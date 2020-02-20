Сотый Ford Trucks F-Max отгружен российской транспортной компании

Эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России компания TURBOTRUCKS (часть TH Group) осуществила поставку сотого тягача Ford Trucks F-MAX российской компании

Юбилейный седельный тягач Ford Trucks F-MAX, победитель в номинации «Грузовик года» конкурса «Лучший коммерческий Автомобиль года в России», был отгружен транспортной компании «Светлана-К».

Продажи F-MAX стартовали в феврале 2019 года, а в мае 2019 года стартовало российское производство седельных тягачей F-MAX на заводе АВТОТОР в Калининграде.

Ford Trucks F-MAX оснащен двигателем Ecotorq объемом 12,7 л и мощностью 500 л.с. экологического класса Евро-5 с моторным тормозом 400 кВт и современной автоматизированной коробкой передач ZF TraXon. Мотор предлагает максимальную производительность и минимальный расход топлива при любых условиях на дорогах.

Просторная кабина шириной 2,5 м оснащена большим количеством вместительных ящиков для хранения, мини-холодильником, двумя спальными местами и двумя автономными отопителями для комфортной работы и отдыха водителя.

На Ford Trucks F-MAX действует двухлетняя гарантия без ограничений по пробегу.

«Светлана-К» – крупная транспортно-логистическая компания, осуществляющая весь спектр грузовых перевозок автомобильным транспортом.