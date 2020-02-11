Специальные программы финансирования от Haval

Специальные программы финансирования HAVAL Finance, HAVAL Leasing и HAVAL Direct предоставляют клиентам широкий спектр возможностей для совершения максимально выгодной сделки при покупке кроссовера или внедорожника HAVAL в официальном дилерском центре

С января 2020 года вступила в действие новая программа «HAVAL Finance», которую «Хавейл Мотор Рус» в партнерстве с «Совкомбанк», «ЮниКредит Банк» и «Сетелем банк» запускает на год с целью стимулирования продаж и поощрения клиентов.

Программа включает 3 ключевых направления: HAVAL Finance, HAVAL Leasing и HAVAL Direct. Каждое из них позволяет выбрать при покупке кроссоверов и внедорожников бренда определенные выгоды, максимально точно отвечающие личным финансовым интересам клиента.

Покупка автомобилей HAVAL по программе HAVAL Finance в первую очередь заинтересует покупателей, ценящих мгновенную выгоду, поскольку специальные кредитные программы банков-партнеров позволяют клиенту получить реальную денежную компенсацию путем снижения розничной цены автомобиля от 50 до 120 тысяч рублей в зависимости от приобретаемой модели.

Направление HAVAL Direct предлагает клиентам уникальные условия кредитования от банков-партнеров, такие как нулевой первоначальный взнос, минимальная кредитная ставка от 0,01%, широкая вариативность сроков предоставления кредита от 12 до 84 месяцев. Кроме того, покупателей приятно удивят специальные партнерские предложения, например, каждый 12-й платеж по кредиту клиент получает от «Совкомбанк» в подарок.

Наконец программа HAVAL Leasing позволяет получить дополнительную выгоду при приобретении кроссоверов и внедорожников HAVAL по лизинговой схеме за счет снижения розничной цены на автомобиль. Величина скидки здесь также варьируется от 50 до 120 тысяч рублей в зависимости от модели автомобиля. Список лизинговых компаний при этом не ограничен.