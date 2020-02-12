Штраф за шипы и 80 км/ч на трассе: как изменится жизнь автомобилистов

В износе дорог зимой обвиняют шипованную резину и слишком высокие скорости на магистралях, поэтому наказывать за шины не по сезону предлагают строже

Министерство транспорта выразило свою позицию по поводу штрафов за шины не по сезону, ограничения для шипов и возращения обязательной наклейки «Шипы». Разбираемся, что изменилось в законодательстве, когда по закону нужно менять резину и какие есть штрафы.

Какие планировались ограничения

В конце прошлого года представители госкомпании «Автодор» во время круглого стола в Госдуме предложили ввести более жесткое регулирование в сфере использования сезонной резины и отправили свои предложения в Минтранс. Дорожники выступили с инициативой штрафовать за шины не по сезону, причем штрафы должны были выписываться в автоматическом режиме с помощью камер. Одновременно в ПДД планировалось вернуть требование об обязательном оснащении транспорта знаками «Шипы».

Кроме того, в «Автодоре» предложили сократить сроки использования шипованных шин в Центральном регионе с 273 до 188 дней, а также пересмотреть нормы для других регионов в соответствии с их климатическими условиями. Наконец, представители компании выдвинули идею снизить максимальную скорость движения зимой до 70–80 км/ч на всех типах дорог.

По данным «Автодора», именно в зимний период российские дороги получают 90% ущерба, что связано в том числе и с использованием шипованных шин. Особенно страдают дороги, по которым автомобилям разрешено ездить со скоростью более 70 км/ч. Почти одновременно в МВД поддержали идею штрафов за шины не по сезону, однако отметили, что это создаст проблемы грузовикам и автобусам, для которых рынка зимней резины фактически нет.

Почему резина может подорожать

В ответ на инициативы «Автодора» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил увеличить стоимость шипованной резины, включив в ее цену компенсацию за вред, причиняемый дорогам.

«Можно, например, ввести компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», — заявил Васильев.

При этом чиновник высказался против идеи зимнего ограничения скорости на всех дорогах до 80 км/ч. По мнению Васильева, в таком случае водителей будут штрафовать не только за шипы, но и за превышение скорости:

«Самое страшное, что предлагает госкомпания «Автодор», — это ограничить скорость до 80 км/ч зимой. С этим точно не согласятся жители южных районов, у которых нет зимы и которые очень редко видят снег».

Что решил Минтранс

Российский Минтранс не поддержал введение штрафов за шины не по сезону. Как объяснили в пресс-службе ведомства, увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным.

«Увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов. Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС», — рассказали в Минтрансе РФ.

Также в ведомстве отказались рассматривать вопрос об ограничениях на шипованную резину, поскольку во многих регионах ее применение является оправданным. «Зимой многие участки региональных дорог имеют уплотненный снежный покров, и коэффициент сцепления на нем ниже, чем на мокром асфальте. Движение на таких участках дорог без использования шипованной зимней резины будет существенно снижать безопасность и увеличивать риск возникновения аварийных ситуаций», — заявили в Минтрансе.

Когда можно ездить на шипах и какие штрафы есть сейчас

Согласно требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в России запрещено использовать шипованную резину только в летний период (июнь, июль, август). Кроме того, технический регламент предписывает обязательное использование зимних шин с декабря по февраль включительно, оговаривая, что эти сроки могут меняться в каждом конкретном регионе с учетом климатических условий.

Однако прямых штрафов за неисполнение требований техрегламента в России по-прежнему нет. Чиновники рассматривали ряд законопроектов, предусматривающих наказания в размере от 2 до 10 тыс. руб., но никаких изменений в КоАП РФ принято до сих пор не было. Теоретически использование неподходящей резины попадает в категорию прочих нарушений со штрафом в размере 500 рублей.

Кроме того, как объяснил Autonews.ru ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала, сотрудники ГИБДД могут наказывать не поменявших колеса после первого предупреждения водителей согласно ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Помимо штрафа от 500 до 1000 рублей она предусматривает возможность административного ареста на срок до 15 суток.

Какие шины можно использовать зимой

Согласно Техрегламенту стран Таможенного союза зимняя резина маркируется знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, а также знаками «М+S», «M&S» либо «M S». От летних шин зимние отличаются более глубоким протектором с развитыми грунтозацепами и множеством ламелей, помогающих шине цепляться за лед.

Документ также устанавливает и степень предельно допустимого износа для зимней резины — глубина протектора не должна быть менее 4 мм, что соответствует требованиям большинства европейских стран. Кроме того, регламентируется степень ошиповки для шипованной резины: предельное число шипов на погонный метр протектора не должно превышать 60 штук, а большее число допускается лишь после проведения специальных испытаний, которые докажут незначительность влияния на износ дорожного покрытия.

Нужен ли знак «Шипы»

Формально требование о наличии знака «Шипы» действовало всегда, но штрафа не существовало. В 2017 г. штраф был введен, а автомобилисты столкнулись с дефицитом наклеек в магазинах и придирками со стороны сотрудников ГИБДД. Однако уже тогда стало ясно: требование об использовании знака не соответствует реалиям времени и должно быть отменено. Представители МВД обещали не наказывать автовладельцев, но на практике 500-рублевые штрафы все-таки выписывались.

В 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев по инициативе ГИБДД внес поправки в ПДД, отменяющие обязанность водителей наклеивать знак «Шины» на автомобили с зимними шипованными шинами. Сегодня знак не требуется, а его установка носит исключительно рекомендательный характер.