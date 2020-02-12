В ЦОДД выступили за отмену нештрафуемых +20 км/ч и повышение штрафов

О необходимости снизить нештрафуемый порог скорости +20 км/ч и ужесточить ответственность за нарушения ПДД заявили в столичном ЦОДД

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы считают необходимым повышение штрафов за нарушения ПДД и снижение допустимого превышения скорости. Об этом Autonews.ru заявил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

«При допустимой сейчас в России скорости 80 км/ч в городе, с учетом нештрафуемого порога, вероятность летального исхода для пешехода взлетает до 60%. Для детей ситуация еще хуже. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», — сказал Кизлык.

Глава ЦОДД привел выводы экспертов Высшей школы экономики, согласно которым снижение ненаказуемого порога превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч уменьшит смертность в ДТП на 10%, а снижение до 5 км/ч — на 15%.

Также Кизлык отметил, что в России один из самых низких в Европе уровень штрафов за нарушения ПДД. По его мнению, лихачей, которые допускают серьезные проступки на дорогах, нужно наказывать строже.

«В Великобритании минимальный штраф в переводе на российскую валюту составит 8,3 тыс. рублей. В Швеции — более 13 тыс. руб., а в США за гонки в городе придется заплатить почти 3 тыс. руб., — рассказал Кизлык. — В России же, превысив разрешенную скорость на 20–40 км/ч, придется заплатить штраф всего в 250 руб. с учетом скидки».

Также, по мнению главы ЦОДД, недостаточно строго наказывается одно из самых «смертельных» нарушений — выезд на встречную полосу: российским водителям оно обходится в 5 тыс. рублей. Слишком низким он считает и штраф за проезд на красный сигнал светофора и непристегнутый ремень — 1000 рублей.