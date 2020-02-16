Московские конструктивистские гаражи собираются снести

В планах снос индустриальной архитектуры на Рогожском Валу

Судьба конструктивистской индустриальной архитектуры в Москве складывается очень по-разному. Некоторые становятся музеями: Еврейский музей работает в Бахметьевском гараже, в похожем на него автобусном депо готовится к открытию Музей московского транспорта.

Другим везет меньше — их нередко тихо сносят, и общественность узнает об их утрате уже постфактум. Жители Рогожского Вала узнали о планах снести оригинальную, конструктивистскую по духу постройку гаража Автокомбината №4, состоящую из пяти соединенных между собой сводчатых ангаров-нефов и административного здания. О демонтаже здания говорится в найденном активистами постановлении правительства Москвы, вышедшем несколько лет назад.

Проблема этих гаражей, построенных в начале 1950-х, в том, что статуса памятника у них нет и, кажется, быть не может. А жаль. Например, как пишет издание «Русский блогер», в автодепо работало оригинальное техническое приспособление — поворотный круг (такие используют обычно на железной дороге). Он позволял быстро перенаправлять машины на маршрут и на ремонт, избегая больших выхлопов под сводами гаража во время разворотных маневров. Автокомбинат закрылся, а в гараже разместился музей ретроавтомобилей. Однако после его отъезда гараж стал никому не нужен, хотя еще недавно это место пользовалось популярностью — сюда ходили семьями.

Местные жители хотят сохранить не только здание, но и его функцию — в соцсетях они предлагают открыть здесь гастрономическое пространство, музей современного искусства или картинные галереи.

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