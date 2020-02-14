Hyundai Motor Group и Canoo разработают платформу для электромобилей будущего

Hyundai Motor Group и Canoo разработают платформу для электромобилей будущего
14 февраля 17:11 2020

Hyundai Motor Group и Canoo объявили о том, что совместно разработают платформу электромобиля для будущих моделей Hyundai и Kia на базе фирменной архитектуры скейтборда Canoo

В рамках этого партнерства Canoo предоставит свои инженерные услуги для разработки полностью масштабируемой электрической платформы, соответствующей установленным Hyundai и Kia техническим характеристикам. Hyundai Motor Group ожидает, что платформа поможет достичь поставленных целей по выводу на рынок недорогих электрифицированных автомобилей, начиная с компактных электромобилей и заканчивая специализированными моделями, которые смогут удовлетворить самые разные запросы клиентов.

Компания Canoo из Лос-Анджелеса, которая производит и предоставляет электромобили только по подписке, создала платформу-скейтборд, вмещающую основные компоненты автомобиля. Canoo уделяет большое внимание функциональной интеграции, нацеленной на то, чтобы каждый компонент был способен выполнять максимальное количество функций. Благодаря таланту разработчиков, компании удалось сократить размеры, массу и общее число деталей скейтборда и предложить недорогой электромобиль с повышенной вместимостью. Кроме того, скейтборд Canoo — это самостоятельная платформа, которая может сочетаться с любым типом салона.

Hyundai Motor Group рассчитывает, что адаптируемая электрическая платформа на базе масштабируемой архитектуры скейтборда позволит упростить и стандартизировать процесс разработки электрифицированных автомобилей Hyundai и Kia, что приведет к сокращению стоимости конечного продукта для покупателей. Hyundai Motor Group также надеется снизить сложность своей сборочной линии электромобилей, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся запросы рынка и предпочтения клиентов.

Этим сотрудничеством Hyundai Motor Group подтверждает недавно анонсированные планы в течение следующих пяти лет вложить 87 млрд долларов США в будущий рост компании. Программа предусматривает инвестиции в размере 52 млрд долларов США в будущие технологии до 2025 года, при этом Kia вложит 25 млрд долларов США в электрификацию и технологии мобильности будущего с целью создания экологичных автомобилей, на долю которых к 2025 году будет приходиться 25 % продаж компании.

Hyundai и Kia недавно объявили о планах начать разработку специализированных электромобилей. В январе на выставке CES 2020 Hyundai представила первый концепт такого автомобиля, который станет ключевым элементом стратегии развития интеллектуальных решений мобильности. На Дне инвестора, Kia объявила о планах разработать специализированные автомобили, предназначенные для логистических служб и компаний, предоставляющих услуги совместного пользования.

«Мы были поражены тем, насколько быстро и эффективно Canoo разработала свою инновационную архитектуру электромобиля, что сделало их идеальным инженерным партнером для нас, который поможет нам стать лидером индустрии мобильности будущего. В сотрудничестве с инженерами Canoo мы разработаем недорогую концепт-платформу Hyundai, готовую к превращению в беспилотник и к массовому внедрению», —  заявил Альберт Бирманн (Albert Biermann), глава научно-исследовательского подразделения Hyundai Motor Group.

«Мы приложили серьезные усилия, чтобы разработать оригинальный нестандартный электромобиль. И заключение соглашения о партнерстве с Hyundai, одним из лидеров мировой автопромышленности, подтверждает, что мы выбрали правильное направление. Для нас большая честь помочь Hyundai в поиске инженерных концепций электромобиля для их будущих моделей», — сказал руководитель Canoo Ульрих Кранц (Ulrich Kranz).

Canoo представила свой первый электромобиль по подписке в сентябре 2019 года, спустя всего лишь 19 месяцев после основания компании в декабре 2017 года. Фирменная платформа-скейтборд Canoo, на которой размещается аккумулятор и компоненты электрической трансмиссии, меняет традиционные представления о геометрии кузова и функциональности автомобиля.

Canoo перешла к эксплуатационным испытаниям через 19 месяцев после своего образования, и недавно открыла регистрацию в лист ожидания на свой первый автомобиль. Это важнейший этап в истории компании и кульминация усилий более 300 специалистов, работающих над созданием опытного образца, построенного на базе оригинальных архитектурных решений Canoo. Первый автомобиль Canoo появится в 2021 году и будет создан для мира, в котором транспорт становится все более электрическим, общим и автономным.Canoo скейтборд

На тему:

  Article "tagged" as:
CanooHyundaiKIA
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Мир автогонок вдохновил компанию CASIO на эффектный динамичный дизайн для новых часов EDIFICE

Мир автогонок вдохновил компанию CASIO на эффектный динамичный дизайн для новых часов EDIFICE

Виртуальные штрафы

Виртуальные штрафы 0

Shortcut в продаже

Shortcut в продаже 5

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.