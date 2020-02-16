В Hyundai Motorstudio прошли литературные чтения с Александром Маленковым

В Hyundai Motorstudio прошли литературные чтения с Александром Маленковым
16 февраля 14:11 2020

Hyundai и литературные чтения

В Hyundai Motorstudio прошли литературные чтения с Александром Маленковым. Писатель, главный редактор мужского журнала MAXIM, соавтор и резидент проекта «БеспринцЫпные чтения», автор книг «Сам по себе мальчик» и «Красные огурцы» прочел свои лучшие рассказы и избранные «Письма редактора». Вместе с Александром его произведения читала актриса Настасья Самбурская.

Hyundai Motorstudio и Александр Маленков

Фото: Александр Цыпкин и Александр Маленков

Поклонники автора и светские гости, среди которых были Илья Бачурин, Александр Цыпкин, группа Фабрика, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Михаил Лабковский и другие в непринужденной атмосфере мультиформатного бренд-пространства Hyundai провели насыщенный вечер, насладившись юмористическими и сатирическими рассказами в живом исполнением Александра и Настасьи, а также легкой музыкой. На память о приятном вечере каждый гость получил не только впечатления, но и собственный портрет.

В Hyundai Motorstudio ранее уже проводились социально-культурные и светские мероприятия, способствовавшие диалогу звезд кино, литературы, музыки и фотографии с их поклонниками.

Hyndai motorstudio

Фото: Hyundai, Фабрика и Александр Маленков

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AMSRUS
AMSRUS

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