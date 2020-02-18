В Татарстане разработали закон о беспилотниках

Водитель такого транспорта обязан иметь российские права, а также «документ, подтверждающий право на управление» автономным автомобилем

Власти Татарстана внесут в Госдуму проект закона «Об инновационных транспортных средствах», который откроет беспилотным автомобилям дороги общего пользования. Водителей-операторов таких машин, оборудованных органами технического зрения, обяжут получить специальные права, а сами беспилотники застрахуют на случай ДТП и надежно защитят от взлома. Потребуется также масштабная адаптация дорожной разметки, знаков и другой инфраструктуры, говорят авторы законопроекта.

Проект федерального закона «Об инновационных транспортных средствах» подготовлен в Татарстане. Документ, который получил поддержку комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству, планируется рассмотреть 20 февраля на пленарном заседании республиканского парламента и затем внести в Госдуму.

Сегодня беспилотные автомобили, перемещаются по дорогам общего пользования в рамках эксперимента, который предусмотрен постановлением правительства РФ № 1415 от 2018 года (продлится до 1 марта 2022 года). Разрешение для участия в проекте получили 96 беспилотников компании «Яндекс» (на базе Toyota Prius и Hyundai Sonata) и один автомобиль Московского автодорожного института (МАДИ) на базе Hyundai Solaris. Операторы за рулем этих авто лишь подстраховывают компьютер: машины следуют по маршруту самостоятельно. Постановление допускает тестирование на дорогах Татарстана, но ни одна компания разрешения на это еще не получила.

В Госсовете РТ говорят о необходимости формирования нормативной базы, «направленной на обеспечение безопасной эксплуатации инновационных транспортных средств».

Применяемые в беспилотниках системы, согласно общепринятой западной классификации, делятся на пять уровней, где первый — простейшие «помощники» водителя (круиз-контроль и системы предупреждения схода с полосы), а пятый — полностью автономные системы, способные перемещаться без вмешательства водителя. Участвующие в правительственном «пилоте» машины относятся к четвертому уровню, законопроект, говорят авторы, нужен для появления на дорогах авто пятого уровня.

В законе закреплено, что беспилотные и иные «инновационные» авто должны быть зарегистрированы в ГИБДД и застрахованы.

Минимальную страховую сумму, в пределах которой собственник возместит вред при ДТП, установит правительство РФ. Машина должна быть защищена от «неправомерного доступа» и «неправомерного воздействия». ДТП и «чрезвычайные ситуации техногенного характера» с участием инновационного транспорта будут расследоваться по особым правилам. Предполагается, что в ходе поездки будут непрерывно регистрироваться все основные параметры работы автомобиля, в том числе поступающие от «органов технического зрения и со стороны водителя, оператора и третьих лиц».

Водитель обязан иметь российские права, а также «документ, подтверждающий право на управление» автономным автомобилем (правила допуска установит правительство РФ). Изменения также будут внесены в законы «О безопасности дорожного движения», «Об ОСАГО», «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». В целом законопроект, предполагают его авторы, вступит в силу через два года после окончания правительственного эксперимента. Время также понадобится на «адаптацию и модернизацию» под беспилотный транспорт дорожного полотна, разметки, знаков, парковочных мест.

Еще в 2016 году ГИБДД призывала начать подготовку нормативной базы для беспилотников. В 2017 году экс-министр транспорта Максим Соколов анонсировал «пакетное изменение законодательства с целью обеспечить допуск беспилотных автомобилей на дороги», но документа подготовлено не было.

В мае 2019 года глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев внес в парламент законопроект «Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств», но в сентябре его отозвал.

«Отсутствие нормативной базы сильно тормозит развитие этой технологии, — говорит господин Жигарев. — Я сам ездил на беспилотнике по Москве, могу с уверенностью сказать, что это самый дисциплинированный участник движения. Желание Татарстана выйти с инициативой я понимаю, ведь КамАЗ давно испытывает собственные беспилотные автомобили».

Представители автозавода действительно вошли в рабочую группу по подготовке законопроекта. Замдиректора КамАЗа Фирдаус Кабиров попросил депутатов Госсовета РТ «установить законодательные стимулы» для использования автономных транспортных средств.

Внесение подобной инициативы преждевременно, пока не решен «комплекс других вопросов», предупреждает профессор МАДИ Султан Жанказиев: нужно создать оператора для управления всеми «бизнес-процессами и регулированием в этой области».

«Нужно также установить квалификационные требования к водителям и операторам беспилотных автомобилей — чтобы они могли пройти обучение», — говорит господин Жанказиев. «Оптимизм российских апологетов беспилотников не соответствует нашим дорожным реалиям, — считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. У нас дефицит дорожной сети не менее 1 млн км! Какие беспилотники? Не надо равняться на другие страны, где протяженность и качество дорожной сети полностью соответствуют транспортным потребностям»

Законопроект привлечет дополнительное внимание к отрасли беспилотного транспорта, говорит официальный представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.

«В случае его принятия количество инвестиций в высокоавтоматизированные автомобили, их производство, а также количество разработок в их области возрастет в три-четыре раза, — считает он. – Но содержание законопроекта пока вызывает вопросы. Он во многом повторяет уже действующее постановление правительства и по терминологии противоречит техрегламенту о безопасности колесных транспортных средств». «Во всем мире страховщики работают над проблемой страхования инновационных транспортных средств, — говорит исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Среди ключевых вопросов: на кого ложится ответственность в случае причинения вреда таким транспортным средством? Ведь водителя может не быть. На кого ложится в таком случае регресс? Как должны быть определены риски?»

Господин Уфимцев называем законопроект слишком рамочным, документ не дает ответов на эти вопросы.

«Без их решения страхование беспилотников работать не сможет», — считает господин Уфимцев.

Auto.Mail.ru