постгарантийный контракт на 1 год при условии прохождения всех ТО у официальных дилеров

Дополнительную уверенность обеспечит программа «Помощь на дороге», которая включает уникальный для России комплекс услуг и позволяет завершить поездку в случае любых непредвиденных обстоятельств

До 31 марта действует специальное предложение на покупку Toyota Camry S-Edition с выгодой 100 000 рублей при сдаче своего автомобиля в Trade-in

В официальных дилерских центрах Тойота в России доступны автомобили Camry в специальной версии S-Edition. Благодаря уникальному спортивному дизайну и широкому списку современных опций седан в специальном исполнении имеет все шансы стать лучшим подарком к празднику для настоящих мужчин

Яркий пример настоящего мужчины – триатлет и успешный бизнесмен Илья Слепов, который принял участие в съемках рекламного ролика Camry S-Edition. Будучи призером множества российских соревнований, он личным примером вдохновляет множество людей находить время и мотивацию для занятий спортом, успешно совмещая увлечение с ведением бизнеса. Ролик специальной серии посвящен внутренней силе, которая объединяет настоящих спортсменов и успешных бизнесменов, их непреодолимому желанию достигать большего, преодолевать себя, ставя новые задачи и цели.

«Для меня очень важен внешний облик автомобиля. Я сторонник сильных красивых заводских версий. Camry в версии S-Edition – именно такой автомобиль. Я уверен, что этот автомобиль идеально подойдет для тех, кто готов идти своим путем и предпочитает быть в центре внимания, в том числе и в дорожном потоке», – прокомментировал Илья Слепов.

Camry в версии S-Edition представлена в двух цветовых вариантах исполнения – черном и двухцветном, где кузов окрашен в «белый перламутр», а крыша и стойки автомобиля – в «черный металлик». Дополнительные отличительные детали экстерьера – двухцветные 18-дюймовые колесные диски специального дизайна, черные боковые молдинги на дверях, корпуса боковых зеркал заднего вида, нижняя решетка радиатора и спойлер на крышке багажника.

Яркие элементы экстерьера и интерьера подчеркнут спортивный характер владельца: в S-Edition предусмотрены красные накладки на переднем и заднем бампере, дизайн сидений с красными вертикальными вставками и яркой прострочкой на креслах, переднем подлокотнике и центральной панели. Полностью светодиодная передняя и задняя оптика гармонично сочетается с черной окантовкой задних фонарей, а особый статус версии отмечен с помощью специального логотипа S-Edition на кузове.

Автомобиль настоящего мужчины не терпит компромиссов в оснащении: максимально широкий список современных опций включает комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, полный «зимний пакет», электрорегулировку водительского сиденья в 8 направлениях, функцию бесключевого доступа Smart Entry и камеру заднего вида с динамической разметкой. Под капотом Camry S-Edition – самый популярный среди покупателей модели двигатель объемом 2.5 литра.

Для комфортного владения покупателям Camry S-Edition доступна программа «Активация уверенности», которая включает специальный постгарантийный контракт на 1 год или до 130 тысяч километров пробега в дополнение к стандартной гарантии (3 года или 100 тысяч километров пробега). Программа не требует специальных доплат и автоматически активируется при условии прохождения всех ТО гарантийного периода у официального дилера.

Также при покупке активируется программа «Помощь на дороге», в которую входит круглосуточная поддержка на дороге и уникальный для России набор сервисов в случае возникновения непредвиденных ситуаций. В частности, клиент Toyota в рамках программы может рассчитывать на бесплатный оперативный ремонт на месте поломки, доставку топлива, эвакуацию до ближайшего дилерского центра и услуги аварийного комиссара в случае ДТП. При необходимости продолжить поездку клиенту будут бесплатно оказаны услуги такси или выдан подменный автомобиль, возможна оплата железнодорожных и авиабилетов и размещение в отеле на время ремонта. За 2019 год сервисами программы «Помощь на дороге» воспользовались около 5000 владельцев автомобилей Toyota.

При покупке Toyota Camry S-Edition предоставляется выгода 100 000 рублей при условии сдачи своего автомобиля в Trade-in. Предложение распространяется на все комплектации Toyota Camry и действует до 31 марта 2020 года.