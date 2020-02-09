Стильные японские спорткары в стиле Chevrolet Corvette распродали

Стильные японские спорткары в стиле Chevrolet Corvette распродали
09 февраля 12:11 2020

Полсотни поразительных родстеров Mazda MX-5, видоизмененных японским ателье Mitsuoka до неузнаваемости, нашли своих владельцев

Как сообщает Авторамблер, Mitsuoka издавна питает страсть к маскировке современных автомобилей под ретро. В ряде случаев ее апгрейды странные и неуместные, но в случае с моделью Rock Star мир увидел один радикальных и при этом красивейших вариантов трансформации заднеприводной Mazda MX-5. Кузовные панели полностью новые в стиле хищного Chevy Corvette Sting Ray второго поколения родом из шестидесятых годов. Автомобиль представили в октябре 2018 года, анонсировав его тиражом в полсотни экземпляров. И вот, все машины проданы по цене от 4 688 200 йен, что эквивалентно 41 700 долларам.

Стильные японские спорткары в стиле Chevrolet Corvette распродали

Road&Truck

Rock Star сохранил платформу и колесную базу “Мазды”, но новый кузов заметно длиннее оригинального – 4355 мм против 3915 мм. Технически автомобиль не изменился и оснащен 1,5-литровым безнаддувным бензиновым двигателем SkyActiv-G мощностью 132 л.с., который работает по циклу Миллера и агрегатируется с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

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MazdaMX-5Rock Star
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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