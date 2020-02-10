Председатель Hyundai Motor Group Чон Монг Ку принят в Автомобильный Зал славы

Г-н Чон станет первым гражданином Кореи – членом открытого в 1939 году Автомобильного Зала славы, куда входят около 800 лидеров делового мира со всего света. Официальная церемония состоится 23 июля 2020 года в Детройте.
Автомобильный Зал славы ежегодно отмечает выдающихся людей, внесших значительный вклад в развитие автомобилестроения, присуждением одной из пяти наград: «Введение в Зал славы», «Лидер отрасли», «За выдающиеся заслуги», «Инновации в сфере мобильности» и «Молодому лидеру за исключительные достижения».
«В Автомобильный Зал славы приглашаются специалисты, создающие и меняющие рынок мобильности. По результатам своей работы, они значительно превосходят своих коллег, а их имена связывают с качественным скачком в инновациях, экономической деятельности и влиянии на потребителей и общество», — заявила президент Автомобильного Зала славы Сара Кук (Sarah Cook).
«Введение в Зал славы» считается одной из самых престижных и важных наград отрасли. Ранее в него были включены: основатель Ford Motor Company Генри Форд, изобретатель Томас Эдисон, основатель Mercedes-Benz Карл Бенц, основатель Honda Motor Company Соичиро Хонда и основатель Toyota Motor Corporation Киичиро Тойода.
Ранее в 2001 году г-н Чон получил от Автомобильного Зала славы награду «За выдающиеся заслуги».
По словам представителей Автомобильного Зала славы, успех Hyundai Motor Group в большой степени связан с именем председателя г-на Чона. Его достижения находятся на одном уровне со свершениями других легендарных представителей отрасли, основавших собственные автомобильные компании и превратившие их в известные во всем мире транснациональные корпорации. Под руководством г-на Чона компания Hyundai Motor стала крупнейшим автопроизводителем Кореи, а Hyundai Motor Group вышла на пятое место среди крупнейших автомобильных концернов мира. На его счету множество выдающихся свершений, таких как:
Г-н Чон входит в число лидеров делового мира Кореи, и он всегда активно выступал за развитие национального автомобилестроения и экономики. Во время краха корейской автопромышленности в 1990-х на фоне азиатского финансового кризиса г-н Чон успешно возродил компанию Kia Motors и превратил ее в один из ведущих мировых брендов.
Под руководством г-на Чона Hyundai Motor Group быстро выросла до уровня, на котором смогла успешно конкурировать с ведущими мировыми автопроизводителями. Таким образом, г-н Чон внес заметный вклад в долгосрочное изменение мировой автопромышленности и корейской экономики.
Стремясь сделать свою компанию конкурентоспособной на международной арене, г-н Чон приложил огромные усилия к развитию системы контроля качества. Он разработал стандартную систему строительства заводов, которая позволяет быстро развернуть новое производство в любом месте и гарантировать высокое качество продукции, что подтверждается множеством наград в области качества, завоеванных автомобилями Hyundai и Kia во всем мире. Г-н Чон также учредил ряд крупнейших мировых научно-исследовательских центров для повышения конкурентоспособности компании.
Помимо этого, он помогал развивать производство материалов, построив металлургический комбинат полного цикла и создав высокоэффективную организационную структуру компании с вертикальной интеграцией, которая производит широкий спектр продукции, начиная со стали и заканчивая автомобилями. Металлургический комбинат обеспечил максимальный синергетический эффект внутри группы и позволил наладить экологически устойчивое производство благодаря реализованному впервые в мире циклу утилизации и повторного использования ресурсов.
В разные годы инновационный подход к руководству и деловая философия председателя Чона были отмечены множеством наград, включая «Генеральный директор года» от Корейской управленческой ассоциации (1996), «Генеральный директор года в автопроме» от Business Week (2004), «Лучший генеральный директор в Азии» от Automotive News (2005) и «Награду Ван Флита» (2009). Он также попал в список 100 лучших генеральных директоров по версии Harvard Business Review.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.