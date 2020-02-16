В Hyundai Motorstudio прошли литературные чтения с Александром Маленковым

Hyundai и литературные чтения

В Hyundai Motorstudio прошли литературные чтения с Александром Маленковым. Писатель, главный редактор мужского журнала MAXIM, соавтор и резидент проекта «БеспринцЫпные чтения», автор книг «Сам по себе мальчик» и «Красные огурцы» прочел свои лучшие рассказы и избранные «Письма редактора». Вместе с Александром его произведения читала актриса Настасья Самбурская.

Поклонники автора и светские гости, среди которых были Илья Бачурин, Александр Цыпкин, группа Фабрика, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Михаил Лабковский и другие в непринужденной атмосфере мультиформатного бренд-пространства Hyundai провели насыщенный вечер, насладившись юмористическими и сатирическими рассказами в живом исполнением Александра и Настасьи, а также легкой музыкой. На память о приятном вечере каждый гость получил не только впечатления, но и собственный портрет.

В Hyundai Motorstudio ранее уже проводились социально-культурные и светские мероприятия, способствовавшие диалогу звезд кино, литературы, музыки и фотографии с их поклонниками.