Opel продолжает экспортное наступление с возвращением в Японию

Возвращение в Японию в следующем году

Стартовые модели: Corsa, Combo Life and Grandland X

Электрические модификации уже на старте

Новые модели в скором будущем

Рост за счет новых экспортных рынков лежит в основе плана PACE!

Бренд Opel продолжает расширять экспорт, нацелившись на важный для компании японский рынок. Со следующего года, бренд с логотипом молнии запустит сразу три модели: бестселлер Corsa, который в Японии может носить другое название, многофункциональный Combo Life и кроссовер Grandland X. Другие модели появятся в ближайшем будущем

«Японский автомобильный рынок – один из крупнейших в мире. В Японии у немецкой марки Opel отличная репутация. Поэтому наше возвращение в страну, является очень важным шагом для значительного увеличения экспорта, как мы и обещали в рамках плана PACE!. Opel выходит на мировой рынок и возвращение бренда в Японию это доказывает», – прокомментировал генеральный директор Opel, Майкл Лошеллер.

В Японии Opel станет частью Национальной Организации Продаж Groupe PSA, а также получит доступ к локальной инфраструктуре и разработкам Группы. Это значительно облегчит возврат на данный рынок.

На сегодняшний день Groupe PSA представлена в Японии брендами Peugeot, Citroën и DS. В 2019-м году продажи составили более 15 600 автомобилей. Запуск бренда Opel поможет Groupe PSA расширить свое влияние в этом регионе и привлечь новых клиентов. Японским покупателям Opel сможет предложить выбор между электрическими и классическими двигателями внутреннего сгорания. Помимо ДВС Corsa будет иметь полностью электрическую версию, а Grandland X будет также доступен в гибридном исполнении.

В ближайшие месяцы бренд построит дилерскую сеть в крупных городах страны, которая будет постепенно расширяться. К 2023 году сеть Opel покроет 80% рынка. В Японии, как и везде, основное внимание будет уделяться прибыльному росту и удовлетворенности клиентов.

Комплексная экспортная политика является одним из столпов стратегического плана PACE! для Opel/Vauxhall. К середине 2020-х годов более десяти процентов объема продаж бренда будет приходиться на внешние рынки. Чтобы достичь этого, бренд укрепляет свое присутствие на экспортных рынках в Азии, Африке и Южной Америке, где он уже присутствует, и к 2022 году выйдет на более, чем 20 новых регионов. Последние примеры: возвращение в Россию и выход на рынок Колумбии и Эквадора.