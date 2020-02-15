Chery Tiggo 8, адаптированный для российского рынка

Chery в России объявляет о внесённых изменениях в кроссовере предназначенном для российского рынка

Автомобиль будет представлен с двигателем 2.0 TURBO мощностью 170 л.c. и крутящим моментом в 250 Нм в сочетании с вариатором (бесступенчатой коробкой передач — CVT). Кроссовер Chery Tiggo 8 достигает скорости 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость — 200 км/ч. Расход топлива составляет в смешанном цикле 8,2 л/100 км. Водитель может выбрать режим Eco/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Требование к качеству топлива — бензин с октановым числом не менее 92.

Галогеновые фары полностью заменены на LED-светотехнику. Светодиодные ближний и дальний свет, светодиодные ходовые огни и задние фонари в сочетании с динамическими указателями поворота добавляют автомобилю не только стильной индивидуальности и узнаваемости, но и обеспечивают отличную видимость, что способствует повышению безопасности на дороге в тёмное время суток.

Колёсные двухцветные алюминиевые диски с оригинальным дизайном придают внешности автомобиля яркость и выразительность. Легкосплавные диски диаметром 18 дюймов в сочетании с низкопрофильными шинами Cooper способствуют улучшению управляемости и эффективности торможения.

Для российского рынка полноразмерный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 оборудован системой дистанционного запуска двигателя, бесключевым доступом в салон автомобиля и электроприводом задней двери с функцией бесконтактного открывания.

Путешествие на кроссовере в холодное время года будет комфортным и уютным, благодаря наличию «полного» зимнего пакета, который включает в себя обогрев сидений со ступенчатой регулировкой, подогрев руля, обогрев зеркал заднего вида, обогрев всей поверхности переднего и заднего стёкол и подогреваемые форсунки омывателя.

Водителю кроссовера гарантирована идеальная посадка за рулём, так как теперь есть возможность отрегулировать руль в четырёх направлениях. Кожаные сидения премиального класса от американской компании LEAR оборудованы электрическими регулировками в 6 направлениях, а также регулировкой поясничного упора для водителя, что обеспечивает превосходные впечатления от поездки даже на дальние расстояния.

Мультимедийная система, цифровой дисплей приборной панели и экран климат-контроля полностью русифицированы. Система оповещения и связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС гармонично интегрирована в потолочный светильник.