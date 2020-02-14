Hyundai Motor Group и Canoo разработают платформу для электромобилей будущего

Hyundai Motor Group и Canoo объявили о том, что совместно разработают платформу электромобиля для будущих моделей Hyundai и Kia на базе фирменной архитектуры скейтборда Canoo

В рамках этого партнерства Canoo предоставит свои инженерные услуги для разработки полностью масштабируемой электрической платформы, соответствующей установленным Hyundai и Kia техническим характеристикам. Hyundai Motor Group ожидает, что платформа поможет достичь поставленных целей по выводу на рынок недорогих электрифицированных автомобилей, начиная с компактных электромобилей и заканчивая специализированными моделями, которые смогут удовлетворить самые разные запросы клиентов.

Компания Canoo из Лос-Анджелеса, которая производит и предоставляет электромобили только по подписке, создала платформу-скейтборд, вмещающую основные компоненты автомобиля. Canoo уделяет большое внимание функциональной интеграции, нацеленной на то, чтобы каждый компонент был способен выполнять максимальное количество функций. Благодаря таланту разработчиков, компании удалось сократить размеры, массу и общее число деталей скейтборда и предложить недорогой электромобиль с повышенной вместимостью. Кроме того, скейтборд Canoo — это самостоятельная платформа, которая может сочетаться с любым типом салона.

Hyundai Motor Group рассчитывает, что адаптируемая электрическая платформа на базе масштабируемой архитектуры скейтборда позволит упростить и стандартизировать процесс разработки электрифицированных автомобилей Hyundai и Kia, что приведет к сокращению стоимости конечного продукта для покупателей. Hyundai Motor Group также надеется снизить сложность своей сборочной линии электромобилей, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся запросы рынка и предпочтения клиентов.

Этим сотрудничеством Hyundai Motor Group подтверждает недавно анонсированные планы в течение следующих пяти лет вложить 87 млрд долларов США в будущий рост компании. Программа предусматривает инвестиции в размере 52 млрд долларов США в будущие технологии до 2025 года, при этом Kia вложит 25 млрд долларов США в электрификацию и технологии мобильности будущего с целью создания экологичных автомобилей, на долю которых к 2025 году будет приходиться 25 % продаж компании.

Hyundai и Kia недавно объявили о планах начать разработку специализированных электромобилей. В январе на выставке CES 2020 Hyundai представила первый концепт такого автомобиля, который станет ключевым элементом стратегии развития интеллектуальных решений мобильности. На Дне инвестора, Kia объявила о планах разработать специализированные автомобили, предназначенные для логистических служб и компаний, предоставляющих услуги совместного пользования.

«Мы были поражены тем, насколько быстро и эффективно Canoo разработала свою инновационную архитектуру электромобиля, что сделало их идеальным инженерным партнером для нас, который поможет нам стать лидером индустрии мобильности будущего. В сотрудничестве с инженерами Canoo мы разработаем недорогую концепт-платформу Hyundai, готовую к превращению в беспилотник и к массовому внедрению», — заявил Альберт Бирманн (Albert Biermann), глава научно-исследовательского подразделения Hyundai Motor Group. «Мы приложили серьезные усилия, чтобы разработать оригинальный нестандартный электромобиль. И заключение соглашения о партнерстве с Hyundai, одним из лидеров мировой автопромышленности, подтверждает, что мы выбрали правильное направление. Для нас большая честь помочь Hyundai в поиске инженерных концепций электромобиля для их будущих моделей», — сказал руководитель Canoo Ульрих Кранц (Ulrich Kranz).

Canoo представила свой первый электромобиль по подписке в сентябре 2019 года, спустя всего лишь 19 месяцев после основания компании в декабре 2017 года. Фирменная платформа-скейтборд Canoo, на которой размещается аккумулятор и компоненты электрической трансмиссии, меняет традиционные представления о геометрии кузова и функциональности автомобиля.

Canoo перешла к эксплуатационным испытаниям через 19 месяцев после своего образования, и недавно открыла регистрацию в лист ожидания на свой первый автомобиль. Это важнейший этап в истории компании и кульминация усилий более 300 специалистов, работающих над созданием опытного образца, построенного на базе оригинальных архитектурных решений Canoo. Первый автомобиль Canoo появится в 2021 году и будет создан для мира, в котором транспорт становится все более электрическим, общим и автономным.