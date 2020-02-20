Подростки угнали два Lamborghini Urus и разбили их © twitter.com/MichaelHenrich

В Бостоне из автосалона ночью угнали два Lamborghini Urus

Угонщиками оказались два подростка, которые решили устроить ночные гонки – сообщает Autodr. Патрульные автомобили устроили погоню, которая прекратилась, когда подростки врезались друг в друга. Новый Lamborghini Urus в США стоит свыше 200 тысяч долларов, так что сумма ущерба оказалась приличной.

Точную сумму не разглашают. Неизвестно, какое наказание ждет малолетних нарушителей.

Ведется расследование, как подростки могли украсть ключи от новых автомобилей.

По данным Вэйландского полицейского управления, охранная сигнализация в дилерском центре Lamborghini в Бостоне сработала в 3:05 утра, а на место происшествия был оперативно отправлен патрульный – За рулем.

По пути к дилерскому центру офицер случайно встретил два кроссовера Lamborghini Urus и Chevrolet Cruze на перекрестке. Сопоставив то, где сработала сигнализация и какие автомобили попались ему на пути, полицейский включил сирену и попытался остановить машины.

Cruze остановился сразу, но оба Lamborghini скрылись на высокой скорости. Офицер сообщил об этом по рации, дав ориентировки на дорогие кроссоверы.

В остановленном седане оказались несовершеннолетние дети, у которых не было ни водительских прав, ни документов на автомобиль. В результате они были арестованы и доставлены в полицейский участок.

Другой полицейский, добравшись до дилерского центра, обнаружил, что его витрина была разбита, как в фильме «Угнать за 60 секунд». В шоу-руме оказалось два пустых места, на которых стояли угнанные и потом замеченные на перекрестке кроссоверы.

Примерно через пять часов полиция из соседнего города Малдена сообщила, что оба угнанных автомобиля врезались друг в друга, повредив также ехавший перед ними Kia Soul. Задержать удалось только одного несовершеннолетнего злоумышленника. Второму подозреваемому удалось сбежать.